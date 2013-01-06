Изнасилование в Дели: Индия ищет ответы в себе

Image caption Жестокое групповое изнасилование студентки в делийском автобусе вызвало акции протеста по всей Индии

Изнасилование и убийство 23-летней студентки из Дели вызвало массовые волнения по всей Индии. Поможет ли посещение района, где произошел инцидент, пролить свет на то, куда движется страна?

Маленький лимон бросился мне в глаза, когда я проходил мимо двери кирпичной лачуги, в которой живет вместе с братом водитель автобуса - один из обвиняемых в этом ужасном преступлении.

Лимон - оберег от дурного глаза - висит на проволоке с прошлой недели, как рассказали соседи.

Густонаселенный район на юге Дели, состоящий из одноэтажных домиков, теперь не может отмыться от позора, потому что четверо из шести арестованных по подозрению в изнасиловании и убийстве молодой женщины жили здесь.

Инцидент нанес также ущерб имиджу Дели за рубежом.

Темная сторона Индии

Как это часто бывает, журналисты приходили сюда, чтобы понять, как это могло произойти, и именно это место теперь стало в сознании многих символизировать темную сторону Индии, которая вызвала это чудовищное преступление.

Многие жители этих мест - мигранты, прибывшие в Дели из бедных сельских районов. Насилие там считается привычным делом, о котором, редко сообщается из-за боязни общественного порицания.

И все же описание этих мест, данное многими людьми, в действительности не вполне подходит этому району. Это не полуразрушенные трущобы для "только что прибывших" мигрантов из отдаленных областей, как сообщают некоторые СМИ, с полевой землей еще не выветрившейся из-под их ногтей.

Многие из местных живут здесь уже по 20 лет. Условия проживания сложно назвать комфортабельными, но при этом они гораздо лучше, чем во многих трущобах, где я бывал: надежные постройки из камня, уютные и выкрашенные в яркие цвета. Каждому из жильцов доступны электричество, вода и канализация.

"Не думайте, что мы здесь все как обвиняемые, - заявила другая соседка. - Когда мелешь зерно, чтобы получить муку, насекомые тоже выходят наружу вместе с ней".

Инициаторы протеста

Image caption Индийские власти подверглись критике за то, что недостаточно хорошо защищают женщин от насилия

Все дети здесь ежедневно ходят в школу. Во время нашей беседы с соседями предполагаемых насильников, я заметил, что наши разговоры слушают трое юношей. Все они, как выяснилось, превосходно говорят на английском и изучают бизнес-предметы в местном колледже.

Они были похожи на тех молодых людей, которые протестовали против изнасилований в течении нескольких недель после преступления.

Юноши признались, что знают некоторых из обвиняемых, но при этом сказали мне, что не следует предполагать, что "мы все такие как они [предполагаемые насильники]". И это заставило меня задуматься об индийских реалиях в связи с этой историей.

Наряду с другими журналистами я сообщал, что ключевыми организаторами протестов стал индийский средний класс, молодые и пожилые люди.

Многие - и я в том числе - говорили, что эти люди требуют более либеральной и открытой страны. Но есть множество свидетельств тому, что верхние, наиболее образованные слои индийского общества способны быть такими же сексистами в отношении к девочкам и женщинам.

Ежегодно из-за традиционных предпочтений индийского общества к мальчикам тысячи девочек лишаются шанса появиться на свет, их умерщвляют во чреве матерей. Помогает в этом медицинский персонал клиник, который часто берет взятки за раскрытие пола младенца.

Это в свою очередь ведет к тому, что в индийской обществе больше мужчин, чем женщин. И один из худших показателей соотношения мужчин и женщин - в богатом южном Дели.

Как и в маленьких деревнях, многие семьи из среднего класса хотят, чтобы у них родился сын, который сможет унаследовать их имущество. Среди последствий пропорционального уменьшения числа женщин - увеличение числа браков по принуждению и проституция.

Изменения в умах

Одна из протестующих обвиняет в гибели девушки правительство страны, так как оно "не делает достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность женщин в Дели".

И хотя правящая партия Индийский национальный конгресс осудила групповое изнасилование студентки и пообещала быстрое расследование и суд над предполагаемыми насильниками, ни один политик ни словом не обмолвился о более широком культурном контексте.

Однако что-то все же изменилось, о чем можно судить по поступкам людей, по вопросам, которые они задают.

На этой неделе я брал интервью у женщины, которая стала жертвой изнасилования и спустя годы после нападения пытается добиться справедливости.

Она также присоединилась к протестующим на улицах Дели, где, по сообщениям, в ходе демонстраций многие мужчины не преминули воспользоваться возможностью "полапать" женщин.

Но ее изумило, как много молодых людей вмешались в происходящее, чтобы защитить ее и ее друзей. Они образовывали круг возле женщин всякий раз, когда кто-либо пытался подобраться к ним слишком близко.

В адрес музыкантов и режиссеров Болливуда начали раздаваться критические замечания из-за песен и фильмов, где женщин изображают в качестве секс-объектов.

Один образ запечатлелся в моем сознании после недель протестов: индус, сидящий со свечой на ноге, молчаливо демонстрирующий солидарность с жестоко убитой девушкой.

Перед собой он держал плакат с надписью: "Давайте сначала посмотрим на себя".