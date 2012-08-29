Митт Ромни официально стал кандидатом республиканцев

На съезде Республиканской партии в Тампе, штат Флорида, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни был официально провозглашен кандидатом в президенты.

Таким образом борьба за Белый дом в ноябре этого года развернется между Ромни и нынешним президентом США Бараком Обамой – кандидатом от Демократической партии.

Согласно последним социологическим опросам, пока ни один из них не имеет очевидного перевеса.

На съезде в Тампе, отложенном на день из-за урагана "Айзек", 65-летнему Митту Ромни было необходимо набрать по меньшей мере 1144 голоса делегатов.

В результате за Ромни отдал голос 2061 участник съезда, о чем делегатам объявил спикер Палаты представителей Джон Бенер.

Несколько минут спустя конгрессмен из Висконсина Пол Райан стал официальным республиканским кандидатом в вице-президенты.

В поддержку мужа

Во вторник Ромни на съезде не появился – вместе с женой он следил за трансляцией голосования из расположенного неподалеку отеля.

Однако позже супруга кандидата, Энн Ромни, произнесла речь перед делегатами.

Тезисы ее выступления были обнародованы заранее.

"Вот человек, в котором нуждается Америка! Этот человек нас не подведет!" - заявила Энн Ромни с трибуны, говоря о собственном муже.

Речь Пола Райана, согласно расписанию, должна прозвучать на съезде в среду, тогда как сам Митт Ромни выступит в четверг.

Съезд также принял новую программу Республиканской партии.

В ней говорится о необходимости сокращения налогов и стимулирования экономики, об отказе от реформы здравоохранения, затеянной Бараком Обамой, а также о запрете абортов.

Кроме того, новая программа республиканцев призывает пересмотреть законодательство по ужесточению контроля над финансовым сектором страны.