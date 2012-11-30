ФБР помогло Канаде выйти на след российского шпиона

Image caption Делайл решил предложить российскому посольству в Оттаве секретные данные, узнав, что ему изменяет жена

ФБР США помогло полиции Канады обнаружить утечку информации со стороны младшего лейтенанта канадского флота Джеффри Пола Делайла, который в октябре признался в шпионаже в пользу России. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные в четверг.

Отредактированные версии трех ордеров на обыск были опубликованы после получения согласия от прокуратуры. Приговор Делайлу будет вынесен 10 января 2013 года.

40-летний офицер работал в разведывательном центре порта Галифакса (провинция Новая Шотландия), откуда велось наблюдение за передвижением кораблей в прибрежных водах Канады, и имел доступ к секретной информации НАТО, поскольку на базе управления действовал международный центр альянса.

Специалист по контрразведке

Ранее сообщалось, что подозрения в отношении Джеффри Пола Делайла появились в 2011 году после его 4-дневной поездки в Бразилию, где он, по некоторым данным, встретился с российским агентом, и откуда вернулся с несколькими тысячами долларов наличных.

Один из ордеров на обыск свидетельствуют, что расследование деятельности Делайла началось после письма от помощника директора ФБР Франка Фиглиуцци в конце 2011 года с предупреждением о возможной утечке, к которой мог иметь причастность канадский офицер.

Письмо было послано 2 декабря 2011 года - за шесть недель до ареста Делайла.

В опубликованных ордерах, однако, не сообщается, при каких обстоятельствах ФБР узнало об утечке. Между тем, там указано, что канадская полиция во многом полагалась на информацию от сотрудника ФБР Энтони Букмайра, являющегося специалистом по российской контрразведке.

Секреты спецслужб - по имейлу

Джеффри Пол Делайл, получивший офицерский чин в 2008 году, был задержан в Галифаксе 13 января текущего года по подозрению в передаче данных "иностранному государству".

Во время слушания о залоге в марте прокуроры заявили, что Делайл вошел на территорию российского посольства в Оттаве и предложил продать секретную информацию. Делайл в ответ заявил, что на такой поступок его заставило решиться известие об измене жены.

Канадская полиция прослушивала телефонные переговоры Делайла из Монреаля, а также проверила счета младшего лейтенанта. Как свидетельствуют опубликованные документы, при этом обнаружилось, что Делайлу за период с июля 2007 года по август 2011 года 23 раза перечислялись деньги из Москвы и Ирландии.

На суде он признал, что продавал России секретную информации о разведывательных действиях НАТО за 3 тысячи долларов в месяц. Канадские спецслужбы не сообщают, какие данные Делайл передал их российским коллегам.

Младший лейтенант отыскивал сведения, имеющие отношение к России, переносил их на флеш-карту, а дома сохранял их в качестве "черновиков" в специально созданном электронном почтовом ящике. Полиции позднее удалось взломать имейл-аккаунт, через которой передавалась информация.

По предположениям экспертов, эти данные могли касаться передвижений военного флота Канады и ее союзников по Североатлантическому альянсу. Сам Делайл отрицал передачу России секретных данных о своей родине и называет Австралию, США и Великобританию.

Обвиняемому грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По сообщениям канадских СМИ, случай Делайла - единственный со времени вступления в силу нового закона о секретности, принятого по следам нью-йоркской трагедии 11 сентября 2001 года.