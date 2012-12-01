"Абстрактная" рождественская елка возмутила бельгийцев

Image caption Несмотря на шумиху в прессе, бельгийские мусульмане заявили, что они не против обычной сосны

В Бельгии тысячи людей подписали петицию, выражая недовольство абстракционистской инсталляцей, заменившей традиционную рождественскую елку в центре Брюсселя.

Под онлайн-петицией подписались более 11 тысяч человек. Страница, посвященная критике арт-объекта, была запущена также в Facebook.

Противники светящейся инсталляции обвиняют мэрию в том, что они отказались от настоящей ели из-за боязни обидеть не христиан - в первую очередь мусульман.

В свою очередь в мэрии утверждают, что инсталляция показывает "авангардный характер" Брюсселя, сочетающего в себе современную культуру и традиции.

Ель по прозвищу "Аптека"

Как правило, 20-метровую ель, занимающую место в центре главной площади Брюсселя - Гран-плас, доставляют из лесов Арденн. В этом году в центре площади установили 25-метровую бирюзовую конструкцию, а вокруг разместили меньшие по размеру настоящие елки.

Многие считают, что инсталляция дисгармонирует с окружающими ее зданиями 17 века. Сомнения в уместности арт-объекта высказываются также из-за того, что в Брюсселе ежегодно проходит традиционная зимняя ярмарка, сообщает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Мэдди Сэвидж.

Инсталляция получила прозвище "Аптека", потому что некоторые сочли ее контуры напоминающими зеленый светящийся крест, которым обозначается вход во многие аптеки по всему миру.

Политик из Христианской демократической и фламандской партии Бьянка Дебатс считает, что поводом для установки инсталляции стал "неуместный спор" о религиозных чувствах в обществе.

"Для многих людей, которые не являются христианами, елка в этом месте выглядит оскорбительно", - заявила Дебатс.

Житель Брюсселя Эрик Максвелл также уверен, что инсталляцию установили по "культурным причинам".

"Елка - это для Рождества и христиан, но сейчас здесь в Брюсселе много мусульман, - сказал Максвелл. - Поэтому, чтобы избежать споров, они просто заменили дерево парой кубов"

"Модернизировать радость зимы"

Советник мэра по вопросам туризма Филипп Клоз, в свою очередь, утверждает, что власти города хотели "модернизировать радость зимы".

"Рождественская елка - не религиозный символ, и, вообще-то, многие мусульмане ставят елку дома", - заявил Клоз.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, многие бельгийские СМИ с энтузиазмом обсуждали версию о том, что инсталляция стала примером политкорректности, но они, скорее, влияли на общественное мнение, а не отражали его.

В Администрации бельгийских мусульман - организации, представляющей интересы исламского сообщества в стране, - заявили, что они не против любых рождественских елок.

"Мы знаем, что мы живем в стране с христианской культурой, нас не оскорбляет традиционная рождественская елка", - сказал глава организации Семсеттин Угурлу.

По некоторым данным, мусульмане составляют около 22% населения Брюсселя и его округи.