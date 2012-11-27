По сообщениям из Сирии, кассетной бомбой убиты 10 детей

Непроверенное видео

Image caption По словам повстанцев, после авиаудара в деревне нашли 70 поражающих элементов кассетного боеприпаса (кадр из неподтвержденной видеозаписи, размещенной в сети)

Представители сирийской оппозиции сообщают, что самолет правительственных сил сбросил кассетную бомбу на детскую площадку, в результате чего погибли десять детей.

В интернете размещена любительская видеосъемка, на которой видно, как лежащие на земле тела детей оплакивают матери.

Инцидент, по словам повстанцев, произошел в деревне Дейр аль-Асафир к востоку от Дамаска.

Международный Красный Крест заявил, что не может подтвердить информацию о попадании бомбы в детскую площадку.

Однако, как считают представители организации, если такое нападение имело место, оно будет расценено как крайне серьезное нарушение условий Женевской конвенции.

Активисты утверждают, что на деревню в воскресенье были сброшены две кассетные бомбы.

Как передает агентство Рейтер, местные жители нашли затем около 70 поражающих элементов от кассетного боеприпаса.

"Все погибшие дети были не старше 15 лет", - заявил агентству Рейтер представитель сирийских повстанцев Абу Кассем.

По его словам, в результате авиаудара правительственных войск были также ранены около 15 человек.

При этом Кассем отрицал, что в момент бомбардировки боевики вооруженной оппозиции находились в деревне.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила в прошлом месяце, что из Сирии поступает все больше свидетельств и видеоматериалов об использовании кассетных бомб, в частности, в районе города Маарат-Нааман.

Представители правительства Башара Асада заявили, что на вооружении сирийской армии нет кассетных боеприпасов. Обвинения в применении кассетных бомб в ходе вооруженного конфликта они назвали "безосновательными".

Вокруг сирийской столицы тем временем продолжаются ожесточенные бои.

В минувшее воскресенье повстанцы сообщили о захвате авиабазы Мардж аль-Султан.

Однако по сведениям Сирийской обсерватории по правам человека, расположенной в Лондоне, позже вооруженным группировкам повстанцев пришлось оттуда отступить.

Несмотря на то, что оппозиции удалось взять под контроль восточные и северо-восточные районы Дамаска, правительственные войска сохраняют контроль над большей частью города, в том числе и над военными базами.

"Режим зашатался"

Джим Мьюир, Би-би-си, Бейрут

Почти незаметно вооруженное восстание против сирийского режима трансформировалось во что-то новое - совсем не похожее на спонтанные набеги мятежных оборванцев, как это было еще несколько месяцев назад.

Теперь под осадой постанческих сил находятся стратегически важные военные базы и объекты инфрастуктуры - бои длятся неделями, и иногда повстанцы берут верх над правительственными войсками.

Самые свежие примеры - авиабаза Марж эль-Султан к востоку от Дамаска и дамба Тишрин неподалеку от Алеппо, по которой проходит автомагистраль. До этого - артиллерийская часть на берегу Евфрата близ иракской границы и 46-й полк правительственной армии, расквартированный к западу от Алеппо.

Иногда, из страха перед бомбардировками с воздуха, повстанцы уходят с захваченных объектов, выводя из строя вертолеты и забирая с собой оружие, боеприпасы и автомашины.

Понемногу железная хватка режима ослабевает. Становится очевидно, что правительству Асада не хватает верных солдат, чтобы держать под контролем области вдалеке от столицы.

Режим всё больше держится за два ключевых города - Дамаск и Алеппо, - обрушивая на остальную территорию страны мощные артобстрелы и авиабомбардировки, которые наносят большой ущерб (зачастую - мирным гражданам), но не меняют стратегического расклада сил.

Режим зашатался, но до его крушения еще может быть очень далеко. Он по-прежнему пользуется жизненно важной поддержкой от России и Ирана, которые категорически настаивают на том, что президент Башар Асад должен остаться у власти до тех пор, пока не будет заключено соглашение о политической реформе.