Министра образования Германии лишили степени за плагиат

Image caption Лишенная ученой степени министр образования намерена подать апелляцию

Министр образования Германии Аннете Шаван была лишена докторской степени после того, как в ее написанной в 1980 году диссертации по философии были обнаружены признаки плагиата.

Совет философского факультета Дюссельдорфского университета Генриха Гейне заслушал выводы специальной комиссии, созданной после обвинений в адрес Шаван в германской прессе, и пришел к выводу, что она "совершила сознательный подлог в виде плагиата".

Сама министр образования все обвинения отрицает и заявила, что намерена обжаловать это решение.

Тема диссертации Аннете Шаван - "Личность и совесть".

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com.

Обвинения Шаван в плагиате впервые прозвучали в мае 2012 году в анонимном блоге. Тогда министр заявила, что никогда "сознательно не цитировала неправомерным образом" какие бы то ни было источники, и обещала ответить на конкретные обвинения в свой адрес.

Однако ученый совет факультета философии Дюссельдорфского университета пришел к выводу, что в тексте диссертации Шаван было "значительное количество прямых цитат из других текстов без каких-либо ссылок".

Это не первый скандал вокруг плагиата в правительстве Ангелы Меркель.

В марте 2011 года министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Университет Байройта в Баварии, где он защищался, лишил его ученой степени, так как в его диссертации обнаружилось более 100 страниц чужого текста без соответствующих ссылок.

Удар по Меркель

Декан факультета философии Бруно Блекманн объявил, что решение признать недействительной диссертацию Аннете Шаван и лишить ее докторской степени было принято "в ходе тайного голосования 12 голосами "за", при двух голосах "против" и одном воздержавшемся".

Аннете Шаван в данный момент находится с официальным визитом в ЮАР. Она заняла пост министра образования в 2005 году и считается одним из близких соратников канцлера Ангелы Меркель.

Германская газета Bild пишет, что лишение Шаван ученой степени произошло в очень неудобное время для Меркель, так как ей, вероятно, придется назначить нового министра образования всего за несколько месяцев до всеобщих выборов.