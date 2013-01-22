Универсальный мир колыбельных: от Вавилона до наших дней

Image caption Многие колыбельные - от Древнего Вавилона до наших дней - полны скорби или скрытых угроз

Четыре тысячелетия назад древние вавилоняне написали первую колыбельную, которую матери пели своим детям. Ее, должно быть, читали, чтобы успокоить ребенка перед сном, но слова этой колыбельной были далеко не умиротворяющими, - и это сохраняется во многих убаюкивающих песнях, которые мамы напевают своим детям в современном мире.

На маленькой глиняной дощечке, умещающейся на ладони, вырезаны слова одной из первых сохранившихся колыбельных, созданных примерно за два тысячелетия до нашей эры.

Надписи на ней выполнены клинописью - одной из первых форм письма в истории - вавилонским писцом, использовавшим тростниковый стилус (тонкую палочку для письма), на территориях, где в настоящее время расположен Ирак.

Это зловещая колыбельная, в которой ребенка пугают страшным домашним богом, которого он тревожит своим плачем и который за это покарает малыша.

У Инны Желанной есть песня, взятая из фольклора центральной России. Там есть текст такой: "Ай-бай да люли/ Хоть сегодня умри,/ Поплачем,повоем,/ В могилу зароем". Роман Аверин, на странице Русской службы Би-би-си "ВКонтакте"

Пугающие сюжеты были типичны для колыбельных той поры, говорит Ричард Дамбрил, ведущий эксперт по старинной музыке Британского музея, где хранится древняя дощечка.

"Они пытались сказать ребенку, что он издает много шума, пробуждая тем самым демона, и если он немедленно не замолчит, демон съест его", - раскрывает содержание надписи Дамбрил.

При том, что эти слова скорее нагоняют страх, чем вызывают сон, многие колыбельные, включая их современные вариации, наполнены мрачным содержанием.

"Баю-баю-бай", - такими словами начинается одна из популярных колыбельных народа Луо на западе Кении, а за ними следует явная угроза: "плачущий ребенок будет съеден гиеной", - что является вполне реальной опасностью в некоторых частях страны.

Известная британская колыбельная - Баю-бай, крошка! (Rock-a-bye-Baby в английском варианте), также содержит скрытую угрозу, в самой мягкой форме повествуя о том, что ребенок вместе с люлькой упадет с ветви дерева.

Колыбельная как похоронный плач

Ночные часы часто ассоциируются с темнотой и страхом, и это может служить частичным объяснением пугающих сюжетов некоторых колыбельных, говорит Салли Годдард Блайс, автор книг о детском развитии и глава Института нейрофизиологической психологии.

Однако, по ее словам, первооснова всех колыбельных - даже самых страшных - любовь, нежность и забота.

Многие колыбельные, независимо от их сюжета, обладают гипнотическими и умиротворяющими свойствами. Другие полны скорби и безнадежности, как похоронный плач.

Некоторые "рассказывают тебе историю страны, или говорят, как тебе следует и не следует вести свою жизнь, служа своего рода колонками советов для младенцев", - говорит музыкант Зоэ Палмер, работающая над проектом колыбельных в Лондонском Королевском госпитале.

Палмер работает с недавно родившими матерями в составе группы музыкантов, помогая им заучивать уже существующие колыбельные и передавать эти знания, а также создавать новые песни.

Голос матери - "акустический мост" Ребенок способен различать звуки с 24-й недели беременности, но намного меньше и глуше, чем после рождения, говорит Салли Годдард-Блайс (максимум 4 тысячи герц в животе матери против 20 тысяч после рождения)

Голос матери русский педиатр Михаил Лазарев назвал "акустическим мостом" между оболочкой матки и окружающим миром.

Дети слышат звуки за пределами живота матери, но ее голос - самый влиятельный из всех, говорит Годдард-Блайс, "потому что он слышен и снаружи и внутри, так как ее тело действует как резонатор звука, или звукоотражатель".

Это очень разнообразное общество, где собрались родители из Китая, Бангладеш и Индии, равно как и Италии, Испании, Франции и Восточной Европы, но, по оценкам музыканта, колыбельные разных культур сильно похожи между собой.

"Куда бы на свете вы не отправились, женщины используют схожие интонации, вокальный стиль для своих детей", - говорит она. Многие колыбельные очень просты, отмечает она, с постоянным повторением всего нескольких слов.

