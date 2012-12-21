Трагедия в Ньютауне не переубедила сторонников оружия

Жители Соединенных Штатов почтили память 20 детей и шести учителей, убитых ровно неделю назад в городке Ньютаун в штате Коннектикут.

Колокола в церкви Ньютауна звонили 26 раз – по числу жертв нападения в начальной школе Сэнди Хук.

В Вашингтоне представители Национальной стрелковой ассоциации США (National Rifle Association – NRA) призвали оснастить оружием "хороших людей", чтобы обеспечить "полную защиту".

Двадцатилетний Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе ровно неделю назад в 9:30 утра по местному времени. До этого он дома убил свою мать. Позднее, когда в школу прибыла полиция, Ланза застрелился.

В течение этой недели проходили похороны убитых в Сэнди Хук.

Губернатор Коннектикута Дэннел Мэллой призвал жителей штата почтить молчанием память погибших. Представители церквей во многих других штатах указали, что тоже будут звонить в колокола 26 раз.

NRA не сдается

В пятницу влиятельная Национальная стрелковая ассоциация (NRA), представители которой после трагедии неделю назад главным образом хранили молчание, провели в Вашингтоне пресс-конференцию.

Image caption Глава NRA Уэйн ЛаПьер заявил, что негодяев с оружием могут остановить только "хорошие" люди с оружием

Глава организации Уэйн ЛаПьер раскритиковал политиков, которые, по его словам, "эксплуатируют" трагедию в Ньютауне, чтобы нажить "политический капитал", и хотят принять закон, объявляющий школы зонами, свободными от оружия.

"Они тем самым дают понять каждому ненормальному убийце в Америке, что школы являются самым верным местом, где можно устроить резню с минимальным риском", - заявил он.

Глава организации Уэйн ЛаПьер призвал создать национальную базу данных, в которую были бы внесены имена всех психически больных в стране. Часть вины за произошедшее он возложил на видеоигры и фильмы, изображающие насилие, отметив, что в них убийства представляются как "стиль жизни".

Он также высказал критику в адрес средств массовой информации, демонизирующих, по его словам, законных владельцев оружия и считающих, что запрет на определенные виды оружия будет эффективным.

"Единственный, кто может остановить негодяя с оружием, - это хороший человек в оружием в руках", - заявил журналистам ЛаПьер.

Зоуи Конвей, Би-би-си, Ньютаун

По его словам, Конгресс США должен санкционировать финансирование вооруженной охраны в каждой школе страны. ЛаПьер добавил, что для этих целей можно использовать обученных профессионалов из числа бывших полицейских, пожарных и работников охраны.

Выступление ЛаПьера дважды прерывали активисты кампании против оружия, которые держали плакаты с надписями о том, что у NRA "руки обагрены кровью".

Оружие, которым пользовался Адам Ланза, было вполне законно приобретено его матерью – Нэнси Ланза.

В результате стрельбы в Ньютауне некоторые конгрессмены, выступающие в защиту права на владение оружием, заявили, что эта трагедия заставила их изменить свои взгляды.

Между тем сенатор от Калифорнии Диана Файнстайн, призывавшая к более строгим законам в отношении оружия, заявила, что готова предложить новый законопроект на первом заседании Конгресса в новом году.

Однако по этому вопросу между представителями главных политических партий США нет единого мнения. Некоторые политики полагают, что школьные учителя должны иметь при себе оружие, чтобы обеспечить защиту школьников в случае нападения.

Задание Байдену

Губернатор Мэллой провозгласил пятницу днем траура и пригласил своих коллег из других штатов также поучаствовать в поминовении жертв трагедии.

Image caption Представители NRA призывают ввести вооруженную охрану во всех школах страны

Президент Барак Обама сообщил, что отдаст дань памяти погибшим в частном порядке.

После массового убийства в Ньютауне в прошлую пятницу администрация Обамы указывала, что будет пытаться отыскать пути ужесточения законов, касающихся права на владение огнестрельным оружием.

Ответственным за это направление был назначен вице-президент Джо Байден, и президент Обама ждет от него "конкретных предложений" в течение месяца.

Спикер Палаты представителей США Джон Бейнер заявил, что Палата, которую контролируют республиканцы, рассмотрит новые предложения.

Барак Обама заявил, что поддержит восстановление запрета на использование боевого оружия, срок действия которого истек в 2004 году.

Как дали понять представители Белого дома, президент также поддержит иные меры по ограничению использования патронных обойм большой емкости и закроет лазейки, которые позволяют покупать оружие без проверки личности.