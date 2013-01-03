В Дели предъявлены обвинения по делу об изнасиловании

Image caption Протесты против насилия над женщинами проходят в Индии с 16 декабря после случая группового изнасилования в автобусе в Дели

В столице Индии предъявлены обвинения пятерым мужчинам, подозреваемым в похищении, групповом изнасиловании и убийстве студентки-медика в Дели.

Как сообщает местная полиция, сами арестованные не присутствовали на судебном заседании. Шестому арестованному по этому делу обвинение будет предъявлено только после медицинского обследования, по итогам которого будет определен его точный возраст. В случае вынесения обвинительного приговора, пяти предполагаемым убийцам грозит смертная казнь - редкая для Индии мера наказания.

Арестованных обвинили по семи статьям, включая убийство, похищение, ограбление и изнасилование. Следующее судебное заседание по делу назначено на 5 января.

23-летняя девушка умерла в минувшие выходные от травм, полученных 16 декабря в ходе нападения на нее и ее друга. Этот случай вызвал волну возмущения по всей стране.

Попытка убийства после насилия?

В среду тысячи индийских женщин прошли маршем в Дели к Радж Гхат - мемориалу в честь лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди - в знак протеста против изнасилований и отношения к женщинам, сложившемся в индийском обществе.

К протестующим присоединилась также главный министр Дели Шейла Дикшит, которая призвала к введению строгого закона о борьбе с сексуальным насилием.

Семья жертвы заявила, что не будет возражать, если новый закон будет назван в ее честь, как ранее предлагал младший министр образования Шаши Тарур.

Протесты в Индии проходят каждый день после возмутившего страну случая изнасилования.

Молодая женщина, чье имя не раскрывается, и ее парень 16 декабря сходили в кино и возращались домой в автобусе в районе Мунирка индийской столицы, чтобы направиться в район Дварка на юго-западе.

Согласно сообщениям, на них набросились после того, как молодой человек сделал замечание компании мужчин, которые стали насмехаться над его подругой.

По данным полиции, девушку насиловали почти целый час. Ее, как и ее молодого человека избили железными прутьями, после чего на ходу вышвырнули из автобуса на дорогу.

Image caption По данным правительства, изнасилование в Индии происходит каждую 21 минуту

Во вторник источники в полиции сообщили Press Trust of India, что после этого водитель автобуса попытался переехать девушку, но другу удалось ее спасти.

Она умерла утром в субботу в больнице в Сингапуре, где врачи боролись за ее жизнь. В воскресенье ее тело было кремировано в Дели.

Безопасный для женщин город

Индийское правительство подверглось суровой критике за недостаточное усердие в предотвращении насилия в отношении женщин.

По официальным данным, изнасилование в Дели происходит каждые 14 часов. В то же время женщины по всей стране признаются, что часто подвергаются сексуальному насилию и домогательствам.

После гибели девушки в результате изнасилования чиновники в Дели объявили о введении ряда мер, призванных сделать город безопаснее для женщин. В числе прочего предлагается организовать ночное патрулирование улиц, проверку водителей и их помощников, запрет на автобусы с затемненными стеклами или шторками.

Индийское правительство также создало специальный комитет, который возглавил бывший судья Верховного суда страны. Он займется разработкой поправок в закон о борьбе с сексуальным насилием.

В городе также появилась телефонная линия помощи для женщин, попавших в беду, которая может связать их с полицейскими участками по всему городу.

Однако многие протестующие не удовлетворены предложенными мерами и полагают, что женщины в Индии до сих пор рассматриваются как люди второго сорта, и для того, чтобы их защитить, требуются основательные перемены в культуре и общественных отношениях, подкрепленные законодательно.