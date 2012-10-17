ООН предупреждает об иностранных боевиках в Сирии
Комиссия ООН по соблюдению прав человека предупредила, что на территории Сирии находятся сотни исламистских боевиков, способных еще больше разжечь конфликт.
Как заявил глава комиссии Пауло Пинейро, присутствие в стране "радикальных исламистов или джихадистов" представляет наибольшую опасность.
По его словам, число иностранных боевиков, въезжающих в Сирию, растет.
В среду в Лондоне начнутся слушания по делу 26-летнего Шаджула Ислама, подозреваемого в похищении британского журналиста в Сирии.
Британский фотограф Джон Кэнтли и его коллега из Нидерландов Йерун Эрлеманс были похищены исламистами на севере страны и находились в плену в течение недели.
Ислам был задержан на минувшей неделе в лондонском аэропорту Хитроу, куда он прилетел из Египта.
Его арест стал частью расследования поездок британских граждан в Сирию для поддержки террористической деятельности, сообщили в Скотленд-ярде.
Ставка на перемирие
Представляя свой первый доклад за прошедший месяц, Пинейро указал на "резкий рост межконфессиональной напряженности" в Сирии и отметил роль иностранных боевиков в этом процессе.
По его словам, эти люди "борются не за свободу и демократию, а отстаивают свои собственные интересы".
Власти Сирии в течение долгого времени обвиняли в насилии поддерживаемые Западом "террористические группировки", в то время как спецпосланник ООН по Сирии Лахдар Брахими ранее заявлял, что официальный Дамаск оценивает количество находящихся в стране иностранных боевиков в несколько тысяч.
Брахими проводит турне по странам Ближнего Востока в попытке добиться соглашения о прекращении огня в Сирии накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, который начнется в конце октября.
Министр иностранных дел Сирии высказал заинтересованность в продвижении этого плана, однако отметил, что для дальнейшего успеха необходимо согласие всех сторон конфликта.
Глава Сирийского национального совета Абдель Бассет Сайда заявил в интервью агентству Франс Пресс, что повстанцы готовы остановить военные действия только в том случае, если то же самое сделают правительственные войска.
Тем временем Папа римский Бенедикт XVI готовится отправить делегацию Ватикана в Дамаск, чтобы продемонстрировать солидарность с сирийским народом.
Государственный секретарь Святого престола, кардинал Тарчизио Бертоне заявил накануне визита, что Ватикан "не может оставаться простым зрителем трагедии, происходящей в Сирии".