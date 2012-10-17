ООН предупреждает об иностранных боевиках в Сирии

Image caption По словам Пинейро, иностранные боевики представляют наибольшую опасность для Сирии

Комиссия ООН по соблюдению прав человека предупредила, что на территории Сирии находятся сотни исламистских боевиков, способных еще больше разжечь конфликт.

Как заявил глава комиссии Пауло Пинейро, присутствие в стране "радикальных исламистов или джихадистов" представляет наибольшую опасность.

По его словам, число иностранных боевиков, въезжающих в Сирию, растет.

В среду в Лондоне начнутся слушания по делу 26-летнего Шаджула Ислама, подозреваемого в похищении британского журналиста в Сирии.

Британский фотограф Джон Кэнтли и его коллега из Нидерландов Йерун Эрлеманс были похищены исламистами на севере страны и находились в плену в течение недели.

Ислам был задержан на минувшей неделе в лондонском аэропорту Хитроу, куда он прилетел из Египта.

Его арест стал частью расследования поездок британских граждан в Сирию для поддержки террористической деятельности, сообщили в Скотленд-ярде.

Ставка на перемирие

Представляя свой первый доклад за прошедший месяц, Пинейро указал на "резкий рост межконфессиональной напряженности" в Сирии и отметил роль иностранных боевиков в этом процессе.

По его словам, эти люди "борются не за свободу и демократию, а отстаивают свои собственные интересы".

Власти Сирии в течение долгого времени обвиняли в насилии поддерживаемые Западом "террористические группировки", в то время как спецпосланник ООН по Сирии Лахдар Брахими ранее заявлял, что официальный Дамаск оценивает количество находящихся в стране иностранных боевиков в несколько тысяч.

Брахими проводит турне по странам Ближнего Востока в попытке добиться соглашения о прекращении огня в Сирии накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, который начнется в конце октября.

Министр иностранных дел Сирии высказал заинтересованность в продвижении этого плана, однако отметил, что для дальнейшего успеха необходимо согласие всех сторон конфликта.

Глава Сирийского национального совета Абдель Бассет Сайда заявил в интервью агентству Франс Пресс, что повстанцы готовы остановить военные действия только в том случае, если то же самое сделают правительственные войска.

Тем временем Папа римский Бенедикт XVI готовится отправить делегацию Ватикана в Дамаск, чтобы продемонстрировать солидарность с сирийским народом.

Государственный секретарь Святого престола, кардинал Тарчизио Бертоне заявил накануне визита, что Ватикан "не может оставаться простым зрителем трагедии, происходящей в Сирии".