Министр Германии, обвиненная в плагиате, ушла в отставку

Image caption Тема докторской диссертации Аннете Шаван - "Личность и совесть"

Министр образования Германии Аннете Шаван подала в отставку, после того как Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне лишил ее докторской ученой степени из-за обнаруженного в ее диссертации плагиата.

По словам аналитиков, отставка Шаван стала сильным ударом для канцлера Ангелы Меркель, которая, по ее собственным словам, приняла отставку министра "с тяжелым сердцем".

Аннете Шаван, которой в прошлом году исполнилось 57 лет, защитила диссертацию по философии в 1980 году. Тема работы - "Личность и совесть".

Сама она по-прежнему отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что будет оспаривать решение университета, пришедшего к выводу, что она "систематически и сознательно" копировала фрагменты чужих работ.

Ярый критик плагиата

Аннете Шаван, возглавлявшая министерство образования с 2005 году, считается одним из ближайших соратников канцлера Ангелы Меркель.

Большинство аналитиков считает, что отставка министра сильно ударит по Меркель, которой в сентябре предстоят новые выборы.

Впервые обвинения Шаван в плагиате прозвучали в мае 2012 году в анонимном блоге. Тогда министр заявила, что никогда "сознательно не цитировала неправомерным образом" какие бы то ни было источники, и обещала ответить на конкретные обвинения в свой адрес.

Однако ученый совет факультета философии Дюссельдорфского университета пришел к выводу, что в тексте диссертации Шаван было "значительное количество прямых цитат из других текстов без каких-либо ссылок".

Это не первый скандал вокруг плагиата в правительстве Ангелы Меркель.

В марте 2011 года министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации. Университет Байройта в Баварии, где он защищался, лишил его ученой степени, так как в его диссертации обнаружилось более 100 страниц чужого текста без соответствующих ссылок.

В ходе того скандала Шаван как министр образования обрушилась на коллегу с жесткой критикой за использование чужих работ.