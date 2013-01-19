Лидеру болгарских турок приставили к виску пистолет

Image caption Во время нападения на Ахмеда Догана пистолет у злоумышленника, судя по всему, дал осечку

В Софии на конгрессе Движения за права и свободы, объединяющего этнических турок, во время выступления лидера движения Ахмеда Догана неизвестный взобрался на сцену и приставил к его голове пистолет.

Нападавшего сбили с ног охранники и соратники Догана, которые, по некоторым данным, затем принялись бить злоумышленника ногами.

Сам Ахмед Доган, выступление которого передавалось по телевидению, не пострадал.

Через несколько часов после нападения он вернулся к соратникам и был встречен овациями.

По словам представителей местных правоохранительных органов, на лидера движения напал 25-летний этнический турок из города Бургас, расположенного на черноморском побережье Болгарии.

Пистолет и два ножа

Как заявил министр внутренних дел страны Цветан Цветанов, нападавший дважды пытался выстрелить в Догана, однако "пистолет, судя по всему, дал осечку".

Известно, что ранее злоумышленник привлекался к ответственности за хулиганство, грабеж и хранение наркотиков.

При аресте у него, помимо пистолета, были изъяты два ножа.

Движение за права и свободы считается в Болгарии либеральной партией, которую поддерживают этнические турки и другие болгарские мусульмане, составляющие 12% населения страны.

58-летний Ахмед Доган возглавляет движение уже почти четверть века.

Нападения на политиков в Болгарии случаются достаточно редко, при этом в 1996 году бывший премьер-министр страны Андрей Луканов был застрелен в собственном доме в Софии.