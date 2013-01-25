Украина и Shell подписали газовый контракт на $10 млрд

Image caption Контракт между Украиной и Shell стал крупнейшим соглашением по разработке сланцевого газа в Европе

Украина подписала крупный контракт по разработке месторождения сланцевого газа с Royal Dutch Shell. Сообщается, что стоимость контракта составит 10 миллиардов долларов.

Контракт был подписан генеральным директором энергетического гиганта Shell Питером Возером и украинским министром энергетики Эдуардом Ставицким в кулуарах экономического форума в швейцарском Давосе.

"Мы стали свидетелями великого события сегодня. Я считаю, что мы стали почти родственниками", – заявил присутствовавший на церемонии президент Украины Виктор Янукович.

Киев надеется, что сделка поможет ему избежать зависимости от дорогого российского природного газа. Украинские запасы сланцевого газа оцениваются как одни из крупнейших в Европе.

Крупнейший проект

23 января проект соглашения одобрил Кабинет Министров Украины.

Соглашение о распределении углеводородов может стать крупнейшей инвестицией иностранной компании на территории бывшего Советского Союза.

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил газете Financial Times: " "Если геология окажется такой, как мы ожидали, сумма инвестиций может составить самое меньшее 10 миллиардов долларов".

По словам представителей украинской стороны, через десять лет Юзовское месторождение сможет давать до 10 миллиардов кубометров газа в год, через пятнадцать лет – 20 миллиардов кубометров.

Предполагается, что Shell будет не только платить предусмотренные украинским законодательством налоги, но и передавать государству от 31% до 60% прибыли от добываемого газа.

Однако эти суммы называют только представители правительства Украины. Подробности подписанного в Давосе соглашения пока не известны.

Второе месторождение

Shell получила право на разработку двух месторождений сланцевого газа в пределах Юзовского месторождения в мае прошлого года.

Как сообщает Financial Times, соглашение позволяет начать разведку уже в нынешнем году, причем начальная инвестиция Shell составит 400 миллионов долларов.

Другой иностранной компанией, получившей право на разведку Олесского месторождения на западе Украины, стала американская Chevron.

Против прихода в Украину иностранных компаний по добыче сланцевого газа высказывались некоторые политики и ряд экологических организаций.

По их словам, технология, которую используют производители сланцевого газа, наносит вред окружающей среде и жизни людей.

В некоторых странах действует запрет на эту технологию добычи газа.

Однако министр экологии и природных ресурсов Украины отверг эти обвинения. "Угрозы существуют, но никаких угроз в условиях правильного использования нет", - заявил Олег Проскуряков.