Папа римский Бенедикт XVI отрекается от престола

Отказ от престола

Image caption Новый папа должен быть избран конклавом, который соберется до конца марта нынешнего года

Папа римский Бенедикт XVI объявил, что покинет престол 28 февраля по состоянию здоровья.

Понтифик сообщил об этом на латыни во время встречи в Ватикане. Эту информацию позднее подтвердил пресса представитель Святого Престола.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com

Корреспондент Би-би-си в Риме Алан Джонстон сообщает, что известие о предстоящем отречении папы застало Ватикан врасплох: как выяснилось, об этом не знали даже ближайшие помощники.

"Неоднократно испытав свою совесть перед Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения служения Святого Петра", - заявил Бенедикт XVI.

16 апреля нынешнего года понтифику исполнится 86 лет.

Фото: Бенедикт XVI, от рождения до отречения

Из истории папства известно, что в последний раз понтифик объявлял о своем добровольном отречении почти 600 лет назад: в 1415 году подобным образом поступил Григорий XII.

Газета La Stampa цитирует реакцию премьер-министра Италии Марио Монти: "Я потрясен этим неожиданным известием".

Папа Бенедикт XVI











Агентство Рейтер выяснило, что выборы нового главы Римско-католической церкви пройдут до конца марта нынешнего года.

Эксперты полагают, что на освободившийся папский престол будут претендовать сразу несколько кардиналов, однако очевидного преемника Бенедикта XVI среди них выделить трудно.

Тем временем букмекерская контора Paddy Power начала принимать ставки на то, кто станет новым папой.

Фаворитом у букмекеров считается кардинал из Ганы Питер Тарксон: ставки на него принимаются с коэффициентом 9 к 4.

Он возглавил Римско-католическую церковь в возрасте 78 лет, став одним из самых пожилых пап в истории.

А ВЫ ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ? Комментарии в форумах Русской службы Би-би-си: Было бы странным, если бы он не ушёл, после всех раскрытых преступлений на сексуальной почве католических церковнослужителей [...] Католическая церковь резко теряет прихожан. Его отречение - поступок честного человека (Стас)

Следующий Папа, на мой взгляд - более молодой и физически активный. А в целом политика Ватикана останется консервативной, учитывая состояние Священной Коллегии (Юрий Баксалов)

А вот уйдет Папа на покой, и кем он будет? Не обратно же кардиналом. А кем? Почетным ватиканским пенсионером? В общем, что регламент по этому поводу глаголет? (Другая Людмила)

Лично мне вообще это не интересно, православный я, уходит и счастливо... (Александр AlrM) Авторская орфография сохранена

По словам Бенедикта XVI, он сам никогда не испытывал желания стать папой.

Бенедикт XVI родился в Германии в 1927 году, в юности состоял в молодежной нацистской организации "Гитлерюгенд".

В годы Второй Мировой войны служил в подразделении ПВО в Мюнхене.

До избрания папой кардинал Ратцингер активно возражал против принятия Турции в Евросоюз.

В течение 24 лет кардинал Ратцингер возглавлял Конгрегацию доктрины веры, которая в Средневековье именовалась Святой Инквизицией.

Последовательно выступает против абортов и рукоположения в сан женщин, а гомосексуализм считает грехом.

В церковных кругах Бенедикт XVI пользуется репутацией интеллектуала и "осторожного реалиста".

Он стал первым немецким папой за последние 1000 лет. В XI веке было по крайней мере три немецких папы.

Бенедикт XVI владеет десятью языками и играет на пианино. Его любимый композитор - Бетховен.

В конце прошлого года Бенедикт XVI начал пользоваться сайтом микроблогов Twitter и с тех пор рассылал там свои послания на восьми языках.

Заявление папы Бенедикта XVI о предстоящем отречении от престола стало неожиданностью не только для миллионов католиков мира, но и для папского окружения.

Папы, которые отреклись от престола Папа Сильверий (536 - 537). Был низложен насильственно в марте 537 года, отрекся 11 ноября. После инициированного по указанию императрицы Феодоры судебного процесса - папу обвинили в политической измене. Умер 2 декабря 537 - то ли задушен, то ли уморен голодом.

Святой Целестин V (5 июля - 13 декабря 1294). На момент избрания папе было 80 лет. Умер через полтора года в крепости, куда его заключил преемник, Бонифаций VIII.

Григорий XII (1406 - 1415). После отречения Григорий XII сохранил за собой звание кардинала и удалился в Анкону, где через два года после собора скончался.

"Безусловно, у вас сейчас много вопросов, но нам нужно несколько дней, чтобы понять, как и что делать дальше. Это объявление - большой сюрприз для всех нас", - сказал пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди.

"Если сам папа после глубоких размышлений пришел к заключению, что у него для служения больше не остается сил, то я отношусь к его решению с превеликим уважением. Он по-прежнему остается одним из наиболее значительных религиозных мыслителей нашего времени", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"От имени всех американцев Мишель и я хотим выразить нашу признательность Его Святейшеству папе Бенедикту XVI. Церковь играет важную роль в Америке и во всем мире. Я желаю всего наилучшего всем тем, кто соберется в Ватикане избрать его преемника", - сказал американский президент Барак Обама.

"Папа Бенедикт без устали трудился над улучшением отношений между Британией и Святым Престолом", - отметил британский премьер Дэвид Кэмерон.

"Смена понтифика не дает оснований прогнозировать какое-либо ухудшение отношений между нашими церквами", — сказал в интервью газете "Известия" представитель Московского патриархата Русской православной церкви протоиерей Дмитрий Сизоненко.

"Это беспрецедентно для нашего времени, что папа уходит на покой по причине физической немощи, и что преемник будет избран и взойдет на престол еще при жизни предшественника", - полагает главный редактор итальянской газеты La Reppublica Эзио Мауро.

