В Таджикистане прошел пикет против пыток в тюрьмах

Image caption Родственники заключенных надеялись добиться встречи с генеральным прокурором Таджикистана

Родственники заключенных, организовавшие пикет у Генеральной прокуратуры Таджикистана, требуют немедленного расследования фактов жестокого обращения в тюрьмах страны.

Родные осужденных намерены добиться встречи с генеральным прокурором Шерхоном Салимзода и рассказать ему об издевательствах и пытках, которым подвергаются осужденные в таджикских закрытых учреждениях.

Представители надзорного органа отказались беседовать с родственниками заключенных, и участников пикета у здания Генпрокуратуры попросили разойтись через несколько часов после его начала.

Среди тех, кто пытался попасть на прием к генеральному прокурору страны, была Майрам Юлдашева, мать 27-летнего заключенного Рустама Ильхомова. Она рассказала Би-би-си, что ее сын, осужденный на 29 лет, был жестоко избит. Обращение в надзорный орган страны - единственная, по мнению женщины, возможность спасти сына от пыток и издевательств.

"Нам позвонила женщина, которой каким-то образом передал письмо муж-заключенный. В нем осужденные, в том числе и мой сын, пишут о жестоких побоях. Они говорят о том, что были избиты настолько, что не могут стоять, передвигаться", - говорит Майрам Юлдашева.

Image caption Сын Майрам Юлдашевой пишет о жестоких побоях

На днях Рустама Ильхомова перевели в колонию на севере страны. Майрам Юлдашева, как и десятки других родственников заключенных, жалуются, что не могут теперь навестить родных. Большинство из них из бедных семей, едва сводящих концы с концами.

Жалобы необоснованы?

Власти Таджикистана признают проблему пыток и принимают определенные меры, однако, по словам экспертов Amnesty International, предпринимаемые правительством шаги пока малоэффективны.

"Родственники осужденных жалуются на то, что творится в колониях. Они рассказывают родным о том, как издеваются в тюрьмах. Очень часто сотрудники закрытых учреждений вымогают деньги у заключенных, заставляя их просить деньги у родных. Если заключенный не может заплатить, то его положение значительно осложняется",- говорит Гулчехра Холматова, адвокат Бюро по правам человека и соблюдения законности.

Получить комментарии в Генпрокуратуре Таджикистана Би-би-си не удалось. В Управлении исправительными делами (УИД) также отказались сделать официальное заявление, но на условиях анонимности сообщили, что жалобы о пытках не имеют под собой никаких оснований. Представители Управления отказались от беседы, сославшись на занятость.

Ранее таджикские правозащитники предлагали создать специальное ведомство по расследованию пыток, независимое от МВД, ГКНБ и генпрокуратуры Таджикистана.

Запретная тема

Активисты утверждают, что доказать применение пыток очень сложно, тем более если речь идет о режимных объектах, куда практически не имеют доступа правозащитники.

"Со статистикой сложно, потому что многие заключенные боятся напрямую обращаться к правозащитникам. Можно представить, что случится с человеком в колонии, если он расскажет о происходящем внутри. Последует ответная реакция тюремных властей, а возможности заключенных крайне ограничены", - поясняет директор Бюро по правам человека и соблюдения законности Наргис Закирова.

С 2004 года таджикские власти заблокировали доступ в закрытые учреждения страны сотрудникам Международного Красного Креста. Это затрудняет проведение независимых проверок в таджикских тюрьмах.

"Пытки и издевательства носят системный характер, судя по обращениям. У нас нет оснований не верить этим людям, которые, рискуя, все-таки решаются рассказать о том, что происходит в этих исправительных учреждениях", - добавляет правозащитница Наргис Закирова.

Правозащитники заявляют, что пытки в Таджикистане широко распространены, несмотря на то, что страна подписала ряд международных документов, запрещающих их применение.

В апреле этого года в уголовном кодексе страны появилась новая статья о применении пыток, которая предусматривает наказание за применение пыток. За это могут наложить штраф в размере 812 минимальных зарплат. Виновным может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет с конфискацией имущества. Кроме того, уголовно наказуемым деянием считается не только физические пытки, но и психологическое давление, например, принуждение подследственных к даче показаний путем угроз и шантажа.

Одним из самых громких дел стала смерть 27-летнего заключенного Хамзы Икромзода, скончавшегося в конце сентября этого года. Родные погибшего утверждают, что он стал жертвой пыток и издевательств.

По официальной версии, мужчина совершил самоубийство. Однако отец убитого Файзали Икромова намерен обжаловать официальное заключение.

"До сих пор мучают кошмары"

Правозащитники говорят, что пытки широко распространены в странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане.

Однако лишь единичные случаи становятся известны общественности.

Саидали Казаков – единственный из заключенных, который после освобождения рассказал о том, что происходит в закрытых учреждениях, и теперь правозащитники опасаются за его жизнь.

"Меня до сих пор по ночам мучают кошмары. Я знаю, что многие из заключенных невиновны. Дела некоторых сфальсифицированы, чтобы присвоить чужой бизнес. Пытки носят системный характер. Бьют даже не за то, что провинился в чем-то, а просто так, для удовольствия. Многие после освобождения умирают от туберкулеза. Здоровых помещают в камеры с больными, но здоровье осужденных тюремное руководство не интересует. У нас были доктора, которые по специальности были ветеринарами. Тюремные власти знают обо всем, но предпочитают закрывать на все глаза", - сказал в интервью Би-би-си Саидали Казаков.

По словам правозащитников, наиболее часто применяемыми методами являются избиение, обливание кипятком, прижигание сигаретами, изнасилование, а также применение электрического тока.