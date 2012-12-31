В Италии умерла старейшая обладательница Нобеля

Image caption Рита Леви-Монтальчини занималась исследованиями до последнего дня жизни

В Италии на 104-м году жизни скончалась Рита Леви-Монтальчини - старейший в мире лауреат Нобелевской премии. Она удостоилась ее за открытие, благодаря которому ученые стали лучше понимать, что такое рак и болезнь Альцгеймера.

Речь идет об открытии факторов роста нервных тканей - естественных субстанций, способных стимулировать рост живых клеток.

Это открытие Леви-Монтальчини сделала вместе с коллегой Стэнли Коэном. Нобелевскую премию они получили в 1986 году.

С 2001 года она была пожизненным сенатором: этого звания в Италии могут удостоиться лишь бывшие президенты и граждане, прославившие страну достижениями в науке или искусстве.

По словам племянницы Леви-Монтальчини, выдающийся нейробиолог умерла во сне. До конца жизни она посвящала несколько часов в день исследовательской работе.

Рита Леви-Монтальчини родилась в 1909 году в богатой еврейской семье в Турине на севере Италии. Там же она стала изучать медицину.

Вскоре после того как она окончила университет в 1936 году, фашистские власти страны запретили евреям заниматься преподавательской и научной деятельностью.

Поэтому Леви-Монтальчини соорудила лабораторию прямо у себя в спальной - и ставила там эксперименты над куриными эмбрионами.

"Это приходит с опытом"

Сейчас, когда мне 100 лет, я соображаю гораздо лучше, чем в 20. Это приходит с опытом Рита Леви-Монтальчини,<br>нейробиолог

После того как союзные войска освободили Италию от немецких войск, исследователь некоторое время работала врачом и лечила беженцев.

После Второй мировой войны она 20 лет провела в Университете Вашингтона в американском городе Сент-Луис, где и сделала открытие факторов роста, принесшее ей всемирную известность и Нобелевскую премию.

Помимо всего прочего, она была постоянным представителем Италии при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (сокращенно ФАО) и основала фонд, занимавшийся благотворительной деятельностью в Африке.

Рита Леви-Монтальчини ни разу не была замужем, объясняя это тем, что ее жизнь и без того "богата превосходными человеческими отношениями, работой и увлечениями".

В 2009 году в одном из интервью она заявила: "Сейчас, когда мне 100 лет, я соображаю гораздо лучше, чем в 20. Это приходит с опытом".