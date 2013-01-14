Индия: 6 арестованы после нового насилия в автобусе

Image caption Шестеро подозреваемых были продемонстрированы общественности с закрытыми лицами

Индийская полиция арестовала шесть человек по подозрению в групповом изнасиловании женщины спустя всего несколько недель после того, как аналогичное нападение вызвало волну массовых демонстраций по всей стране.

Последний случай, по сообщениям, произошел в северном штате Пенджаб. Полиция ведет поиски седьмого предполагаемого насильника.

По данным полиции, жертва насилия была единственной пассажиркой в автобусе. Водитель и кондуктор, по некоторым данным, не остановили транспортное средство в деревне, где жила потерпевшая, а увезли ее в уединенную местность, где надругались над ней вместе с еще пятью мужчинами.

В прошлом месяце 23-летняя студентка-медик умерла от полученных травм после изнасилования в индийской столице Дели.

Пятерым мужчинам были предъявлены обвинения в ее убийстве. Дело против них было направлено в специальный суд, где оно будет рассматриваться в ускоренном порядке. В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым может грозить смертная казнь.

По делу проходит еще один подозреваемый, который, по его заверениям, является несовершеннолетним. В случае, если слова мужчины подтвердятся специальными тестами для определения возраста, обвинения против него будут рассматриваться судом для несовершеннолетних.

Как рассказала изданию Times of India мать скончавшейся от полученных травм девушки со ссылкой на слова дочери, именно он участвовал в самых жестоких аспектах изнасилования.

Нападение на студентку-медика в Дели вызвало массовые протесты по всей Индии, подтолкнувшие правительство к созданию специальных судов для быстрого рассмотрения дел, связанных с изнасилованиями. Также, как сообщает корреспондент Би-би-си Санджой Маджумдер, власти рассматривают возможность ужесточения законов против насильников.

Насилие ночь напролет

По данным полиции, жертвой сексуального насилия в штате Пенджаб стала 29-летняя женщина, возвращавшаяся ночью в пятницу на автобусе в родную деревню.

Водитель и кондуктор отказались остановить транспортное средство в ее деревне, вместо этого увезя пассажирку в дом, находившийся в безлюдной местности поблизости от города Амритсар.

Затем к ним, по сообщениям, присоединились пятеро других мужчин, после чего они все вместе по очереди насиловали женщину на протяжении ночи.

Утром в субботу жертву изнасилования довезли и высадили возле ее родной деревни, где она смогла рассказать родным о нападении на нее, после чего обратилась в полицию.

Состояние здоровья женщины на настоящий момент неизвестно.

В субботу индийская полиция также арестовала 32-летнего мужчину по подозрению в изнасилованнии и убийстве 9-летней девочки в округе Ахмеднагар на западе Индии, сообщает новостное агентство Press Trust of India. Разложившееся тело жертвы было найдено в пятницу.