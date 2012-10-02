Посттравматический стресс вылечит компьютер?

За время войн в Ираке и Афганистане значительно увеличилось количество военнослужащих, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР).

Военные США проводят эксперименты, применяя новые технологии, которые могут помочь людям вернутсья с поля боя к обычной жизни. Смартфоны снабжают программами, помогающими успокоиться в любой ситуации, а в виртуальной реальности стало возможным воссоздать и пережить травмирующие воспоминания.

Корреспондент Би-би-си Алистер Литхед побывал в лаборатории теле-медицинских технологий в Вашингтоне и познакомился с последними разработками.