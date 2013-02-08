В Белоруссии пропало Соглашение о создании СНГ

Image caption Во время подписания соглашения в Беловежской пуще

Исчез оригинал Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Судя по всему, в последний раз его видели в Беловежской пуще, в резиденции Вискули, где в декабре 1991 года подписи под документом, изменившим геополитическую картину мира, поставили Борис Ельцин, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и ряд других высших должностных лиц России, Украины и Белоруссии.

В Исполкоме СНГ, который размещается в Минске, хранится заверенная аутентичная копия подписанного в Вискулях соглашения.

"Оригинала Соглашения о создании Содружества Независимых Государств у нас действительно нет", - подтверждает пресс-секретарь Исполкома СНГ Вера Якубовская. И объясняет: до 1995 года, когда решением Совета Глав Государств были созданы органы СНГ, этот документ должен был храниться в правительстве Белоруссии.

"Акт о передаче документов был подписан 29 декабря 1995 года, все документы были приняты в Исполком СНГ по этому акту, но Соглашение о создании СНГ поступило в виде заверенной аутентичной копии. Где находится оригинал документа – это вопрос к правительству Белоруссии либо к МИД как структуре правительства", - поясняет Якубовская.

Интрига копий

Разыскивать оригинал несколько лет назад начал Станислав Шушкевич, в должности главы белорусского парламента подписывавший Беловежские соглашения от имени высшего государственного лица.

С министерством иностранных дел мы имеем договор о хранении документов, где предельным сроком обозначены 30 лет. Этот срок со дня подписания Беловежских соглашений еще не истек, значит, искать надо в МИДе. Хотя, конечно, история загадочная Ольна Бирюкова, замглавы Департамента по архивам и делопроизводству МИД Белоруссии

Шушкевич работал над книгой воспоминаний и попытался найти подписанные в Вискулях документы в белорусском варианте.

"Блюстители протокола из МИДа, как мне помнится, должны были в рабочем порядке подготовить варианты на белорусском и украинском языках. Как теперь выясняется, такие варианты не были сделаны, - рассказывает Станислав Шушкевич. - Разыскивая белорусский вариант, я обзвонил и Исполком СНГ, и МИД, и еще какие-то ведомства. Везде обещали поискать, но потом отвечали, что найти невозможно. Поняв, что телефонные переговоры "к делу" не пришьешь, где-то полгода назад я отправил в МИД письмо-просьбу и получил вежливый ответ, что белорусского варианта в природе не существует. А копию по-русски мне переслали по электронной почте".

С копиями копии, как выясняется, работал при написании мемуаров и экс-глава белорусского правительства Вячеслав Кебич, чья подпись также есть под Беловежскими соглашениями.

И Кебич, и Шушкевич заявляют, что не прикасались к вискулевским документам после подписания, полагая, что служба протокола МИД сделает все надлежащим образом и по закону.

Неведомый хранитель

Image caption За годы существования СНГ его ряды то пополнялись, то редели

По закону, объясняет заместитель главы Департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Ольга Бирюкова, Беловежские соглашения должны храниться по месту подписания - значит, в Белоруссии. В ведении Департамента - государственные архивы, но в госархивах Белоруссии, утверждает Ольга Бирюкова, оригинала Соглашения о создании СНГ нет.

"По закону документы могут храниться и в ответственной за них организации – до определенных сроков, которые мы называем предельными. С министерством иностранных дел мы имеем договор о хранении документов, где предельным сроком обозначены 30 лет. Этот срок со дня подписания Беловежских соглашений еще не истек - значит, искать надо в МИДе. Хотя, конечно, история загадочная", - замечает Ольга Бирюкова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Андрей Савиных говорит, что после того как "Комсомольская правда" в Беларуси" опубликовала "сенсацию" о пропаже оригинала Соглашения о создании СНГ, пресс-служба попросила сотрудников Главного договорного управления МИД поискать документ.

"Когда у сотрудников будет возможность – посмотрят, чтобы выяснить, какова реальная ситуация", - объясняет Савиных, замечая при этом, что такая просьба вовсе "не значит, что все бросили и ищем".

"Оттого, что оригинал пропал, не значит, что СНГ нет. По сути ничего не меняется", - замечает Савиных.

СНГ не отменяется

Первичный документ всегда ценен, и с годами его ценность растет Станислав Шушкевич, экс-президент Белоруссии

Поскольку Соглашение о создании СНГ было опубликовано в официальных изданиях и зарегистрировано в установленном порядке после его ратификации в парламенте, "оно и сегодня, несмотря на отсутствие подлинного текста у депозитария, не утратило юридической силы со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями", объяснил в интервью "Комсомолке" экс-министр юстиции, доктор юридических наук, профессор Валерий Тихиня.

Собеседники Би-би-си не раз высказывали предположения, что оригинал документа "прихватил" кто-то из участников переговоров в Вискулях. Причиной таких действий в декабре 1991 года мог быть даже страх за содеянное и надежда избежать ответственности, "когда власть опять поменяется", полагают эксперты.

"Первичный документ всегда ценен, и с годами его ценность растет", - замечает политик Станислав Шушкевич.

Он и ряд других участников событий в Вискулях полагают, что о судьбе пропажи может знать экс-министр иностранных дел Белоруссии Петр Кравченко, как-то обещавший прессе рассказать "таинственную историю, связанную с подписанием Беловежских соглашений" в своей новой книге.

Но книга с "таинственной историей" еще не вышла, а Петр Кравченко отказывается общаться с журналистами. Корреспонденту Би-би-си Кравченко сказал только: "Все в порядке. Мои руки не замараны". И дал понять, что у него искомого документа нет.