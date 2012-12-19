Таджикистан: поможет ли закон борьбе с домашним насилием

Image caption Жертвами домашнего насилия в Таджикистане в большинстве случаев становятся женщины или девушки

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила новый законопроект "О предотвращении насилия в семье". Законодательная инициатива, обсуждение которой продолжалось более 10 лет, была принята, как подчеркивают таджикские парламентарии, с учетом национальных особенностей страны.

Авторы законопроекта не скрывают, что принимая окончательный вариант, таджикские депутаты внимательно изучили опыт борьбы против домашнего насилия как в мусульманских, так и в европейских странах, однако предпочтение было отдано законодательству мусульманских государств.

Новый закон, запрещающий насилие в семье, предполагает уголовное преследование и лишение свободы в зависимости от степени вины человека, совершившего насилие в отношении члена своей семьи.

По словам одного из авторов законодательной инициативы, депутата Насрулло Махмудова, основная цель закона не в наказании, а в проведении воспитательно-профилактической работы. Проводить ее обязаны наиболее уважаемые и авторитетные в обществе люди.

"Закон принят с учетом национальной специфики, потому что это очень чувствительная тема для общества. Эта одна из причин, почему так долго этот законопроект не принимался", - подчеркнул депутат Насрулло Махмудов.

"С проблемными семьями должны проводиться воспитательные беседы. Причем учить их должны уважаемые в обществе люди, старшие по возрасту, наделенные жизненным опытом. И только после всех этих мер государство будет принимать решение об уголовной ответственности, принудительном лечении и лишении родителей прав на детей", - поясняет депутат.

Около 80% таджикских женщин регулярно подвергаются насилию в семье, свидетельствуют итоги исследования, проведенного год назад таджикскими правозащитниками и активистками женского движения.

Домашнее насилие становится причиной многочисленных случаев суицида и психологических травм.

Женщины и дети

Публичное обсуждение этой темы в обществе не принято, поскольку считается вмешательством в частную жизнь и личным делом человека и его семьи.

Подобные дела неохотно расследует милиция, и рассматривают суды, а сами жертвы крайне редко обращаются за помощью в государственные органы.

По официальным данным, в этом году в стране было расторгнуто более 5 тысячи браков. Чиновники считают домашнее насилие одной из главных причин распада семей.

Из 32 тысяч человек, обратившихся за помощью в кризисные центры и пункты помощи жертвам насилия, жаловались на насилие в семье. Причем подавляющее большинство жертв домашнего насилия – женщины и дети.

"Мы должны признать, что в основном насилие направлено против женщин и детей. Девушек насильно выдают замуж. Запрещают учиться. Мужчины разводятся с женщинами без согласия жен, произнеся три раза "таллок". При этом в семьях царит полная правовая безграмотность", - отметила депутат Саодат Амиршоева.

Многие заключенные в Таджикистане браки не регистрируются в ЗАГСе. Совершается лишь обряд "никох" – то есть мусульманское бракосочетание. При расторжении такого брака, мужчина достаточно произнести три раза слово "таллок", и он считается разведенным.

В таких случаях женщина после развода нередко остается без алиментов и жилья. Не имея образования, молодая жена с детьми фактически остается без средств к существованию и возможности зарабатывать самостоятельно на жизнь.

Экономика - препятствие

Таджикские правозащитники и активистки женского движения более 10 лет добивались принятия отдельного закона, запрещающего насилие в семье.

Главным препятствием для появления закона, регулирующего семейные отношения, была экономическая составляющая.

Проект закона о запрете насилия предполагает функционирование кризисных центров, которые будут оказывать помощь жертвам, где пострадавшие женщины могли бы какое-то время жить с детьми. Кроме того, в них будут работать врачи, юристы и психологи.

Сейчас есть международные организации, которые согласны профинансировать работу таких центров, но это временно. А потом эти центры будут переданы на баланс государства и власти будут обязаны изыскать средства для продолжения работы таких заведений.

С проблемными семьями должны проводиться воспитательные беседы. Причем учить их должны уважаемые в обществе люди, старшие по возрасту, наделенные жизненным опытом Насрулло Махмудов

Сколько средств необходимо на открытие новых центров помощи жертвам насилия чиновники пока не подсчитали, и сможет ли небогатый бюджет страны покрыть все эти расходы самостоятельно неизвестно.

Согласно новому закону, кризисные центры откроются при городских и районных больницах, в которых будут выделены отдельные кабинеты для жертв насилия и где они смогут жить какое-то время. В то же время правозащитники настаивали на создание отдельных центров, месторасположение которых сохранялось бы в тайне. Однако таджикские депутаты усмотрели в этом нарушение национальных традиций.

"Жертвам не нужно скрываться. Они будут помещены в кабинеты при клиниках, где им будет оказана вся необходимая медицинская, психологическая и юридическая помощь", - полагает депутат Насрулло Махмудов.

Принимая окончательный вариант закона о насилии, таджикские депутаты изучили опыт Турции, Индонезии и Ирана. Законодательство мусульманских стран легче адаптировать в Таджикистане, в отличие от европейского опыта, уверены депутаты таджикского парламента.

"Необходимо учитывать национальные традиции. Думаю, неправильно всякий раз обращаться со своими проблемами в милицию или в какие-то другие госорганы. Сначала нужно попытаться решить семейные споры самостоятельно или при помощи старших по возрасту, уважаемых людей, но в самой семье, чтобы не получилось как сейчас в Европе - за пощечину ребенку родителей могут лишить прав на него. Мы должны отказаться от подобной практики. Мы должны следовать своим национальным традициям", - признался лидер таджикских коммунистов Шоди Шабдолов.

Почему мальчиков любят больше?

Image caption Алла Куватова считает, что в Таджикистане мальчиков любят больше, чем девочек

По данным правозащитников, в Таджикистане продолжает доминировать психологическое насилие, но немалый процент составляет физическое и экономическое насилие. Например, очень часто мужья запрещают женам и подругам учиться или работать. Причем многие мужчины при этом сами достаточны образованы.

"Закон этот, безусловно, очень важный и это первый шаг на пути к искоренению насилия. Теперь за любую форму ненадлежащего поведения человек может быть наказан, а это значит, что появится ответственность за свои поступки. Но проблема гораздо сложнее - необходимо изменить стереотипы в обществе, поменять отношение к женщине, девочкам. Это очень трудно сделать. Я не могу понять почему у нас девочек любят меньше, чем мальчиков", - поясняет свою позицию Алла Куватова, исполнительный директор Ассоциации по гендерному равенству и предотвращению насилия в отношении женщин.

По мнению правозащитницы Сабохат Алимовой, формально в Таджикистане и раньше существовали законы, защищающие от насилия, но на деле эти документы не работают и женщины и дети часто остаются одни со своими проблемами.

"Когда властям выгодно, они обращаются к традициям, а при необходимости подчеркивают свою светскость. Я против доносительства, против воспитания Павликов Морозовых и многое в европейской системе не могу принять. Родители должны воспитывать детей, должна быть строгость во всем, но сейчас, к примеру, наши дети лишены возможности получать хорошее образование, досуг, медицину. Они воспитываются в обществе, где принято такое неоднозначное отношение к женщине и где игнорируются права детей. В этом направлении практически ничего не делается", - подчеркнула директор общественной организации подростков "Аврора".