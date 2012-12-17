Кем был Адам Ланза, устроивший стрельбу в школе в США?

Image caption Один из редких снимков Адама Ланзы в окружении сверстников - на фото он третий справа

Двадцатилетний Адам Ланза, от рук которого в школе Сэнди Хук в американском штате Коннектикут погибли 20 детей и 6 женщин, вел незаметную жизнь, говорят его родственники и знакомые.

Бывшие одноклассники Ланзы, застрелившего также собственную мать, не могут рассказать о нем много.

Они вспоминают аккуратно одетого мальчика, который усердно учился, но едва ли произнес слово за время учебы.

По данным полиции, Ланза мог страдать расстройством личности или задержкой развития. Один из его родственников сказал ABC News, что он был "очевидно нездоров".

По всей видимости, Ланза предпочитал жить незаметно. По информации американской прессы, в выпускном альбоме его класса даже не было его фотографии, а такое происходит крайне редко.

В альбоме про него было сказано, что он "стесняется фотографироваться".

В отличие от большинства его сверстников, у Ланзы не было страницы в Facebook, при жизни упоминаний о нем в интернете практически не было. Предположительно, у полиции также не было о нем никаких данных.

Умный, но стеснительный

Адам Ланза жил со своей матерью Нэнси в престижном квартале в городе Ньютаун, штат Коннектикут. Их дом расположен примерно в 8 км от начальной школы Сэнди Хук, в которой он, предположительно, некоторое время учился.

Ланза затем перешел в среднюю школу Ньютауна (Newtown High School), однако не смог продолжать обучение из-за крайней застенчивости. Мать забрала его из школы и обучала дома, сообщает ABC.

Умный, но стеснительный и беспокойный - таким Ланзу помнят те, кто с ним учился.

По словам Ричарда Новиа, в то время занимавшего пост начальника по безопасности в средней школе Ньютауна, было очевидно, что у Ланзы были "некоторые отклонения".

Он болезненно относился к любым вторжениям в личное пространство и иногда полностью "уходил в себя" или "спасался бегством", сказал Новиа агентству Ассошиэйтед пресс, имея в виду, что мальчик отказывался общаться, и для решения любых проблем с его обучением приходилось вызывать в школу Нэнси Ланза.

"Он был очень напуганным мальчиком, который очень нервничал в окружении людей", - рассказывает Новиа.

Психическое расстройство?

Он был очень стеснительным и не предпринимал усилий, чтобы взаимодействовать с кем-либо Оливиа ДеВиво, бывшая одноклассница

Новиа помогал руководить кружком технологий, который Ланза посещал. По словам экс-работника школы, с Ланзы нельзя было спускать глаз во время занятий с использованием паяльного или любого другого электрического оборудования.

"Если бы этот мальчик обжегся, он бы не понял этого и не почувствовал бы этого физически", - добавил Новиа.

Неспособность реагировать на ощущения и трудности в общении с другими людьми могут быть симптомами синдрома Аспергера - легкой формы аутизма, отмечают эксперты.

По их словам, прямой связи между синдромом Аспергера и агрессией нет. При этом люди, страдающие этим заболеванием, иногда испытывают сложности с формами самовыражения, которые считаются приемлемыми в обществе.

Оливиа ДеВиво училась вместе с Ланзой в 10-м классе, то есть приблизительно в возрасте 15 лет. Она рассказала Ассошиэйтед пресс, что он был "очень стеснительным и не предпринимал усилий, чтобы взаимодействовать с кем-либо".

"Сейчас, оглядываясь назад, это что-то вроде: "Окей, у него были все эти признаки", но нельзя сказать, что любой стеснительный человек сделает что-то подобное", - сказала ДеВиво.

Бывший водитель школьного автобуса Марша Московиц заявила, что помнит братьев Ланза.

"Ты знаешь этих проблемных детей и думаешь: "Уф, этот будет проблемой". Но я никогда бы не подумала так о них", - сказала Московиц газете Hartford Courant.

Семейные проблемы

Никакие слова не могут выразить того, как разбиты наши сердца. Мы тоже спрашиваем "почему?". Как и многие из вас, мы расстроены и с трудом пытаемся осмыслить, что произошло Питер Ланза, отец Адама Ланзы

Тетя Адама Ланзы - Марша Ланза - предположила в интервью Ассошиэйтед пресс, что трагедии можно было бы избежать, если бы он воспитывался добрыми, заботливыми родителями, которые обеспечили бы ему, в случае необходимости, психологическую помощь.

Родители Ланзы развелись в 2009 году, а перестали жить вместе тремя годами ранее. Отец Адама Питер Ланза переехал в Стэмфорд, штат Коннектикут, и вновь женился.

По информации Daily Telegraph, Питер Ланза в настоящее время занимает пост главы налогового департамента в корпорации General Electric и зарабатывает около 1 млн долларов в год.

Нэнси Ланза осталась жить в большом семейном доме, где и была застрелена собственным сыном. О ней поступает противоречивая информация. По одним сведениям, после развода она продолжала работать учительницей и, по сообщениям некоторых СМИ, была общительной и пользовалась популярностью.

Однако некоторые британские СМИ описывают Нэнси Ланзу как женщину со странностями в поведении. Как пишет Daily Mail со ссылкой на соседей Нэнси Ланзы, она постоянно готовилась к бедствиям, запасая продукты, воду, оружие и боеприпасы.

По данным газеты, 52-летняя Нэнси полагала, что мир вскоре захлестнет волна насилия, вызванного экономическим кризисом. Женщина уже несколько лет не работала, получая около 200 тыс. долларов в год на расходы от бывшего супруга, утверждает издание.

Известно, что Нэнси Ланза увлекалась огнестрельным оружием и часто брала своих сыновей с собой на полигон. При нападении на школу Ланза использовал оружие, легально приобретенное его матерью.

Старший брат Адама Ланзы - 24-летний Райан, о котором сначала СМИ сообщили как о предполагаемом стрелке, - помогает полиции с расследованием. По данным американских СМИ, он рассказал полиции, что с 2010 года не поддерживал контакт с братом.

Сообщается, что Райан Ланза работает в Нью-Йорке в авторитетной консалтинговой компании Ernst&Young.

В сообщении для прессы отец Адама Ланзы Питер заявил, что "никакие слова не могут выразить того, как разбиты наши сердца".

"Мы тоже спрашиваем "почему?". Как и многие из вас, мы расстроены и с трудом пытаемся осмыслить, что произошло", - подчеркивает Питер Ланза.