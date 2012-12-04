Россия: ракеты в Турции - путь к нестабильности

Image caption Песков начинал карьеру в посольстве России в Турции

Россия считает, что развертывание ракетной системы "Пэтриот" в Турции на границе с Сирией приведет лишь к эскалации противостояния и дальнейшему насилию и нестабильности в регионе. Об этом в интервью Би-би-си заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы хотим обеспечить стабильность в регионе, а не делать ошибок, которые привели бы к возрастанию напряженности. С нашей точки зрения размещение подобных систем может лишь спровоцировать дальнейшее насилие", - заявил Песков.

По его словам, во время визита президента Путина в Турцию обсуждались различные предложения. Однако, добавил он, России пока неизвестно, приемлемы ли эти предложения для сторон конфликта в Сирии. В первую очередь, как отметил Песков, российским и турецким дипломатам предстоит обсудить детали этих предложений.

Подход Москвы, со слов Пескова, заключается в том, что нельзя принимать решения за пределами Сирии, руководствуясь тем, что главный принцип решения конфликта - отставка Асада. "Только сирийский народ может принять решение об отставке Асада, а мы знаем, что достаточно жителей Сирии поддерживают Асада и его режим", - заявил Песков.

"Оборонительная мера"

В Брюсселе тем временем открылось заседание глав МИД стран-членов НАТО, на котором рассматривается вопрос об отправке в Турцию системы "Пэтриот" для защиты границы с Сирией.

Накануне заседания Генеральный секретарь альянса Андерс Фот Расмуссен выразил надежду, что вопрос будет решен положительно.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил надежду, что главы МИД стран-членов НАТО одобрят отправку в Турцию ракетной системы "Пэтриот" для защиты границы с Сирией, где продолжаются беспорядки и столкновения.

Этот вопрос будет рассмотрен в Брюсселе, на заседании министров иностранных дел всех 28 стран НАТО.

Представители НАТО подчеркивают, что размещение системы "Пэтриот" является исключительно оборонительной мерой.

Ранее Вашингтон заявил, что президент Сирии Башар Асад может использовать химическое оружие против своего народа.

Представитель Белого дома Джей Карни выразил опасения, что режим, оказавшись в безвыходной ситуации, может пойти на такой шаг.

Президент США Барак Обама предупредил президента Сирии Башара Асада, что если тот применит химическое оружие, это приведет к "последствиям".

"Весь мир внимательно следит. Использование химического оружия было и будет абсолютно неприемлемым", - заявил американский президент.

"Если вы совершите трагическую ошибку и используете это оружие, это приведет к последствиям, и вы понесете ответственность", - добавил Барак Обама.

В ответ Дамаск заявил, что такое оружие, даже если оно и существует, не будет использовано ни при каких обстоятельствах.

Бывшие союзники

Эксперты НАТО уже посетили Турцию, чтобы изучить возможность размещения на границе с Сирией зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". Эта система будет использована лишь против ракет или боевых самолетов, залетающих в воздушное пространство Турции.

Image caption Снаряды сирийских минометов уже несколько раз попадали по территории Турции

Как подчеркивает Турция, военная техника будет размещена только для того, чтобы защитить территорию, но не будет использоваться для обеспечения бесполетной зоны над Сирией.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны, НАТО, скорее всего, одобрит просьбу Турции, несмотря на возражения России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принять участие в заседании стран НАТО.

По словам специалистов, на развертывание системы "Пэтриот" в Турции может уйти несколько недель. Ракеты, скорее всего, прибудут в Турцию из США, Германии и Голландии.

Анкара обратилась к НАТО за помощью после того, как аналитики западных разведслужб пришли к выводу, что Дамаск, видимо, готовится использовать баллистические ракеты, возможно, оснащенные химическими боеголовками.

Зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" состоят из высокопроизводительной радарной системы и ракет воздушного перехвата.

Эти системы широко использовались армией США и их союзниками с момента введения их в строй в 1986 году.

В частности, ЗРК "Пэтриот" уже размещались на территории Турции во время вторжения в Ирак в 2003 году.

До прошлого года Турция и Сирия были близкими союзниками, однако сейчас Анкара поддерживает сирийскую оппозицию и призывает президента Башара Асада уйти в отставку.

Хотя Турция не объявляла войны Сирии, по мнению журналистов, освещающих отношения двух стран, Анкара оказывается все больше вовлеченной в сирийский конфликт.

Протяженность турецко-сирийской границы составляет 900 км.

Запасы иприта

Насколько известно, у Сирии есть значительные запасы химического оружия, в том числе иприта и зарина, которые размещены на десятках военных баз.

ЦРУ предупреждает, что у режима есть также средства доставки химического оружия - артиллерийские снаряды, авиабомбы и баллистические ракеты.

Ранее российский президент Владимир Путин предостерег от размещения "Пэтриот" в Турции, заявив, что это приведет к усилению напряженности на границе.

Москва остается одним из основных союзников Сирии, несмотря на длящийся уже почти два года конфликт, в результате которого погибли более 40 тысяч человек. Анкара поддерживает сирийских повстанцев, стремящихся свергнуть режим президента Асада.

После переговоров в Стамбуле с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Путин заявил: "Мы не являемся несгибаемыми защитниками нынешнего режима в Сирии. Я уже говорил об этом много раз. Мы не защитники нынешнего сирийского руководства. Нас беспокоит другое - что произойдет в Сирии дальше".

Тем временем ООН сообщила, что выводит из Сирии всех своих сотрудников, присутствие которых там не является жизненно необходимым.