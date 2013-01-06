Лесные пожары в Австралии: люди спасаются в океане

Image caption Огонь уже уничтожил свыше сотни домов

Спасательные команды ищут пропавших без вести на австралийском острове Тасмания, охваченном лесными пожарами.

Многие туристы и местные жители оказались в огненной ловушке. Точное число терпящих бедствие неизвестно; по данным властей, счет может идти на тысячи человек.

Некоторые пляжи переполнены: в ряде мест огонь достиг береговой линии и люди вынуждены спасаться в океане.

По словам очевидцев, высота пламени составляла десять метров, и деревья вспыхивали, словно фейерверки.

Огнем уже уничтожены свыше сотни домов.

Лесные пожары бушуют и в материковой Австралии. Их причиной стала небывалая жара, установившаяся на юге страны.

Пожарные уповают на прогнозы синоптиков, которые обещают в скором времени снижение температуры и ослабление скорости ветра.