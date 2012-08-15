Белорусский КГБ обвинил шведов в трусости

Белорусский КГБ обвинил в трусости пилотов шведского легкомоторного самолета, несанкционированно долетевших до Минска в начале июля и разбросавших над Белоруссией плюшевых медвежат с призывами к демократическим свободам.

Ранее шведы заявили, что не воспользуются предложением КГБ явиться в Минск на допрос по соображениям личной безопасности.

"Мы ожидали, что организаторы и участники незаконного пересечения белорусской границы на легкомоторном самолете 4 июля откажутся приезжать в Беларусь для дачи показаний КГБ, так как понимают, что совершили преступление. Просто струсили", - заявил в среду агентству "Интефакс" начальник Центра информации и общественных связей КГБ Белоруссии Александр Антонович.

"Любой здравомыслящий человек должен понимать, что любое деяние влечет за собой ответственность. И если отбросить псевдодемократическую риторику, то незаконное пересечения государственной границы - это уголовно наказуемое преступление", - подчеркнул Антонович.

По словам офицера КГБ, за незаконное пересечение госграницы белорусское законодательство предусматривает до 2 лет лишения свободы, а Уголовный кодекс соседней Литвы – до 10 лет тюрьмы.

Но, как подчеркивают правозащитники, арестованным в связи с "плюшевым десантом" белорусским гражданам предъявлены официальные обвинения, грозящие более долгим тюремным сроком – до 7 лет.

Литовские власти, между тем, официально заявили, что в воздушном пространстве этой страны шведский легкомоторный самолет находился законно, а пересечения госграницы, по словам министра обороны Литвы Расы Юкнявичене , литовская сторона не зафиксировала.

"Мало не покажется!"

"В Литве пусть не сидят как мыши под веником. Они нам должны ответить, почему предоставили свою территорию для нарушения госграницы", - заявил в ответ на сообщения литовского министерства обороны президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая в конце минувшей недели Гродненскую область.

"Кому-кому, а Литве в этом плане мало не покажется", - пригрозил Лукашенко.

Белорусский президент настойчиво подчеркивал, что отказ в аккредитации шведскому послу, а затем и высылка из Минска шведского посольства, произошедшие в начале августа, никак не связаны с "плюшевым десантом".

Но затем заявил: "Те, кто готовили нарушение госграницы, работали вместе со шведским посольством. У нас есть этому доказательства, следователи их предоставили".

"КГБ намерен дождаться официального ответа на свой запрос к правоохранительным органам Литвы и Швеции о правовой помощи по данному уголовному делу" Александр Антонович, начальник Центра информации и общественных связей КГБ Белоруссии

Касаясь организаторов "плюшевого десанта", Лукашенко сказал: "Пусть молят бога, что наши "памяркоуныя" (спокойные, рассудительные – ред.) люди пожалели этих летунов. Пусть молятся на ПВО, пограничников, которые их зарегистрировали сразу над границей и пожалели. Видите ли, фанерный самолет".

Белоруссия после инцидента увеличила интенсивность полетов военной авиации, заявило в среду министерство обороны. В военном ведомстве, которое после "плюшевого десанта" более двух недель отрицало факт происшествия, теперь заявляют, что восстановлены все детали произошедшего и принят "комплекс мероприятий по повышению готовности ВВС и войск ПВО к реагированию на подобные инциденты".

В среду белорусская пресса сообщила также, что белорусским интернет-пользователям перекрыт доступ ко всемирной сети наблюдения за самолетами в небе flightradar24.com – проекту, созданному в 2007 году шведской компанией и позволяющему в режиме реального времени наблюдать по карте за полетами по всему миру, получать информацию о типе самолета, бортовом номере, принадлежности к авиакомпании, месте отправления и посадки, высоте полета и скорости.

"Белтелеком", обеспечивающий внешний интернет-трафик, не комментирует эти ограничения.

Затяжной дипскандал

В европейских столицах во вторник и среду глав белорусских дипмиссий вызывали в МИДы для объяснений и информировали о решении ЕС совместно реагировать на высылку из Минска шведских дипломатов.

Ранее, 10 августа, в Брюсселе заявили, что ЕС пересмотрит отношения с официальным Минском и намерен обсуждать дальнейшее ограничение политических контактов.

Партнерские отношения с Россией помогут Белоруссии выстоять против давления ЕС, парировал глава белорусского МИД Сергей Мартынов, принимая в среду в Минске главу внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова.

Лавров заверил, что Москва поддержит союзника, но не будет отвечать ЕС санкциями после принятия Брюсселем антибелорусских мер.

"Евросоюз является нашим торговым партнером, так же как и партнером Беларуси. Но это не наш метод - "око за око" и введение ответных санкций. Это нарушает наши принципы и означает только антагонизировать отношения", - заявил Сергей Лавров в среду на брифинге в Минске.