Текст заявления

Дорогие братья,

Я созвал вас на эту консисторию не только ради трех канонизаций, но и чтобы сообщить вам о решении большой важности для жизни Церкви.

Неоднократно испытав свою совесть перед Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения служения Св. Петра.

Я прекрасно осознаю, что это служение, в силу его духовной сущности, должно исполняться не только делами и словами, но не в меньшей степени страданиями и молитвой.

Тем не менее, в сегодняшнем мире, подверженном стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни в вере, чтобы управлять лодкой Св. Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так и духа, а энергия эта в последние месяцы настолько угасла, что я вынужден признать свою неспособность должным образом исполнять вверенное мне служение.

Поэтому, хорошо понимая серьезность этого акта, я при полной свободе заявляю, что отказываюсь от служения Римского епископа, Преемника Святого Петра, вверенного мне кардиналами 19 апреля 2005 года, так что с 28 февраля 2013 года, с 20 часов, Римская кафедра, Престол Св. Петра, будет вакантным, и те, на ком лежат соответствующие полномочия, должны будут созвать конклав для избрания нового Римского Папы.

Дорогие братья, благодарю вас от всего сердца за любовь и за труд, посредством которого вы несли вместе со мной бремя моего служения, и прошу прощения за все мои недостатки.

Вверим же теперь Святую Церковь заботе ее Верховного Пастыря Господа Иисуса Христа, и будем молиться его святой Матери Деве Марии, дабы она сопутствовала своей материнской благостью Отцов Кардиналов в избрании нового Римского Папы.

Что касается меня, то и впредь я буду служить всем сердцем Святой Матери Церкви жизнью, посвященной молитве.

(Печатается по тексту, опубликованному на сайте русской службы Радио Ватикана.)

Эпоха Бенедикта XVI

Image caption Бенедикт XVI возглавлял католическую церковь в эпоху технологических и общественных перемен

Бенедикт XVI был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

Когда умер предыдущий папа Иоанн Павел II, кардинал Йозеф Ратцингер уже подумывал о том, чтобы отойти от церковных дел. По его словам, папой он становиться не хотел.

Однако именно на него тогда пал выбор других кардиналов Ватикана. Если кто-то ожидал от его папства плавного и мирного перехода к новой эпохе в жизни католической церкви, то этих оптимистов ждало разочарование.

Бенедикт XVI стал у руля крупнейшей в мире христианской конфессии в момент, когда над ней сгущались грозовые тучи скандала вокруг сексуальной эксплуатации детей священниками. Но это была не единственная проблема, которую быстро меняющийся мир поставил перед этим древним институтом.

Поток обвинений, судебных исков и официальных отчетов о сексуальных посягательствах клира был особенно интенсивным в 2009-2010 годах. Пожалуй, эта тема стала определяющей для папства Бенедикта XVI.

Наиболее неприятные обвинения сводились к тому, что местные епископаты - и иногда Ватикан - принимали участие в сокрытии многих подобных фактов, позволяя священникам-педофилам уйти от наказания.

Некоторые церковные иерархи попытались отмести эти заявления как клевету на церковь. Однако папа заявил, что нельзя уклоняться от ответственности и указал на "грехи внутри церкви". Они принес жертвам извинения, четко заявил, что подобные факты должны немедленно обнародоваться, и установил порядок ускоренного лишения сана виновных в сексуальных домогательствах.

Многие припоминали понтифику его детство в нацистской Германии.

Ему было шесть лет, когда нацисты пришли к власти. В 1941 году он вступил в гитлерюгенд и даже служил в зенитном батальоне, но незадолго до поражения нацистов стал дезертиром.

К католицизму Ратцингер обратился после войны. В 1960 году он выступил на втором ватиканском соборе с речью о необходимости модернизации и реформирования католической церкви.

Однако волна протестов, прокатившаяся по Европе в 1968 году, заставила Ратцингера отказаться от теологического либерализма.

В 1981 году Иоанн Павел II назначает кардинала Ратцингера руководителем Конгрегации доктрины веры – бывшей Святой Инквизиции, – позволив ему оказывать значительное влияние на церковную жизнь.

Ратцингер стал продолжателем идей Иоанна Павла II. Он высказывался против абортов, гомосексуальности, феминизма и даже рок-музыки и книг о Гарри Поттере. Он рассматривал католицизм как единственно правильную веру, считая все остальные неполноценными.

Именно Ратцингер как старший кардинал руководил похоронами Иоанна Павла II. Когда белый дым над Сикстинской капеллой в Ватикане известил об избрании 78-летнего немца новым папой Бенедиктом XVI, многие не удивились.

Но застенчивому, не всегда уверенному в себе Ратцингеру не хватало шарма и харизмы его предшественника.

В то же время, они оба разделяли мнение о том, что церковь должна сопротивляться безудержному индивидуализму и консюмеризму.

В 2006 году во время лекции в Германии папа процитировал критические высказывания в отношении ислама, сделанные еще в XIV веке. Это спровоцировало массовые протесты в некоторых мусульманских странах. В результате понтифику пришлось приносить извинения и говорить, что эти высказывания не отражают его собственных взглядов.

Ему также пришлось извиняться за поведение католических священников-педофилов в Соединенных Штатах и других странах.

Главную цель своей жизни Ратцингер видел в борьбе с ослаблением веры внутри самой церкви и с ее маргинализацией в общественной жизни.

Правление Бенедикта XVI можно назвать переходным: он пытался совместить унаследованные от прошлых поколений религиозные принципы с новыми требованиями, которые предъявило к церкви светское общество. При этом он твердо верил, что для продолжительного служения обществу католическая вера должна поддерживаться в первоначальной чистоте. Даже если это приведет к сокращению паствы.