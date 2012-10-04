Мировая "оборонка" плохо защищается от коррупции

Image caption Британская BAE получила балл "B"за борьбу с коррупцией

По данным международной организации Transparency International, две трети крупнейших оборонных компаний мира не могут похвастаться активной борьбой с коррупцией.

Организация сосредоточила свои исследования на 129 компаниях, представляющих крупнейших в мире экспортеров оружия, таких как США, Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай.

Их совокупная стоимость составляет 10 трлн долларов, а доля на оружейном рынке превышает 90%.

Не удивительно, что, по мнению Transparency International, коррупция или нежелание бороться с ней в оборонной сфере реально "угрожает международной безопасности".

Плохие отметки

Свои выводы Transparency International делает на основе доступной информации о том, как сами эти компании борются с коррупцией, и опросников, добровольно заполненных 34 оборонными фирмами.

Image caption Среди худших борцов с коррупцией Transparency International называет каитайские, российские и пакистанские компании

В своем отчете организация разделила компании, совокупный доход которых превышает 450 млрд долларов в год, на 6 категорий от "А" до "Е", где "А" присуждается наиболее активным борцам с коррупцией.

В итоге категория "А" была присуждена только одной компании, американской Fluor Corporation. Британский оборонный гигант BAE Systems получил "B", а Европейское аэрокосмическое агентство EADS попало в разряд "С".

Самые низкие оценки получили 47 фирм из таких стран как Китай, Россия и Пакистан, которые не смогли отчитаться о наличии эффективных систем борьбы с коррупцией.

В целом антикоррупционный индекс оборонных компаний за 2012 год, составленный Transparency International, демонстрирует, что 85% ведущих оборонных фирм не уделяют достаточно внимания укреплению антикоррупционной этики и мер по борьбе с коррупцией.

При этом Transparency International признает, что за последние 10 лет ситуация улучшилась.

Тайные контракты

При наличии действенной антикоррупционной системы компании смогут не только поддержать стоимость своих акций, но и избежать попадания в черные списки и даже уголовного преследования Лорд Робертсон, бывший генсек НАТО

Как отмечает автор отчета Марк Пайман, в прошлом коррупции способствовал тот факт, что оборонные контракты были засекречены, и у общественности практически не было инструментов проверки и давления.

Между тем, по словам Паймана, "коррупция ставит под угрозу международную безопасность, а нечистоплотные сделки ведут к разбазариванию миллиардов общественных денег".

В свою очередь бывший генсек НАТО лорд Робертсон считает, что только суровое законодательство может заставить оборонную промышленность бороться с коррупцией.

"При наличии действенной антикоррупционной системы компании смогут не только поддержать стоимость своих акций, но и избежать попадания в черные списки и даже уголовного преследования, - считает лорд Робертсон, выступающий за "нулевую терпимость к коррупции".

Transparency International тем временем надеется, что ее индекс будет способствовать введению новых стандартов в оборонной промышленности, которые поднимут борьбу с коррупцией на более высокий уровень.