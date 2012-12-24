Премьер Индии призвал протестующих в Дели к спокойствию

Image caption Многие протестующие призывали наказать смертной казнью виновных в изнасиловании 23-летней девушки

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх призвал к спокойствию в Дели, где продолжаются акции протеста после группового изнасилования девушки в автобусе.

Сингх заявил, что правительство страны должно "приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность всех женщин".

Более 100 человек пострадали в столкновениях в прошедшие выходные, при этом полиция заявляет, что как минимум 60 из них были сотрудниками внутренних органов.

Несколько мужчин 16 декабря изнасиловали 23-летнюю девушку в движущемся автобусе, избили ее железным прутом и выбросили на дорогу.

Правительство попыталось успокоить разгневанных граждан, объявив о серии мер, направленных на то, чтобы сделать Дели более безопасным для женщин.

Эти меры предусматривают увеличение числа ночных патрулей, проверку водителей автобусов и их ассистентов, а также введение запрета на тонированные стекла и занавески в автобусах.

В ходе акции протеста многие демонстранты заявили, что пожизненного срока для нападавших, которого обещали добиться власти, недостаточно. Они потребовали для насильников смертной казни.

По делу об изнасиловании в автобусе уже были арестованы шесть человек, в том числе водитель автобуса.

"Оправданный гнев"

В ходе короткого телеобращения в понедельник Сингх сказал: "Я призываю всех обеспокоенных граждан сохранять мир и спокойствие. Уверяю вас, мы приложим все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность всех женщин в этой стране".

Image caption Манмохан Сингх назвал гнев протестующих "искренним и справедливым"

Сингх подчеркнул в заявлении в воскресенье, что он "глубоко опечален поворотом событий, который привел к столкновениям между протестующими и силами полиции".

"Мы едины в нашем беспокойстве за молодую женщину, которая стала жертвой чудовищного преступления в Дели", - сказал премьер-министр.

По словам Сингха, люди испытывают "искренний и справедливым гнев и страдание из-за этого ужасного инцидента".

Состояние пострадавшей девушки по-прежнему остается критическим, сообщают врачи. В воскресенье ей сделали операцию, после чего вновь подключили к аппарату искусственного дыхания.

В воскресенье полиция применила слезоточивый газ и дубинки, чтобы демонстранты - преимущественно студенты - не смогли во второй раз пройти с шествием к дворцу президента Пранаба Мукерджи.

Премьер-министру Манмохану Сингху понадобилась неделя протестов, чтобы выступить по телевидению, призывая к спокойствию Сутик Бисвас, корреспондент в Индии

Акция протеста состоялась, несмотря на запрет властей. Столкновения начались, когда демонстранты попытались прорвать оцепление, чтобы пройти ко дворцу.

23-летняя студентка и ее друг сели в автобус в районе Мунирка на юге Дели, направляясь в кинотеатр в районе Дварка на юго-западе индийской столицы.

По данным полиции, девушку насиловали на протяжении часа, после чего ее вместе с другом избили железными прутьями и вытолкнули из движущегося автобуса на одной из улиц города.

Случаи изнасилования в Дели регистрируются в среднем каждые 18 часов, а сексуальные посягательства - каждые 14 часов, сообщают в полиции.