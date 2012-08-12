Image caption Многие здания, пострадавшие в результате землетрясений, не могут быть восстановлены

Десятки тысяч человек стали жертвами подземной стихии в текущем столетии, несмотря на усовершенствование технологий строительства и защиты от землетрясений и их последствий. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами долларов. Ниже приведен список наиболее разрушительных землетрясений за первые годы нового тысячелетия.

11 августа 2012

По меньшей мере 250 человек убито и более 2000 получили ранения в результате двух мощных подземных толчков на северо-западе Ирана. Толчки в районе городов Тебриз и Ахар последовали с паузой в несколько минут.

23 октября 2011

Более 200 человек погибло и около 1000 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 7,2 на юго-востоке Турции. Больше всего пострадал город Эрджиш, где обрушились десятки зданий.

11 марта 2011

Разрушительное землетрясение магнитудой 8,9 поразило Японию. Более 20 тысяч человек погибли или пропали без вести в результате как самого землетрясения, так и вызванного им сильного цунами. Огромная волна обрушилась на побережье страны, что привело к крупнейшую ядерной аварии в мире после катастрофы в Чернобыле 1986 года.

22 февраля 2011

Новозеландский город Крайстчерч был потрясен землетрясением магнитудой 6,3. Погибло более 160 человек и был нанесен ущерб около 100 тысячам зданий.

14 апреля 2010

По крайней мере 400 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Цинхай на западе Китая.

27 февраля 2010

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили, к северо-востоку от второго по величине города страны Консепсьон. По официальным данным, погибло более 700 человек.

12 января 2010

Около 230 тысяч человек погибло в столице Гаити Порт-о-Пренсе и близлежащих районах в результате землетрясения магнитудой 7,0.

30 сентября 2009

В Индонезии погибли по крайней мере тысяча человек и около тысячи пропали без вести, когда землетрясение ударило по острову Суматра.

6 апреля 2009

В Аквиле, одном из исторических городов Италии, около 300 человек погибли в результате землетрясения. 60 тысяч человек лишились крова. Власти тогда не исключали, что для полного восстановления города понадобится до десяти лет.

29 октября 2008

До 300 человек погибли в пакистанской провинции Белуджистан. В этот день землетрясение магнитудой 6,4 ударило севернее города Кветта.

12 мая 2008

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 потрясло Сычуань, юго-западную провинцию Китая. По официальным данным, погибло или пропало без вести до 87 тысяч человек. 270 тысяч получили ранения.

15 августа 2007

По меньшей мере 519 человек погибли в Ике, прибрежном регионе Перу, когда подводное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Тихом океане, на расстоянии 145 километров к юго-востоку от столицы страны.

17 июля 2006

Подводное землетрясение магнитудой 7,7 вызвало цунами, поразившее 200-километровое побережье индонезийского острова Ява. Более 650 человек погибли.

27 мая 2006

В результате землетрясения на Яве, в Индонезии. Погибло более 5700 человек. Пострадали здания и сооружения в городе Джокьякарта и окружающих регионах.

1 апреля 2006

70 человек погибли и 1200 получили ранения, когда землетрясение магнитудой 6,0 поразило один из отдаленных районов на западе Ирана.

8 октября 2005

73 тысячи человек погибли и миллионы остались без крова в северной части Пакистана, когда землетрясение магнитудой 7,6 поразило Кашмир.

28 марта 2005

Около 1300 человек были убиты в ходе землетрясения магнитудой 8,7, прошедшего в Индийском океане, к западу от Суматры.

22 февраля 2005

Сотни людей погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 в иранской провинции Заранд.

26 декабря 2004

Сотни тысяч людей погибли в Азии, когда землетрясение магнитудой 9,2 вызвало цунами, пронесшееся по всему побережью.

24 февраля 2004

По меньшей мере 500 человек погибло в Марокко, когда землетрясение ударило по средиземноморскому побережью страны.

26 декабря 2003

На юге Ирана, в городе Бам в результате землетрясения погибло более 26 тысяч человек.

21 мая 2003

Алжир пострадал от самого тяжелого землетрясения за более чем два десятилетия. Более 2 тысяч человек погибли и более 8 тысяч ранены.

24 февраля 2003

Более 260 человек погибли и почти 10 тысяч домов были разрушены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

26 января 2001

Землетрясение магнитудой 7,9 стало причиной разрушений в большей части штата Гуджарат на северо-западе Индии. Почти 20 тысяч человек погибли и более миллиона остались без крова. Сильно пострадал один из крупнейших мегаполисов Индии Ахмедабад.