Во Вьетнаме музыкантов посадили за критику Компартии

Image caption Любая критика Коммунистической партии Вьетнама воспринимается властями в штыки

Во Вьетнаме два музыканта получили тюремные сроки за распространение антигосударственной пропаганды. Они сочиняли песни, критикующие политику властей.

Суд города Хошимин признал Тран Ву Ань Бинь и Во Минь Три, арестованных в конце 2011 года, виновными и приговорил их к шести и четырем годам тюрьмы соответственно. Слушания продолжались пять часов.

Перед началом судебного заседания международная правозащитная организация Amnesty International назвала процесс над музыкантами "нелепым".

Помимо социальных тем, в текстах их песен звучала критика по отношению к территориальным притязаниям Китая в Южно-Китайском море и действиям правительства Вьетнама в этом споре.

Amnesty International призвала к освобождению музыкантов. "Это нелепый способ обращения с людьми только за то, что они пишут песни, - заявил представитель правозащитной организации Руперт Эббот. - Эти люди являются узниками совести, находящимися в неволе за мирное выражение своего права на свободу слова в песнях, и должны быть освобождены".

Репрессивная тенденция

Незадолго до этого приговора три вьетнамских блогера были признаны виновными в распространении антиправительственной пропаганды и получили тюремные сроки от четырех до 12 лет.

"Мы видим тенденцию репрессий против тех, кто мирно выражает свое мнение, которое не нравится вьетнамским властям", - сказал Эббот.

Внутри Коммунистической партии Вьетнама существует раскол, вызванный разницей во мнениях по отношению к коррупции и плохому управлению экономикой страны, находящейся сейчас в плачевном состоянии, поэтому любая критика воспринимается властями болезненно, передает корреспондент Би-би-си с странах Юго-Восточной Азии Джонатан Хед.

В начале октября вьетнамская Компартия была вынуждена принести публичные извинения за поведение некоторых представителей власти, сильно разбогатевших за последние годы. Но тюремные сроки для авторов песен наглядно демонстрируют, что партия не будет мириться с тем, чтобы простые граждане указывали на недостатки системы, сообщает наш корреспондент.