Ураган "Айзек" направляется к берегам Флориды

Тропический ураган "Айзек" обрушился на восточную часть Кубы.

Тайфун, зародившийся над Атлантикой и распространяющийся на северо-запад, достиг южной части Гаити, где погибли четыре человека.

Власти Кубы объявили чрезвычайное положение в шести провинциях и эвакуировали несколько тысяч человек из мест, которым угрожают ливни и грязевые потоки.

В городе Баракоа на крайнем западе острова высокие океанские волны залили прилегающие к берегу улицы, по которым люди движутся по щиколотку в воде.

"Мы боимся моря и наводнения больше, чем ливней и ветра,- сказала корреспонденту агентства Рейтер местная домохозяйка Ямила Санчес. - У нас тут постоянно идут дожди, но когда море выходит из берегов, случается потоп".

На пути к Флориде

На Гаити, по данным гуманитарных организаций, жертвами стихии стали четверо, в том числе десятилетняя девочка, на которую рухнула стена в столице страны Порт-о-Пренсе.

Беднейшая страна Латинской Америки до сих пор не оправилась от последствий катастрофического землетрясения 2010 года.

Около 400 тысяч обитателей палаточных городков после шторма вынуждены спать в грязи и лужах.

Примерно 50 палаток в лагере Ситэ Солей рухнули. Между тем, хотя ветер и утих, ливень продолжается.

Ожидается, что в воскресенье "Айзек" достигнет Флориды. Губернатор штата Рик Скотт объявил чрезвычайное положение.

Власти организуют укрытия и рекомендуют туристам срочно покинуть прибрежную зону.

Республиканская партия из-за погодных условий Нажать переносит на день свой национальный съезд, открывающийся в понедельник в Тампе, Флорида.