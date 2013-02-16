Таджикистан: силовики причастны к наркотрафику?

Image caption Таджикистан занимает четвертое место в мире по объему перехваченных правоохранительными органами наркотиков

В Таджикистане 10 человек задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, в том числе 5 сотрудников МВД, госкомитета национальной безопасности и пограничных войск.

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана (ГНКБ) сообщил, что в ходе нескольких операций по борьбе с наркоторговцами в Душанбе и Согдийской области изъято около 140 кг наркотиков, в том числе 45 кг героина и 66 кг гашиша.

В Согдийской области наркотики были обнаружены в легковом автомобиле.

Оперативники установили, что героин афганского происхождения был переправлен через таджикско-афганскую границу в Пянджском районе Хатлонской области Таджикистана.

За причастность к наркотрафику задержаны несколько военнослужащих пограничных войск республики, которые, как говорится в официальном сообщении комитета госбезопасности, помогли в трафике наркотиков.

Вторая партия наркотических веществ была изъята в Душанбе. По подозрению в наркоторговле задержаны сотрудники МВД Таджикистана.

Изъятие крупных партий наркотиков из Афганистана и задержание за причастность к наркопреступлениям сотрудников силовых структур в Таджикистане не редкость.

Не секрет, что нередко высокопоставленные чиновники "крышуют" наркокурьеров. Некоторые задержания свидетельствуют о том, какая борьба идет внутри этого преступного бизнеса, когда вылавливают других, не входящих в зону контроля определенных чиновников. Шухрат Кудратов, юрист

В прошлом году в ходе антинаркотической спецоперации были задержаны сотрудники силовых структур во главе с Фаридуном Умаровым, младшим братом первого заместителя председателя ГКНБ Таджикистана Мансура Умарова.

По данным антикоррупционного агентства, высокопоставленные сотрудники милиции за крупные взятки незаконно освобождали от уголовной ответственности подозреваемых в наркобизнесе.

"Не секрет, что нередко высокопоставленные чиновники "крышуют" наркокурьеров. Некоторые задержания свидетельствуют о том, какая борьба идет внутри этого преступного бизнеса, когда вылавливают других, не входящих в зону контроля определенных чиновников. Наркобизнес отличается очень тесными связями, и в нем фигурируют большие люди из государств Центральной Азии. Однако доказать причастность этих лиц к чему-либо практически невозможно до тех пор, пока сама власть не сделает это", - подчеркивает юрист Шухрат Кудратов.

Опасный мост

Таджикистан - один из важнейших пунктов транспортировки афганских наркотиков в Россию и на страны Запада. За последние годы, по официальным данным, здесь перехвачено около 64 тонн наркотиков, из которых более 30 тонн - героин.

Сейчас страна занимает четвертое место в мире по объему перехваченных правоохранительными органами наркотиков; ситуация с наркотиками в Таджикистане вызывает тревогу и в России.

Протяженность таджикско-афганской границы - около 1,5 тысячи километров, и значительная ее часть проходит по труднодоступной горной местности. Один из самых сложных участков, - Шуроабадское направление – где нередко случаются вооруженные столкновения между пограничниками и наркокурьерами.

Наркотики свозятся на границу Афганистана с Таджикистаном, а организованные преступные группировки переправляют в Россию и Европу до 100 тонн героина в год.

Сами же таджикские власти испытывают недостаток в средствах связи, в то время как у афганских наркокурьеров, по словам наркополицейских, хорошо работает разведка. Они имеют спутниковые телефоны, могут спокойно вести переговоры в любой точке как в Таджикистане, так и в России. У них есть автоматы Калашникова, гранатометы, взрывные устройства

По данным таджикского агентства по контролю за наркотиками, оптовая цена 1 кг героина в Афганистане составляет от 800 до 2000 долларов, в Таджикистане его стоимость возрастает до 4-5 тысяч, в России – до 8-10 тысяч долларов.

Борьба с наркоторговцами усложняется тем, что значительная территория соседнего Афганистана не контролируется его властями.

Ежегодно через страны Центральной Азии проходит около 90 тонн героина, 75 из которых попадают в Россию, сообщало ранее Управление ООН по наркотикам и преступности.