Президент Лукашенко, принимая Сергея Лаврова, заметил, что между внешнеполитическими ведомствами стран-союзниц "образцово-показательные отношения" и добавил: "Дай бог, чтоб с другими МИДами были такие отношения, как с МИД РФ".

Между тем наблюдатели констатируют, что белорусская сторона в ходе разбирательства инцидента с "плюшевым десантом" провоцирует негативные реакции со стороны стран-соседей.

"После резких слов Лукашенко о Литве наша пресса активно начала называть его "последним диктатором Европы", хотя раньше старалась не высказываться так остро", -- говорит литовский переводчик Дарья Шерлат.

Белорусский правозащитник Людмила Грязнова отмечает, что, опровергая сделанное на днях шведским посольством заявление об угрозе нахождения в Белоруссии гражданам этой страны, официальный представитель белорусского МИД Андрей Савиных "попытался задеть Варшаву".

"Возможно, они (шведские дипломаты) что-то слышали о действиях польских хулиганов-болельщиков в отношении белорусов в Варшаве и опять все перепутали", - сказал агентству "Интерфакс" Андрей Савиных, назвав размещенное на сайте шведского посольства заявление клеветой.

Дерзкие шведы...

В интервью Би-би-си пилот шведского легкомоторного самолета Томас Мазетти подтвердил, что участники акции по "плюшевой бомбардировке" отказались от намерений приехать в Минск по вызову КГБ.

"Мы выпустили наш ответ в виде обращения к президенту Лукашенко, которое опубликовано на нашем сайте (www.studiototal.se). Мы приглашаем президента Лукашенко в Швецию. Я думаю, будет лучше, если он сам приедет", - сказал Мазетти.

"Давайте-ка лучше Вы приедете к нам. Studio Total приглашает вас в наш уютный дом в Сконе в Швеции. Мы организуем ваше проживание, оплатим вам питание и такси" Из обращения участников "плюшевого десанта" к Александру Лукашенко

Белорусская негосударственная пресса активно цитирует это обращение.

"У нас пропало всякое желание навестить вас. Тем не менее, мы себя плохо чувствуем, когда люди смеются над вашей супердорогой системой ПВО. Что же нам делать? Давайте-ка лучше Вы приедете к нам. Studio Total приглашает вас в наш уютный дом в Сконе в Швеции. Мы организуем ваше проживание, оплатим вам питание и такси", - обращаются участники "плюшевого десанта" к белорусскому президенту.

В комментариях на белорусских сайтах послание названо ироничным и дерзким, и многим комментаторам это нравится.

Но юрист Андрей Бастунец – один из занятых организацией помощи арестованным в связи с "плюшевым десантом" белорусским гражданам – замечает: "Мне кажется, тон послания шведских рекламистов белорусскому президенту – это продолжение их рекламной деятельности, способ привлечения внимания к их фирме. Этот тон меньше всего способствует освобождению из следственного изолятора КГБ Антона Суряпина и Сергея Башаримова, хотя необоснованный арест этих ребят целиком на совести КГБ".

… и арестованные белорусы

Андрей Бастунец и Жанна Литвина – руководители Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в которой состоит 20-летний Антон Суряпин, первым разместивший на своем сайте фото шведских мишек-"десантников", обратились к руководству КГБ с просьбой выпустить студента-фотографа из тюрьмы под их персональное поручительство.

Поручительство в отношении Суряпина и риэлтора Башаримова в КГБ отправили также правозащитники Валентин Стефанович, Татьяна Ревяко и Владимир Лобкович.

Кроме того, БАЖ организовал кампанию сбора подписей под требованием освободить Суряпина и снять с него уголовные обвинения.

"Считаем, что уголовное преследование Антона Суряпина непосредственно связано с его журналистской деятельностью и грубо нарушает гарантированное Конституцией право на получение, хранение и распространение информации" Белорусская ассоциация журналистов

Напомним, что студент-фотограф Антон Суряпин и минский риэлтор Сергей Башаримов официально обвиняются по двум статьям белорусского Уголовного кодекса – в пособничестве незаконному пересечению госграницы организованной группой лиц и в незаконном пересечении границы.

Арестованным, которые уже более месяца содержатся в следственном изоляторе КГБ, грозит до 7 лет тюрьмы.

"Считаем, что уголовное преследование Антона Суряпина непосредственно связано с его журналистской деятельностью и грубо нарушает гарантированное Конституцией право на получение, хранение и распространение информации", - заявляет Белорусская ассоциация журналистов.

Начальник Центра информации и общественных связей КГБ Белоруссии Александр Антонович сообщил в среду, что после отказа шведов приехать в Минск КГБ "намерен дождаться официального ответа на свой запрос к правоохранительным органам Литвы и Швеции о правовой помощи по данному уголовному делу".