Нобелевская премия мира присуждена Европейскому союзу
Нобелевская премию мира за 2012 год присуждена Европейскому союзу за шесть десятилетий усилий по укреплению мира в Европе.
По словам Нобелевского комитета, основанием для присуждения награды послужили действия Евросоюза по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте.
Эта премия рассматривается как поддержка ЕС в трудное время финансового кризиса.
Нобелевский комитет отметил вклад Евросоюза в возрождение Европы после Второй мировой войны и его роль в интеграции бывших социалистических стран после падения Берлинской стены в 1989 году.
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Нобелевская премия мира, составляющая 1,2 млн долларов, будет вручена на церемонии в Осло 10 декабря.
60 лет борьбы за мир
Объявляя о присуждении премии, президент Нобелевского комитета Торбьёрн Ягланд признал, что Европейский союз сталкивается в настоящее время с серьезнейшими финансовыми проблемами и гражданским недовольством.
Ягланд особо отметил работу ЕС в укреплении сотрудничества между Францией и Германией в послевоенный период.
Однако, по его словам, Нобелевский комитет своим решением отмечает 60 лет деятельности Европейского союза по утверждению мира и согласия, демократии и прав человека.
Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что он глубоко тронут этой наградой.
Нобелевская премия была основана шведским промышленником и предпринимателем Альфредом Нобелем.
Первая Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году.
Последней организацией, которая получила Нобелевскую премию мира, стала организация "Врачи без границ" в 1999 году.
В прошлом году Нобелевская премия мира присуждена совместно президенту Либерии Эллен Джонсон Серлиф, либерийской активистке Лейме Гбови, а также правозащитнице Таввакул Карман из Йемена - за "их ненасильственную борьбу за безопасность женщин и право женщин на полноценное участие в усилиях по достижению мира".
Евроскептики недовольны
Среди хора восторженных отзывов звучат и голоса несогласных.
Найджел Фарадж, член руководства британской партии Независимости (UKIP), сравнил Европейский союз с бывшей Югославией.
"Вместо того, чтобы способствовать достижению мира и гармонии, ЕС приводит к беспорядкам и насилию", - заявил он.
Голландский евроскептик Геерт Вилдерс поставил под сомнение момент, выбранный для награждения ЕС.
"Ноблевская премия Европейскому союзу присуждается в то время, как Брюссель и вся Европа погружаются в пучину бед. Что будет дальше? Оскар Ван Ромпею?", - заявил он.
Впрочем, Нобелевский комитет не раз в прошлом принимал решения, которые вызывали неприятие и критику.
В 2009 году он присудил премию мира президенту США Бараку Обаме в момент, когда Америка вела две войны.