"Железный купол" Израиля: эйфория от успеха?

Image caption Противоракетной системе "Железный купол" удалось перехватить 85% ракет, запущенных по населенным пунктам

Недавний конфликт в секторе Газа пробудил у израильтян смешанные чувства: страх у одних и едва ли не эйфорию у других.

Страх был вызван тем, что впервые палестинские ракеты достигли пригородов Тель-Авива и Иерусалима. Эйфория - тем, что израильская система противоракетной защиты "Железный купол" оказалась весьма эффективной.

По словам экспертов, системе удалось перехватить 85% ракет, выпущенных по израильским населенным пунктам. Теперь некоторые израильские эксперты заявляют, что "Железный купол" и другие подобные системы (некоторые из которых еще находятся на стадии разработки) полностью изменили стратегию ведения военных действий в регионе.

Офер Шела, израильский специалист по анализу стратегических проблем, говорит: "После того, как во время ливанской войны 1982 года Сирия потерпела полное поражение в воздухе - были сбиты 82 сирийских самолета, а Израиль при этом не потерял ни одной боевой машины - и когда были уничтожены системы ПВО Сирии, армии и вооруженные формирования арабов у израильских границ пытались компенсировать превосходство Израиля в воздушном пространстве за счет наращивания арсеналов ракет".

60 тысяч ракет

Такую стратегию приняла Сирия. Ее примеру последовал ее союзник, движение "Хезболла" в Ливане, а также ХАМАС и другие палестинские группировки в секторе Газа. Все они были убеждены, что при помощи ракет можно нанести эффективный удар по Израилю, несмотря на его военное превосходство.

Согласно некоторым оценкам, у одной лишь "Хезболлы" есть около 60 тысяч ракет, и лидеры этой организации уже заявляют, что в случае конфликта на Израиль обрушится весь этот арсенал.

Армия Израиля довольно долго скептически относилась к идее развития системы противоракетной обороны, так как это идет вразрез с ее традициями, подразумевающими скорее наступательные, чем оборонительные действия. Меры по защите населения от ракет были предприняты лишь после войны в Ливане в 2006 году.

По мнению Офера Шела, успех "Железного купола" вновь "коренным образом меняет ситуацию в пользу более технологически развитых стран".

"Отныне они могут избежать сценария войны на истощение с организациями или странами, полагающимися на свой арсенал ракет", - говорит он.

Офер Шела отмечает, что во время последних военных действий в секторе Газа система "Железный купол" дала израильским лидерам дополнительное время. По его мнению, без "Железного купола" руководство Израиля могло бы оказаться вынужденным начать наземную операцию на несколько дней раньше.

Нейтрализация угрозы

В Израиле уже развернута система "Стрела-2", направленная против баллистических ракет дальнего радиуса действия, таких как иранская ракета "Шахаб". Система "Стрела-3", находящаяся в стадии создания, увеличит радиус действия противоракетной защиты в четыре раза.

Стоящие на вооружении Израиля американские зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" также могут перехватывать некоторые баллистические ракеты.

Во время операции в Газе система "Железный купол" успешно перехватила большую часть ракет радиусом действия от 4 до 70 километров. Зенитная система "Праща Давида", испытанная в минувшие выходные, рассчитана на перехват ракет с радиусом действия от 70 до 250 километров.

Офер Шела говорит, что "через несколько лет у Израиля будет действующая система обороны, которая нейтрализует основную угрозу со стороны врага".

Не все, однако, убеждены, что "Железный купол" изменил стратегический баланс в регионе.

Джеффри Уайт, эксперт по вопросам обороны при вашингтонском Институте Ближнего Востока, говорит, что значение "Железного купола" не стоит преувеличивать.

Эта система, говорит он, "дает Израилю серьезное преимущество в том, что касается противоракетной обороны, уменьшая масштабы жертв и разрушений. Она дает Израилю большую гибкость при выборе вариантов ответа на нападения, и определенную возможность противостоять противнику. Но угроза остается".

У нападающей стороны есть несколько вариантов ответных действий.

Во-первых, можно попытаться перегрузить противоракетную систему, запуская сразу много ракет.

Уайт также отмечает, что некоторые из ракет в арсенале "Хезболлы" имеют высокую точностью попадания, что дает этой группировке возможность проводить точечные удары. Баллистические ракеты из, к примеру, Ирана могут в будущем получить системы преодоления израильских ПВО.

Технологическое достижение

Image caption От ракетных обстрелов больше всего страдает гражданское население

Кроме того, хотя США взяли на себя значительную часть финансирования программы израильской системы противоракетной обороны, она по-прежнему стоит огромных денег.

Ракеты-перехватчики "Железного купола" стоят около 50 тысяч долларов каждая. В случае полномасштабного конфликта понадобится использовать сотни таких ракет в течение нескольких дней.

Противоракетная оборона, может быть, и не изменила стратегическую ситуацию в регионе, но враги Израиля должны отныне принимать во внимание ее существование.

Создание "Железного купола" является огромным технологическим достижением. Успех системы также может принести и коммерческие плоды, так как многие страны сейчас озабочены угрозой ракетного нападения.

Тем не менее, как бы не была успешна система противоракетной обороны, она не может защитить все гражданское население.

В будущем по-прежнему будут нужны бомбоубежища и все остальные элементы гражданской обороны, так как перехватить все ракеты невозможно. В любом потенциальном конфликте речь идет о жизнях гражданского населения.

Защита от ракет также никак не влияет на более существенный стратегический вопрос. В своей редакционной статье либеральная израильская газета "Хаарец" писала, что гордость за успех "Железного купола" никак не заменяет необходимости продумать политику Израиля: "Нельзя думать, что мы можем позволить себе не выходить из дипломатического тупика, получив возможность платить эту приемлемую цену".