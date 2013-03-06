Выборы в парламент Египта отложены решением суда

Image caption Протестующие в Египте требуют соблюдения законности

Административный суд Египта отложил проведение всеобщих выборов, которые должны были состояться в следующем месяце.

В решении суда говорится, что прежде чем они смогут бытиь проведены, Верховный конституционный суд страны должен принять решение, соответствует ли предвыборное законодательство основному закону Египта.

Президент Мурси ранее назначил дату начала парламентских выборов на 22 апреля. Они должны пройти в четыре этапа, на которые отводится два месяца.

Основные оппозиционные партии бойкотируют выборы, а на улицах египетских городов не прекращаются протесты.

Оппозиционный "Национальный фронт спасения" заявил, что закон о выборах создает благоприятные условия для исламистов, сторонников президента Мурси. Сам президент отвергает подобные обвинения.

В "Национальном фронте спасения" также выразили обеспокоенность тем, что выборы не будут свободными и честными.

Кризис усугубляется

В Египте сохраняется глубокий раскол между исламистами и сторонниками либеральной светской власти. С начала февраля в столкновениях протестующих с силами безопасности погибли более 70 человек.

В среду после непрекращающихся столкновений демонстрантов с полицией был уволен глава безопасности города Порт-Саид.

С января в этом городе не прекращаются вспышки насилия. Ранее в Порт-Саиде были приговорены к смерти и казнены 39 человек, которые были задержаны после беспорядков на футбольном стадионе.

Как заявили в административном суде, решение было принято, поскольку верхняя палата египетского парламента не предоставила исправленный закон о выборах в Верховный конституционный суд для окончательного решения.

Вместо этого, как установил административный суд, закон о выборах был отправлен на ратификацию президенту Мурси.

В администрации президента пока не сделали официального заявления на эту тему. Президент может обжаловать решение административного суда.

Египетские суды приняли несколько решений, которые шли вразрез с указами президента и поддерживающим его движением "Братья-мусульмане". Это лишь усугубило политический кризис в стране.

В июне прошлого года в Египте была распущена нижняя палата парламента, после того как конституционный суд постановил, что один из законов, по которым проводились выборы, нелегитимен.

На выборах в январе 2012 года подавляющее число голосов досталось партиям исламистского толка.