Иммиграционная реформа в США: "всеобщая легализация"?

Image caption Критики острят, что Обама продолжает свою предвыборную кампанию, разъезжая по стране с речами

Для того, чтобы произнести примерно 25-минутную речь об иммиграционной реформе, Барак Обама слетал с утра из Вашингтона в Лас-Вегас, где выступил перед 2 тысячами школьников и призвал в срочном порядке легализовать миллионы живущих в США нелегалов, или, как их все чаще называют, "недокументированных иммигрантов".

Некоторые комментаторы пишут, что Обама функционирует в режиме перманентной предвыборной кампании. Если так, то данное его выступление вполне вписывалось в эту модель.

Критики Обамы не дремлют и посетовали, что это мероприятие обошлось налогоплательщикам в копеечку. Час полета президентского авиалайнера "Борт № 1" стоит 182 тыс. долларов. Таким образом, девятичасовое путешествие в центр Невады стоило казне 1,6 млн долларов.

New York Times объяснила, почему Обама выбрал для этой речи именно Неваду. Этот выбор, писала газета после выступления президента, "подчеркивает политическую угрозу, которую таит иммиграция для республиканцев. Хотя экономика Невады страшно пострадала от ипотечного кризиса, Обама побил Ромни в этом штате с перевесом более чем в 6 процентов. Это в большой степени объяснялось всплеском поддержки со стороны избирателей латиноамериканского происхождения".

По стране в целом за переизбрание президента проголосовали 70% так называемых "латинос". Митт Ромни получил всего 27%. Такой перекос склонил чашу весов в пользу демократов в нескольких ключевых штатах страны. Многие республиканцы охотно признают, что занялись сейчас проблемой иммиграции в основном из-за этого дисбаланса, который грозит утопить их партию и на будущих выборах.

Мало кто призывает просто депортировать находящихся в США 11 или 12 млн нелегалов, в большинстве своем незаконно пересекших юго-западную границу страны из Мексики.

Ромни высказывался во время предвыборной кампании за "самодепортацию" этих людей. Эти слова не добавили республиканцу популярности.

Километры заборов и нарушители границы

Многих обнадеживало неуклонное сокращение притока нелегалов в последние годы. В своей речи Обама доказывал, что он исправно пекся об охране государственной границы, и отметил, что при нем число пограничников увеличилось по сравнению с 2004 годом вдвое.

Кроме того, его администрация построила сотни километров пограничных заборов, а в небе над границей патрулируют 6 беспилотников и 124 пилотируемых самолета и вертолета.

В результате этих усилий нелегальная иммиграция заметно сократилась, резюмировал президент.

С утра, однако, консервативная Washington Times подбросила в эту бочку меда ложку дегтя, сообщив, что число нелегальных переходов юго-западной границы США увеличилось на 9%. В финансовом 2012 году пограничная охрана задержала там 358 873 нарушителя - на 30 тысяч больше, чем в 2011 году.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заметил на это, что, по сравнению с 2008 годом, нелегальная иммиграция сократилась на 50%. Действительно, в 2008 году пограничники произвели более 705 тысяч арестов, тогда как в 2005 году – 1 717 396.

Скептики говорят, что прогресс объясняется не только усердием правительства, но и обрушившимся на Америку кризисом, который сделал ее менее привлекательной для экономических мигрантов.

Принято считать, что статистика задержаний в общем коррелируется с общим числом нелегалов, 30-40 процентам которых удается пересечь границу незамеченными.

"Банда восьмерых"

За день до речи Обамы дорогу ему перебежала так называемая "Банда восьмерых", то есть инициативная группа сенаторов из 4 демократов и 4 республиканцев, которая огласила свой вариант иммиграционной реформы. Как и план Обамы, похвалившего в своей речи инициативу сенаторов, он предусматривает легализацию значительной части нелегалов.

Image caption Требование легализовать нелегальных мигрантов звучит в США все чаще

Разница в том, что сенатский план делает гораздо больший упор на дальнейших мерах по охране границы и предусматривает предоставление легализованным заветной "гринкарты" (вида на постоянное жительство) лишь после принятия этих мер.

