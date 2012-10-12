Нобелевская премия мира присуждена Европейскому союзу

Image caption Президент Нобелевского комитета Торбьёрн Ягланд: с 1945-го года примирение в Европе стало реальностью

Нобелевская премию мира за 2012 год присуждена Европейскому союзу за шесть десятилетий усилий по укреплению мира в Европе.

По словам Нобелевского комитета, основанием для присуждения награды послужили действия Евросоюза по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте.

Эта премия рассматривается как поддержка ЕС в трудное время финансового кризиса.

Нобелевский комитет отметил вклад Евросоюза в возрождение Европы после Второй мировой войны и его роль в интеграции бывших социалистических стран после падения Берлинской стены в 1989 году.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com

Нобелевская премия мира, составляющая 1,2 млн долларов, будет вручена на церемонии в Осло 10 декабря.

60 лет борьбы за мир

Мэтью Прайс, европейский корреспондент Би-би-си

Объявляя о присуждении премии, президент Нобелевского комитета Торбьёрн Ягланд признал, что Европейский союз сталкивается в настоящее время с серьезнейшими финансовыми проблемами и гражданским недовольством.

Ягланд особо отметил работу ЕС в укреплении сотрудничества между Францией и Германией в послевоенный период.

Однако, по его словам, Нобелевский комитет своим решением отмечает 60 лет деятельности Европейского союза по утверждению мира и согласия, демократии и прав человека.

Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что он глубоко тронут этой наградой.

Нобелевская премия была основана шведским промышленником и предпринимателем Альфредом Нобелем.

Первая Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году.

Последней организацией, которая получила Нобелевскую премию мира, стала организация "Врачи без границ" в 1999 году.

В прошлом году Нобелевская премия мира присуждена совместно президенту Либерии Эллен Джонсон Серлиф, либерийской активистке Лейме Гбови, а также правозащитнице Таввакул Карман из Йемена - за "их ненасильственную борьбу за безопасность женщин и право женщин на полноценное участие в усилиях по достижению мира".

Евроскептики недовольны

Среди хора восторженных отзывов звучат и голоса несогласных.

Найджел Фарадж, член руководства британской партии Независимости (UKIP), сравнил Европейский союз с бывшей Югославией.

"Вместо того, чтобы способствовать достижению мира и гармонии, ЕС приводит к беспорядкам и насилию", - заявил он.

Голландский евроскептик Геерт Вилдерс поставил под сомнение момент, выбранный для награждения ЕС.

"Ноблевская премия Европейскому союзу присуждается в то время, как Брюссель и вся Европа погружаются в пучину бед. Что будет дальше? Оскар Ван Ромпею?", - заявил он.

Впрочем, Нобелевский комитет не раз в прошлом принимал решения, которые вызывали неприятие и критику.

В 2009 году он присудил премию мира президенту США Бараку Обаме в момент, когда Америка вела две войны.