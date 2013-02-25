Израиль провел испытания перехватчика ракет "Стрела-3"

Image caption Комплекс "Стрела-3" является составной частью эшелонированной системы противоракетной обороны Израиля

Министерство обороны Израиля сообщило об успешных испытаниях новой системы перехвата ракет "Стрела-3", предназначенной для обнаружения, перехвата и уничтожения баллистических ракет в стратосфере.

По словам официальных лиц, эта сверхсовременная противоракета разрабатывается с целью обеспечения защиты Израиля от возможного удара со стороны Ирана.

Это были первые летные испытания комплекса, которые израильские военные провели совместно с экспертами США.

В Израиле уже развернута противоракетная система "Железный купол", которая, по официальным данным, перехватила до 85% снарядов малого радиуса действия, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля в ходе конфликта между сторонами в ноябре минувшего года.

Первые испытания

Как утверждают представители министерства обороны Израиля, поскольку новая система будет способна уничтожать ракеты противника в космосе, их боеголовки с ядерным или химическим оружием будут нейтрализованы.

Официальный представитель министерства рассказал, как проходили испытания.

"Впервые была запущена полностью оснащенная ракета-перехватчик. Она пролетела по заданной траектории с выходом в космос, в соответствии с планом испытаний", - сказал он.

По его словам, в будущем пройдут испытания полного перехвата, однако он не уточнил, когда именно это произойдет. Он также отказался ответить на вопрос о том, когда новая система будет полностью развернута.

"Стрела-3" будет являться одной из составных частей общей эшелонированной системы противоракетной обороны Израиля.

"Железный купол"

Представители израильского министерства обороны утверждают, что во время недавнего конфликта с боевиками из сектора Газы первый эшелон этого противоракетного щита – батареи "Железного купола" - сбил 421 из 1354 реактивных снарядов, выпущенных из Газы.

Из числа ракет, поразивших территорию Израиля, 58 взорвались в населенных пунктах, а остальные упали на открытой местности, не причинив ущерба.

По словам представителя израильского министерства обороны, нынешние испытания на одном из израильских полигонов над акваторией Средиземного моря никак не связаны с текущими событиями непосредственно в регионе.

"Главной целью разработки и размещения этого противоракетного комплекса является усиление обороноспособности страны в долговременной перспективе и противостояние угрозам со стороны "шихабов" и других типов иранских ракет, - указал он. – Но дата проведения испытания никак не связана с тем, что происходит в данный конкретный момент".