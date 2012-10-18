Дело о контрабанде: первые слушания в Нью-Йорке

Image caption В здании федерального суда в среду слушались сразу два дела, связанных с Россией

В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине состоялось первое заседание по делу группы выходцев из бывшего СССР, арестованных в начале октября по обвинению в незаконном вывозе в Россию микроэлектроники, которая потенциально могла предназначаться для военного применения.

Из восьми человек, арестованных в Техасе по этому делу, шестеро оставлены под стражей, а двое - Людмила Багдикян и Светалина Загон - освобождены под залог. На первое заседание явились лишь Багдикян и Загон, специально прилетевшие в Нью-Йорк из Хьюстона, в то время как остальные шестеро следуют в Бруклин по этапу и предстанут перед судом для первоначального оформления в следующий понедельник.

Преседательствовать на их процессе будет 77-летний чернокожий судья Стерлинг Джонсон, который в среду работал по конвейерной системе: зал его был забит фигурантами нескольких уголовных дел, в том числе одной приезжей из СНГ, арестованной недавно с группой из 13 эмигрантов, которые обвиняются в мошенничестве с медицинскими страховками.

Судя по всему, Джонсон не успел еще толком ознакомиться с делом, по которому проходят Загон и Багдикян, поэтому прокурор Дэниэл Сильвер объяснил ему, что речь идет о незаконном экспорте микроэлектроники, на вывоз которой требуется лицензия министерства торговли США, и в предъявлении ее поставщикам фальшивых сертификатов конечного пользователя.

Судья спросил, признают ли себя женщины виновными. "Не признают", - дружно ответили хьюстонский адвокат Загон Пейтон Пиблс и только что нанятый Багдикян молодой афроамериканец Кеннет Монтгомери.

Я познакомился с Монтгомери 5 лет назад, когда он представлял в другом бруклинском суде Виталия Иваницкого, обвинявшегося в двух убийствах 20-летней давности. Адвокат сделал все, что мог, но не смог отстоять свободу Иваницкого, который был приговорен к сроку от 25 лет до пожизненного.

Хлопоча об освобождении 58-летней Багдикян по залог, ее хьюстонские защитники писали тамошнему судье, что она весьма стеснена в средствах. Я упомянул об этом в разговоре с Монтгомери. "Что делать, - сказал он, - у меня слабость к бедным пожилым женщинам".

Как и его техасские коллеги, он, видимо, будет пытаться разжалобить суд, рассказывая о несчастьях свой подзащитной, которая прибыла в США в 1992 году из Азербайджана как беженка.

"Любящая мать и верная жена"

Что делать, у меня слабость к бедным пожилым женщинам Кеннет Монтгомери

Муж ее скончался в 2001 году от инфаркта, а шесть лет спустя у нее нашли рак поджелудочной железы. Прогноз был очень плохой. Лечение помогло, но, по словам защиты, повлекло за собой заболевание инсулинозависимым диабетом.

Вдобавок ко всему, Багдикян лишилась высокооплачиваемой работы в местном университете, где она была административным секретарем, и устроилась в 2008 году в хьюстонскую фирму Arc Electronics, через которую в Россию якобы незаконно вывозилась электроника. Ей платили 10 доларов в час.

"Светалина - любящая мать и верная жена, - говорит Пиблс, адвокат 31-летней белокурой миниатюрной Загон, которая выглядит моложе своих лет. - Она понятия не имела, за что ее арестовывают и до сих пор не может опомниться".

Как и в Хьюстоне, по лицу Загон периодически начинали катиться слезы.

"Мы изучим доказательную базу обвинения и докажем, что она вовсе не тот человек, каким они ее изображают", - пообещал адвокат.

Прокурор Сильвер сообщил судье, что обвинение располагает значительным количеством улик, в том числе копиями переписки и записями разговоров. По его словам, часть этих материалов представляет собой гостайну, поэтому судья, возможно, засекретит какие-то улики и закроет некоторые заседания для публики.

Пока Джонсон официально квалифицировал дело как "сложное".

Сильвер сообщил, что, по его данным, судебный процесс должен занять около месяца. Следующее заседание с полным составом обвиняемых назначено на 9 ноября.

Шестью этажами выше

Слушание по делу о вывозе микроэлектроники проходило на 4-м этаже, а на 10-м присяжные продолжали рассматривать иск, который бывший министр спорта России хоккеист Вячеслав Фетисов и его жена Ладлена подали против строителей Олега Мея и Юрий Робермана и их бруклинской компании Ay Builders.

Перед тем, как вернуться из США в Москву, Фетисовы вознамерились продать свой дом в Нью-Джерси и наняли ответчиков для того, чтобы его отремонтировать. Истцы говорят, что заплатили строителям 1,5 миллиона долларов.

Заключив, что Мей и Роберман якобы работают из рук вон плохо, Фетисовы отказались от их услуг и выложили еще 120 тысяч за то, чтобы закончить ремонт, и теперь требуют с ответчиков 800 тысяч долларов.

Адвокат ответчиков доказывает, что они трудились на совесть и прекратили работу лишь после того, как Фетисовы отказались им платить.

Я заглянул на несколько минут к ним в судебный зал и заметил, что Фетисовы сидят за тем столом, за которым на уголовных процессах обычно заседают прокуроры и представители ФБР.