Референдум: большинство австрийцев за воинскую повинность

Image caption Ежегодно в австрийскую армию призывают 22000 мужчин

Жители Австрии на референдуме решили не отменять в стране обязательную воинскую повинность.

После подсчета всех голосов, кроме тех, кто отсылал бюллетени почтой, 59,8% проголосовали за сохранение, а 40,2% против, сообщило министерство внутренних дел страны.

Дебаты о будущем армии длятся в Австрии уже около двух лет, и являются предметом спора двух крупных парламентских партий, которые входят в коалицию, - социал-демократической и Австрийской народной партии.

Сторонники изменений говорят, что профессиональная армия более эффективна, а противники твердят, что под угрозой окажется нейтралитет Австрии.

У достигших 18-летнего возраста австрийских призывников есть выбор: либо служить в армии в течение шести месяцев, либо девять месяцев работать в больницах, домах престарелых, скорой помощи, службе спасения или помогать инвалидам.

Все меньше европейских стран требуют обязательной службы в армии.

Франция отказалась от призыва в армию в 1996 году, а Германия в 2011 году.

Призывы к отказу от обязательной воинской повинности растут в соседней Швейцарии, которая также сохраняет нейтралитет.

Армия 21 века

Ежегодно в австрийскую армию призывают 22000 мужчин.

Социал-демократы твердят, что в 21-м веке всю армейскую систему необходимо менять – профессиональная армия будет более эффективно работать с другими европейскими вооруженными силами.

Министр обороны Норберт Дарабос сказал, что австрийская армия устарела в эпоху "борьбы с терроризмом и кибератаками".

Но консервативная Народная партия против изменений. Министр внутренних дел Йоханна Микль-Ляйтнер сказала, что "нынешний статус – наиболее подходящий для Австрии, и является лучшей гарантией против всех будущих проблем".

Противники опасались, что переход не только оказался бы слишком затратным в то время, когда Австрия пытается сократить расходы, но и подтолкнул бы страну к членству в НАТО, что означало бы отказ от нейтралитета, сохраняющегося с 1955 года.