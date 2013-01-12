Порнографы судятся за право на секс без презерватива

Image caption Против ношения презервативов во время съемок выступили ряд порноактеров

Два крупнейших производителя фильмов "для взрослых" в США обратились в суд с требованием отменить постановление, предписывающее порноактерам из округа Лос-Анджелес надевать презервативы во время съемок.

Vivid Entertainment и Califa Productions заявляют, что введенная в прошлом году мера нарушает гарантированное первой поправкой Конституции США право на свободу самовыражения.

Так называемый "Закон Б" был одобрен избирателями округа в ноябре и поддержан Фондом борьбы со СПИДом. Активисты уверены, что презервативы помогут защитить порноактеров от этого заболевания.

Калифорнийские порномагнаты в свою очередь убеждены, что в индустрии и без того действуют строгие правила по предохранению актеров от заражения.

"Отмены этого закона - вот чего я бы очень хотел, - заявил Стивен Хирш, основатель Vivid Entertainment агентству Франс пресс. - Я считаю, что современная система анализов актеров в порноиндустрии работает хорошо".

Поддерживают отмену закона также известные порноактеры Кайден Кросс и Логан Пирс.

Пугающий ВИЧ

"Закон Б" теперь распространяется на весь округ Лос-Анджелес, а ранее был введен лишь в крупнейшем городе Калифорнии, где требование надевать презервативы стало обязательным условием для получения разрешения на съемки.

Закон был подписан мэром Лос-Анджелеса Антонио Вильярайгосой 23 января 2012 года.

В ответ несколько крупнейших производителей фильмов "для взрослых" пригрозили переместить съемочные павильоны за пределы штата Калифорния, но столкнулись с юридическими сложностями.

Судебные решения, запрещающие наказывать продюсеров порно по закону о проституции, были приняты лишь в Калифорнии и Нью-Гемпшире. В других штатах им может грозить судебное преследование.

В 2011 году, когда стало известно о положительных результатах анализа одного из порноактеров на вирус ВИЧ, съемки фильмов "для взрослых" во всех американских штатах были временно прекращены.

Критики "Закона Б" заявляют, что актеров регулярно проверяют на ВИЧ, поэтому требование надевает презервативы во время съемок лишь нанесет урон порнобизнесу и заставит компании уйти "в подполье".

"Мы выяснили, что множество зрителей не хотят смотреть дома порно, в котором актеры носят презервативы", - заявил британский актер Кейран Ли, работающий в Лос-Анджелесе, в эфире программы Би-би-си Newsbeat в январе прошлого года.

Район Лос-Анджелеса Сан Фернандо Вэлли считается неофициальной столицей многомиллиардной порноиндустрии США.