В разных культурах существуют также похожие ритмические модели. Чаще всего убаюкивающие песни поются трехдольным метром, в котором сильные доли повторяются равномерно через две слабые доли, что придает им "характерные движения укачивания", - говорит Салли Годдард Блайс. Это действует на детей успокаивающе, потому что повторяет движение, которое ребенок испытывает в утробе матери.

Язык через песни матери

Наравне с помощью при засыпании, колыбельные могут иметь и образовательные цели.

Пение вместе с ребенком - это естественный способ поделиться с ним новыми словами и звуками, говорит Колвин Треварсен, профессор в области детской психологии в университете Эдинбурга и вице-президент Британской ассоциации дошкольного образования.

К примеру, шведская колыбельная "Маленький мамин Олле" (Mors Lilla Olle - на шведском) содержит восемь разных гласных звуков в четырех рифмующихся строчках.

Треварсен десятилетиями изучал, как матери и их дети общаются друг с другом в первые месяцы после рождения. Результаты его исследований свидетельствуют о том, что дети от природы музыкальны и имеют превосходное чувство ритма.

Не вспоминаются колыбельные. Когда я не спал, меня пугали дядей милиционером. Дескать, придёт и заберёт. Алексей Трунов, на странице Русской службы Би-би-си "ВКонтакте"

Даже когда мать не поет ребенку, она обычно разговаривает с ним достаточно музыкально, отмечает эксперт, так что модуляции ее голоса, стремящиеся то вверх, то вниз, образуют четкий ритм.

Но особенно поразило ученого то, как отчетливо ребенок реагирует на ее мелодичную речь - жестами и "гулением", которые часто происходят синхронно с изменениями в ее голосе.

Таким образом, мать и ребенок "срабатываются друг с другом", говорит он, как импровизирующие джазовые музыканты.

Избавление от тревог и забот

В 1920-х годах поэт Федерико Гарсия Лорка, изучавший испанские колыбельные, отмечал их поэтический характер и глубокую печаль во многих из них.

Одна из наиболее известных традиционных иракских колыбельных, особенно печальная, повествует о сердечной боли из-за пропажи родственников. Ее часто поют на похоронах, и завершается она словами: "Какая боль переполняет мое сердце. О сын мой, как я хочу получить весточку от близких".

Теория Лорки, с которой многие современные исследователи могут не согласиться, заключалась в том, что одна из главных функций колыбельных - помочь матери в вокальной форме выразить свои страхи и заботы, а точнее, служить ей своеобразной терапией.

Мы знаем, что древние вавилоняне 4 тысячелетия назад посчитали их достаточно важными, чтобы задокументировать для истории, но сколь долго они еще будут существовать?

Существуют много факторов, угрожающих продолжению традиции убаюкивающих песен, - ряды гаджетов для развлечения и успокоения плачущего ребенка и все возрастающее использование технологий для коммуникации, даже между родственниками.

Пели "В няньки я тебе взяла/ Ветер, солнце и орла". Очень добрая колыбельная 1860 года выпуска. <b>@isilina1905</b>, в ответ <b>@bbcrussian</b> в Twitter

Возможно, теперь привычка петь играет меньшую роль в нашей повседневной жизни, чем это было раньше, когда предыдущие поколения, не знакомые с такими благами цивилизации, как телевизоры и компьютеры, собирались вместе, чтобы попеть и поделиться своими историями.

Но результаты моего исследования колыбельных свидетельствуют о том, что их позиции еще сильны в разных странах, начиная от Кении, Сирии, Марокко до Великобритании.

Эксперт по старинной музыке Ричард Дамбрил считает, что есть нечто врожденное в воспитании ребенка, гарантирующее "выживание" колыбельных в будущем.

"Древнейшая колыбельная - это та, которую первая женщина пела своему первому ребенку, - говорит он. - И я уверен, что колыбельные относятся к одному из материнских инстинктов".

С этим согласна Рим Келани, рожденная в Великобритании палестинская певица.

"Это одна из универсальных вещей, - полагает она. - Когда я пою колыбельную, где бы на свете я не находилась, всегда есть люди, которые делают то же самое".

"Это как пуповина... И эта исключительная сила колыбельной перед сном вечна и вне времени", - заключает она.