Видный член "Банды восьмерых", сын кубинских эмигрантов и молодой сенатор Марко Рубио, которого многие республиканцы хотели бы видеть в 2016 году своим кандидатом в президенты, заявил, что без предварительного укрепления пограничной охраны он голосовать за легализацию не намерен.

Его единомышленники указывают на иммиграционную реформу 1986 года, когда президент Рейган согласился легализовать тогдашних 3 миллионов нелегалов при условии, что граница, наконец, будет на замке. Но граница продолжала напоминать дырявое корыто, и нелегалов стало уже более 10 миллионов, а кто-то говорит, что и под 20 миллионов.

В отличие от плана сенаторов, подход Обамы делает гораздо меньший упор на охране границы. Это усугубляет подозрения республиканцев, что президент на самом деле не очень рвется прекратить поток нелегалов через мексиканскую границу.

Они говорят, что Обама пытается ублажить испаноговорящую общественность США, которая косо смотрит на пограничные изгороди, и что он облизывается на миллионы будущих избирателей, которые из благодарности отдадут голоса его демократам.

Суть предложений

Планы сторон еще не разработаны в деталях, но вот как выглядят основные идеи, выдвигаемые Белым домом.

Перед тем, как получить "испытательный легальный статус", нелегалы должны будут объявиться, зарегистрироваться, представить биометрические данные (такие как отпечатки пальцев), пройти проверку на благонадежность и преступное прошлое и заплатить штраф. Они получат временное разрешение на жительство в США и право на работу.

Некоторые, возможно, так и не доживут до заветной "гринкарты", так как смогут подать на нее лишь после того, как власти рассмотрят ходатайства всех иностранцев, которые дожидаются ее годами. Как выражается сенатор Рубио, бывшим нелегалам не позволят сделать это "без очереди".

Обладание "гринкартой" откроет бывшим нелегалам дорогу к получению гражданства США, но лишь после серии дополнительных проверок.

Скептики отмечают, что ни один из проектов реформы не отвечает на вопрос, а что делать с теми нелегалами, которые по каким-то причинам не захотят объявиться и продолжат жить на подпольном положении?

Проект администрации предусматривает создание института гастарбайтеров в сельскохозяйственном секторе. Гастарбайтеры будут иметь право подавать на испытательный легальный статус на тех же основаниях, что и основная масса нелегалов.

Обладатели этого статуса не смогут претендовать на пособия по бедности и другие формы федеральной социальной помощи.

"Гринкарты" будут автоматически выдаваться иммигрантам, которые окончили американские университеты и преуспели в естественных науках, инженерном деле или математике.

Будут введены новые категории виз для инвесторов и предпринимателей.

Тернистый путь реформ

Кроме сенатского плана "Банды восьмерых" и проекта Белого дома, свой проект реформы разрабатывает и палата представителей.

Обама призвал законодателей не мешкать. "Если конгресс будет не в состоянии сделать это в разумные сроки, - заявил он в Лас-Вегасе, - я пошлю ему свой законопроект и буду настаивать, чтобы он проголосовал по нему немедленно!".

Неясно, однако, что сделает президент, если конгресс его не послушается. "Очевидно, вызовет SEAL Team Six", - глумится консервативный журнал National Review, имея в виду подразделение военно-морского спецназа, бойцы которого убили бин Ладена.

По общему мнению, время для реформы иммиграционного законодательства сейчас созрело. Обама, который обещал ее во время первой предвыборной кампании, но отвлекся на перестойку американского здравоохранения, ныне поставил реформу во главу угла.

Многие республиканцы надеются, что она поможет им завоевать расположение избирателей "латинос". Другие - например, сенатор Джон Маккейн, - ратуют за реформу уже много лет и безуспешно пытались протолкнуть ее в 2007 году, когда их союзником был президент Джордж Буш.

Реформа провалилась, потому что консерваторы, охарактеризовавшие ее как "амнистию", сумели тогда взбудоражить массу избирателей, начавших обрывать телефоны членам конгресса, и отбили у многих охоту за нее голосовать.

Неясно, получится ли у них это и на сей раз, но очевидно, что путь реформы будет тернист.