Премьер Индии призвал протестующих в Дели к спокойствию
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх призвал к спокойствию в Дели, где продолжаются акции протеста после группового изнасилования девушки в автобусе.
Сингх заявил, что правительство страны должно "приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность всех женщин".
Более 100 человек пострадали в столкновениях в прошедшие выходные, при этом полиция заявляет, что как минимум 60 из них были сотрудниками внутренних органов.
Несколько мужчин 16 декабря изнасиловали 23-летнюю девушку в движущемся автобусе, избили ее железным прутом и выбросили на дорогу.
Правительство попыталось успокоить разгневанных граждан, объявив о серии мер, направленных на то, чтобы сделать Дели более безопасным для женщин.
Эти меры предусматривают увеличение числа ночных патрулей, проверку водителей автобусов и их ассистентов, а также введение запрета на тонированные стекла и занавески в автобусах.
В ходе акции протеста многие демонстранты заявили, что пожизненного срока для нападавших, которого обещали добиться власти, недостаточно. Они потребовали для насильников смертной казни.
По делу об изнасиловании в автобусе уже были арестованы шесть человек, в том числе водитель автобуса.
"Оправданный гнев"
В ходе короткого телеобращения в понедельник Сингх сказал: "Я призываю всех обеспокоенных граждан сохранять мир и спокойствие. Уверяю вас, мы приложим все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность всех женщин в этой стране".
Сингх подчеркнул в заявлении в воскресенье, что он "глубоко опечален поворотом событий, который привел к столкновениям между протестующими и силами полиции".
"Мы едины в нашем беспокойстве за молодую женщину, которая стала жертвой чудовищного преступления в Дели", - сказал премьер-министр.
По словам Сингха, люди испытывают "искренний и справедливым гнев и страдание из-за этого ужасного инцидента".
Состояние пострадавшей девушки по-прежнему остается критическим, сообщают врачи. В воскресенье ей сделали операцию, после чего вновь подключили к аппарату искусственного дыхания.
В воскресенье полиция применила слезоточивый газ и дубинки, чтобы демонстранты - преимущественно студенты - не смогли во второй раз пройти с шествием к дворцу президента Пранаба Мукерджи.
Акция протеста состоялась, несмотря на запрет властей. Столкновения начались, когда демонстранты попытались прорвать оцепление, чтобы пройти ко дворцу.
23-летняя студентка и ее друг сели в автобус в районе Мунирка на юге Дели, направляясь в кинотеатр в районе Дварка на юго-западе индийской столицы.
По данным полиции, девушку насиловали на протяжении часа, после чего ее вместе с другом избили железными прутьями и вытолкнули из движущегося автобуса на одной из улиц города.
Случаи изнасилования в Дели регистрируются в среднем каждые 18 часов, а сексуальные посягательства - каждые 14 часов, сообщают в полиции.