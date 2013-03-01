Приставания на работе: времена мачизма прошли?

Image caption Не всегда понятно, является ли прикасание приставанием

Приставания в офисе снова попадают в заголовки газетных статей. Однако это тема, о которой говорить непросто, и даже иногда трудно четко определить, что это такое.

Рука на плече коллеги, пожатие, похлопывание по голове, легкое касание рукой талии…

Многие согласятся, что к этому можно относиться по-разному.

Эта тема обсуждается на форуме bbcrussian.com

С одной стороны, у вас - физический контакт, который можно истолковать как жест симпатии.

Однако повторите этот жест в определенном контексте на протяжении десятков рабочих дней, и мы уже имеем дело с чем-то, что вполне можно считать отвратительным вторжением в личное пространство.

При этом намеренное прикасание к "пятой точке" коллеги уже совсем теряет всякую двусмысленность.

Если подобное случилось в офисе в США и Британии, то за этим, скорее всего, последует расследование, которое может закончиться увольнением.

Трудно разобраться

Должны ли люди реагировать на прикосновение как приставание? Как организации должны заниматься расследованием таких случаев? Что такое домогательство? Все это темы для обсуждения.

"Облапать кого-то" звучит грубо и имеет откровенный сексуальный подтекст. В то же время есть другое, более мягкое название для этого - "неуместный контакт", или даже "неуместное поведение".

Семантика важна здесь, так как помогает определиться с тем, о чем же мы все-таки говорим.

Могут быть серьезные сексуальные приставания без физического контакта. При этом немногие склонны считать невинное прикасание проявлением домогательств на сексуальной почве.

Image caption В 1960-е годы в офисах была иная атмосфера

Еще более усложняет эту тему то, что могут быть прикасания, которые являются приставанием, однако некоторые считают, что их нельзя описать глаголом "облапал".

Иногда разобраться с этим совсем непросто.

Обвинения против одного из представителей руководства партии Либеральных демократов - лорда Реннарда - стали основаниями для двух партийных расследований. Лондонская полиция выясняет, имели ли место преступные действия.

В то же время лорд Реннард, оставивший свой пост в партии в 2009 году, называет обвинения "тотальным искажением" своего характера.

Случай с Реннардом вновь породил оживлённые дебаты.

"Времена жесткого мужского сексизма прошли"

Когда-то необходимость отбиваться от пристающих мужчин была практически частью работы женщины. По словам колумниста газеты Independent Вирджинии Аронсайд, жесткий мужской сексизм был практически неотъемлемой частью офисной жизни в 1960-е годы.

"Вас могли облапать с головы до ног, и никого этого не волновало. Они [мужчины] могли бренчать застежкой ремешка на вашем платье, если вы наклонились к мусорной корзине", - говорит она.

Сейчас ситуация изменилась. Сегодня шлепок по попе считают домогательством. Компании практикуют политику абсолютной нетерпимости к подобных вещам и поощряют тех, кто сообщает о таких случаях.

В то же время трудно определить подлинный масштаб проблемы. Ощущается дефицит надежной статистики, отчасти вызванный хроническим утаиванием подобных случаев.

Вас могли облапать с головы до ног, и никого этого не волновало. Они [мужчины] могли бренчать застежкой ремешка на вашем платье, если вы наклонились к мусорной корзине Вирджиния Айронсайд, колумнист газеты Independent

Скарлет Хэррис, занимающаяся вопросами равенства женщин в Конгрессе профсоюзов, заявляет, что приставания на работе все еще являются "огромной проблемой". В то же время, по ее словам, многие женщины не сообщают об этом, предпочитая "как-то справляться с этим".

"Чудовищно, когда женщина чувствует, что ей нужно игнорировать подобные вещи", - говорит представительница профсоюза.

Это является также проблемой, касающихся и многих мужчин, к которым с откровенными намерениями прикасаются как другие мужчины, так и женщины.

При этом по обыкновению считается, что жертвой приставаний являются женщины. Однако многочисленные истории с женщинами-руководителями, пристающими к мужчинам, доказывают, что это уже не так.

"Предельно острожно"

Проект Everyday Sexism, запущенный в апреле 2012 года, собрал 20 тыс. историй приставаний к женщинам, из которых 4 тыс. произошли на рабочем месте.

Мэтью Гуитер, редактор издания Management Today, считает, что работодателям сейчас просто глупо игнорировать даже слухи о приставаниях - они должны что-то предпринимать.

Отделы кадров большинства компаний имеют установленные процедуры, касающиеся того, что необходимо делать в случае жалоб на сексуальные домогательства.

По словам представительницы Института персонала и развития Дайаны Уорман, прежде всего с обеими сторонам конфликта необходимо поговорить и установить факты.

Действовать нужно предельно осторожно, так как некоторые люди могут считать, что не сделали ничего особенного.

В целом, однако, и с этим соглашается Гуитер, лучший способ избежать проблем - не прикасаться к коллегам по работе.

"Вы можете прикоснуться к кому-то, исходя из лучших побуждений. Однако вы должны быть невероятно осторожны", - считает Гуитер.