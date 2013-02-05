Казахстан: волна загадочных самоубийств пограничников

Image caption Многие связывают недавние самоубийства с историей пограничника Владислава Челаха

Власти Казахстана расследуют обстоятельства недавних смертей двух высокопоставленных сотрудников погранслужбы, которые, по предварительным данным, покончили жизнь самоубийством.

По официальным сообщениям, в понедельник, 4 февраля, покончил с собой Мурат Кадралинов, заместитель начальника пограничной заставы Чунджинского пограничного отряда Регионального управления "Шыгыс" ("Восток") Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Ранее, 31 января, в своем кабинете был найден мертвым директор Академии пограничной службы КНБ Казахстана генерал-майор Талгат Есепов. Предварительная версия случившегося и в этом случае - самоубийство.

По мнению ряда наблюдателей, уход из жизни этих офицеров, гибель главы погранслужбы Казахстана полковника Турганбека Стамбекова в декабрьской авиакатастрофе и массовая бойня на заставе "Арканкерген" в мае 2012 года могут быть взаимосвязаны.

"На почве семейной ссоры"

Самоубийство капитана Мурата Кадралинова, случившееся на казахстанско-китайской границе, произошло "при возвращении из пограничного наряда на почве семейной ссоры". Власти поторопились озвучить эту версию, хотя, по их же словам, "для проведения разбирательства выехала группа офицеров Центрального аппарата во главе с заместителем директора Пограничной службы КНБ РК".

Каким образом офицер наложил на себя руки, не сообщается.

В прошлый четверг в Алма-Ате главу Академии погранслужбы Комитета национальной безопасности генерал-майора Талгата Есетова обнаружили мертвым в служебном кабинете. Сообщалось, что он застрелился из табельного оружия.

Image caption Аскар Шимпеев говорит, что известна даже ставка, которую платят за провоз наркотиков через границу

Официальные сообщения в обоих случаях отличаются скупостью, однако в следующих за ними комментариях на многих информационных сайтах выдвигаются самые разнообразные версии случившегося. Общий смысл многих высказанных мнений можно свести к одной из цитат: "такой череды событий, начиная с прошлого года, не было ни у одной силовой структуры даже во времена Союза, когда все замалчивалось".

"Причина всех трагедий - деньги"

Председатель Союза ветеранов боевых действий и миротворческих операций "Казбат" Аскар Шимпеев не верит в официальные версии самоубийства офицеров.

"По моему мнению, все, что происходит за последнее время в погранслужбе - это звенья одной цепи. Причина всех трагедий - деньги. Через границу проходит контрабанда, заплати и на тебе "зеленый свет". Говорят, есть даже определенная ставка 15-20 тысяч долларов за КАМАЗ", - сказал Шимпеев в интервью Русской службе Би-би-си.

По словам председателя Союза ветеранов "Казбат", покойный Талгат Есетов в начале 2000-х годов руководил Ушаральским пограничным отрядом, солдаты которого несут службу на казахстанско-китайской границе, в том числе на посту "Арканкерген".

Именно на этом посту в мае прошлого года произошла массовая бойня, были убиты 14 пограничников и егерь. Виновным в убийстве сослуживцев на почве неуставных отношений был объявлен единственный выживший пограничник Владислав Челах. Сам он утверждал, что на погранзаставу напали неизвестные.

"Действующие армейские офицеры, не только я, не верят, что Челах мог один всех убить. Есетов хоть и возглавлял Ушаральский погранотряд много лет назад, все же мог быть в курсе всего, что там происходит. Я не исключаю, что его убрали как ненужного свидетеля, также убрали и заместителя начальника заставы Чунджинского пограничного отряда , который тоже мог представлять для кого-то опасность. Его родственники уверены, что его убили", - считает Аскар Шимпеев.

По его словам, авиакатастрофа в Шымкенте в конце прошлого года, когда погиб исполняющий обязанности начальника погранслужбы Турганбек Стамбеков и еще 20 военнослужащих, также может являться последствием "зачистки".

Многие находят в этих инцидентах какой-то заговор, были и те, кто искал в этом что-то мистическое. Никакой мистики в этом нет. Силовые структуры нуждаются в реформах. Слишком много случайных людей в таких ведомствах Досым Сатпаев, политолог из Алматы

"Стамбеков - один из немногих, кто мог навести порядок на границе. За это, как мне кажется, его и убрали", - говорит председатель Союза ветеранов боевых действий и миротворческих операций "Казбат".

По мнению Шимпеева, цепь трагических событий в погранслужбе может иметь продолжение, если власти, наконец, не проведут тотальной проверки. "История с "Арканкергеном" имеет много белых пятен. Если когда-нибудь станет известна вся правда, это будет подобно взрыву бомбы", - заключил он.

Никакой мистики

Между тем директор Института группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что все события, связанные с пограничной службы, не имеют никакой связи между собой.

"Их объединяет только одно – все происходило в пограничной службе. Многие находят в этих инцидентах какой-то заговор, были и те, кто искал в этом что-то мистическое. Никакой мистики в этом нет. Силовые структуры нуждаются в реформах. Слишком много случайных людей в таких ведомствах. Необходимо качественно повысить уровень кадрового состава. Есть очень много проблем, которые необходимо решать, чтобы подобное больше не повторялось", - отмечает политолог.

В интервью информационному агентству Tengrinews президент Казахстанской ассоциации психоаналитиков Анна Кудиярова сообщила, что именно военные более склонны к суициду.

"Возможно, было что-то служебное, потому что это даже демонстративно произошло, человек застрелился в рабочем кабинете", - сказала Кудиярова. Психолог считает, что в погранвойсках сложился неблагоприятный психологический климат, и предполагает, что у служащих со слабой психической структурой может повыситься склонность к суициду.

Кудиярова отметила, что существует необходимость введения специальных правил, по которым каждый работник силовых органов должен будет проходить определенное число часов психоанализа, а каждый начальник - тренинг психологии управления.

"Я бы поставила вопрос психологического отбора. В самом начале, как у космонавтов, насколько они готовы к профессии. А потом, любая профессия требует время от времени ремонта - текущего и капитального", - считает Анна Кудиярова.