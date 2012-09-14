Европа и США не говорят Януковичу "нет", но ждут выборов

Image caption На Ялтинском форуме участников приветствовал президент Украины

Ведущие политики Евросоюза и США подчеркивают необходимость поддержания диалога с Украиной, несмотря на множество вопросов к украинской власти, касающихся преследования оппозиции и выборочного правосудия.

Вместе с тем они говорят о важности октябрьских выборов и шагов, которые будут предприниматься властью после 28 октября 2012 года.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и глава комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмар Брок, встретившись с украинским президентом в Ливадийском дворце во время ежегодного европейского форума YES, заявили, что легитимность будущей Верховной Рады будет зависеть от хода выборов.

"Легитимность будущего парламента будет зависеть от проведения выборов, которые должны быть свободными и честными в соответствии с высшими международными стандартами. В этом контексте мы подчеркиваем важность свободы средств массовой информации", - сказано в заявлении, распространенном Европейской комиссией после встречи.

Если Европа замкнется в себе во время нынешнего экономического кризиса и отвернется от стран с молодыми демократиями, мы потеряем один из самых мощных магнитов для демократического развития не только в Европе, но и в целом в мире Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США

В то же время в заявлении отмечается, что в отношениях Украины и ЕС не должно быть паузы. Одновременно отмечается, что не может быть речи о компромиссе в вопросе ценностей, а также о выборочном правосудии.

"Мы выражаем сожаление, что последствия нынешней ситуации не позволят двум возможным лидерам оппозиции принимать участие в парламентских выборах в результате судебных процессов, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса", - говорится в заявлении.

Подобные заявления прозвучали также от бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс. Посвятив свое выступление на Ялтинском форуме вопросам развития демократии, она заявила, что страна может претендовать на звание демократической лишь в случае соблюдения ряда принципов, среди которых и справедливое правосудие.

По словам Кондолизы Райс, сегодня может быть один лидер, завтра - другой, но при этом в государстве обязательно должен быть беспристрастный суд, а власть не должна давать оснований для подозрений в политическом преследовании оппонентов.

"Продолжение диалога"

Image caption Кондолиза Райс поддержала идею расширения Европейского союза

Один из лидеров оппозиционной "Батькивщины" Григорий Немыря заявил, что на Украине наблюдается "несоответствие принципам демократии".

Кондолиза Райс, равно как и представители Евросоюза, подчеркнула недопустимость прекращения диалога с Украиной, как и с другими странами, которые не являются членами ЕС, но стремятся к членству в будущем.

"Если Европа замкнется в себе во время нынешнего экономического кризиса и отвернется от стран с молодыми демократиями, мы потеряем один из самых мощных магнитов для демократического развития не только в Европе, но и в целом в мире", - отметила Райс.

Представители украинской власти, участвующие в Ялтинском форуме YES, оптимистично оценивают заявления европейских и американских политиков.

В частности, министр иностранных дел Константин Грищенко заявил журналистам, что встреча президента с главными политиками ЕС подтвердила продолжение диалога и стабильность отношений.

В то же время Константин Грищенко не ответил на вопрос журналистов о том, состоится ли саммит "Украина-ЕС" в этом году, сказав лишь, что ранее планировалось провести саммит в декабре этого года:"Саммит у нас запланирован до конца года ... Я вас спрашиваю - солнце взойдет или не взойдет? Обязательно взойдет", - сказал Грищенко.

"Дополнительные вопросы"

В свою очередь президент Виктор Янукович заявил перед присутствующими на форуме, что после парламентских выборов Украина подпишет соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским союзом, и будут сняты все преграды на этом пути.

"В настоящее время у наших партнеров появились некоторые дополнительные вопросы к Украине. Но я убежден, что после нынешних парламентских выборов все предостережения исчезнут, и путь к полноценной ассоциации Украины и ЕС будет пройден до конца", - сказал Виктор Янукович, не уточнив, однако, какие именно у партнеров появились вопросы.

Когда экс-президент Польши Александр Квасьневский спросил Януковича о деле Тимошенко, президент проигнорировал этот вопрос и начал отвечать на другой - о том, что удалось достичь власти за более чем два года руководства страной.

Случайно или нет, но после завершения дискуссии и перед перерывом, во время которого Виктор Янукович покидал европейский форум, Кондолиза Райс подошла к ораторам - Виктору Януковичу и главе правительства Турции Реджепу Эрдогану, но пожала руку только турецкому премьеру.

Однако в эту минуту к Эрдогану подходили и другие участники встречи поблагодарить его за выступление, посвященное ситуации на Ближнем Востоке и последним событиям в Ливии и других арабских странах.