Австралия: пожары приобретают характер катастрофы

В Австралии в результате жаркой и сухой погоды, а также сильного ветра, быстро распространяются неконтролируемые пожары.

Только в одном штате Новый Южный Уэльс в настоящее время зарегистрированы около ста крупных возгораний. Жители некоторых районов были вынуждены эвакуироваться.

Пожары также распространяются по территории островного штата Тасмания. Пожарные борются с огнем в штате Виктория.

Как минимум в четырех районах Нового Южного Уэльса власти признали ситуацию катастрофической. Это означает, что каждое новой возгорание приведет к неконтролируемому и быстро распространяющемуся пожару. Жителям этих районов настоятельно рекомендуется уехать.

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард призвала население не терять бдительности.

"Термин "катастрофа" был использован не просто так. Сейчас очень важно, чтобы люди находились в безопасности, прислушивались к рекомендациям и предупреждениям местных властей. Это опасный день", - сказала она.

Image caption Большой пожар распространяется в 100 километрах от столицы Австралии Канберры

Накануне Гиллард посетила Тасманию, несмотря на предостережения о новых возможных возгораниях из-за жары.

"Я приехала в Тасманию с единственной целью - сказать жителям острова, что вся страна с ними в это очень и очень трудное время", - заявила премьер-министр.

Необычайная жара

Пожары начались после периода необычайной жары. Метеорологическое бюро Австралии сообщает, что каждый день в 2013 году вошел в двадцатку самых жарких дней за всю историю наблюдений.

По данным бюро, в течение пяти дней средняя температура воздуха не опускалась ниже плюс 39 градусов Цельсия, что также является рекордом в истории наблюдений.

В Новом Южном Уэльсе температура превысила отметку в 40 градусов, при порывах ветра свыше 80 километров в час.

В штатах Новый Южный Уэльс, Тасмания, Канберра и Виктория был введен запрет на разведение костров.

Закрыты все национальные парки и государственные лесные массивы, а туристам предписано покинуть палаточные лагеря.

По данным пожарной службы, более двадцати возгораний распространяются без всякого контроля в условиях засухи, жары и ветра.

Представитель службы назвала ситуацию с пожарами предельно сложной.

Image caption Премьер-министр Джулия Гиллард назвала ситуацию с пожарами катастрофической

В Тасмании за минувшие выходные огнем было уничтожено около 100 домов. Спасатели обследовали руины, но среди них не было обнаружено ни одного погибшего.

Большой пожар зафиксирован в районе Яррабина в 100 километрах от столицы страны, Канберры. Местные власти признали его неконтролируемым и призывают население искать укрытие, поскольку эвакуация невозможна.

Пожар также был замечен неподалеку от электроподстанции, питающей ядерный центр в Лукас Хайтс к югу от Сиднея. Вероятной причиной пожара называют неисправность электроприбора.