"Техасская резня" отпилила лакомый кусок у "Хоббита"

Image caption В фильме, снискавшем успех у молодой аудитории, играют Таня Реймонд и R&B-певец Трей Сонгз

3D-версия фильма ужасов "Техасская резня бензопилой" неожиданно обогнала по сборам в американском кинопрокате "Хоббита", царившего на вершине почти три недели.

Хоррор, в котором показано продолжение классического фильма Тоуба Купера, собрал за первые выходные проката 23 млн долларов, молниеносно окупив свою бюджет в 20 млн.

Фильм Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" стойко держится на втором месте с 20,1 млн долларов, в то время как первая часть кинотрилогии по мотивам книги Джона Рональда Руэла Толкиена "Хоббит, или Туда и обратно" просела сразу до третьего места.

Возвращение в Средиземье, снятое Питером Джексоном, уже собрало почти 263,8 млн в американском прокате и 825 млн по всему миру.

Четвертое место досталось музыкальной адаптации "Отверженных" Гюго, в которой играют Хью Джекман и Энн Хэтэуэй. К текущему моменту она собрала в американском кинопрокате 100 млн долларов, став первым драматическим мюзиклом, которому удалось достичь таких результатов за 14 дней.

На пятом месте оказалась комедия "Родительский беспредел", спродюсированная американским комиком Билли Кристалом, в которой престарелая пара берет на попечение собственных внуков.

Запрещенная классика

"Техасская резня бензопилой" в 3D Джона Льюсенхопа стала седьмым фильмом известной франшизы, главным отрицательным персонажем которой является герой Кожаное лицо, который носит на лице маску из человеческой кожи.

На создание этого персонажа Тоуба Коупера, как сообщается, вдохновил серийный убийца Эд Гейн, который также послужил источником вдохновения для Альфреда Хичкока при создании фильма "Психо".

Оригинальная кинолента не получила сертификат от Британского бюро классификации кинофильмов в 1975 году, которое посчитало неуместным ее сфокусированность на садистском ужасе и "патопсихологии", хотя некоторые муниципалитеты в стране разрешили показ "Техасской резни" с сертификатом X (запрещено к показу лицам до 18 лет).

На видеоносителях фильм появился в 1981 году - в те времена, когда видеопродукция не имела формальной классификации, и свободно продавался на магазинных полках вплоть до вступления в силу Акта о видеозаписях 1984 года.

В настоящее время кинолента находится в широком доступе. В 1999 году она получила сертификат, запрещающий ее просмотр лицам моложе 18 лет, и с того времени неоднократно транслировалась по телевидению без купюр.

Ключевая аудитория для нового фильма франшизы - это преимущественно молодежь до 25 лет, не заставшая появление оригинального творения Тоуба Купера.

Главным открытием нового фильма стал R&B-певец Трей Сонгз, который играет вместе с Александрой Даддарио и Дэном Йегером.

2012 год, по сообщениям, стал рекордным для американского кинопроката. Продажи билетов в прошлом году достигли отметки в 10,8 млрд долларов, продемонстрировав рост на 6%, что стало самим высоким показателем за последнее десятилетие, сообщило издание Variety.