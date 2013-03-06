Киргизия расследует деятельность британских фармацевтов

Image caption Ширин Айтматова говорит, что Минздрав республики игнорирует жалобы больных

МВД Киргизии проводит расследование деятельности британской компании Rotapharm Ltd, которая поставляет в страну препарат "Репретин". Препарат вводится пациентам при гемодиализе и должен поднимать уровень гемоглобина в крови, но многие из них жалуются на сильные побочные эффекты.

Тем не менее, "Репретин" продолжают использовать в медицинских учреждениях страны.

Первой забила тревогу депутат Ширин Айтматова, которая начала депутатское расследование деятельности компании Rotapharm Ltd.

Созданная по ее инициативе депутатская комиссия парламента передала результаты своей работы в МВД Киргизии. Однако обе попытки проверить документацию в Департаменте лекарственного обеспечения при Минздраве республики не увенчались успехом, говорит депутат.

Жалобы больных

Как утверждает Ширин Айтматова, пациенты, страдающие почечной недостаточностью, жалуются на то, что после перехода на новый препарат у них появились побочные эффекты – высокое давление, головные боли. Но самое главное – "Репретин" не так эффективен, как тот препарат, который они принимали раньше, рассказали депутату пациенты.

Около 50 человек поставили свои подписи под обращением в минздрав Киргизии. Однако, по словам Айтматовой, жалобы были проигнорированы.

"Я пыталась найти в интернете информацию об этой фирме и наткнулась на статью, которая называлась "Афера века" - о женщине, на которую зарегистрировано 1200 компаний на Британских Виргинских островах. Среди них оказалась и та компания, которой я интересовалась", - рассказывает Ширин Айтматова.

Вызвали у нее сомнения и данные о клинических испытаниях препарата, который, по словам депутата, был опробован лишь на нескольких десятках пациентов в стенах провинциального медицинского колледжа в Египте.

Своими опасениями она поделилась с британской газетой Guardian, Всемирной организацией здравоохранения, а также с властями ряда стран - в частности, Филиппин, которые столкнулись с аналогичными проблемами после поставок сомнительных лекарственных препаратов.

В ответе ВОЗ на запрос депутатской комиссии было сказано, что перевод больных с одного препарата на другой нередко может негативно сказаться на их здоровье.

Расследование британских журналистов

Тем временем британская газета Guardian провела собственное расследование деятельности фармацевтической компании Rotapharm Ltd.

Image caption Журналисты Guardian выяснили, что компания Rotapharm Ltd была создана в оффшоре на Британских Виргинских островах

Guardian пишет, что "Репретин" пациентам в Киргизии стали прописывать только в этом году как новое, более дешевое лекарство, поставляемое британской компанией. Однако, по словам местных врачей, после этого пациенты стали обращаться к ним с жалобами на неприятные побочные эффекты.

Как говорится в публикации, журналистам издания удалось обнаружить документы, подтверждающие, что деятельность компании Rotapharm Ltd в Великобритании никем не регулируется.

На сайте Rotapharm Ltd утверждается, что фирма является "британской фармацевтической компанией, созданной для улучшения здоровья людей ... компания была создана в 2005 года для производства дженериковых препаратов фармакологами-профессионалами". Официальная штаб-квартира Rotapharm, если верить сайту компании, располагается в английском графстве Эссекс.

Фирма продает свои препараты в нескольких странах бывшего СССР, в том числе Молдавии и Туркменистане.

Однако, как утверждает Guardian, Rotapharm Ltd принадлежит проживающему в Турции белорусскому бизнесмену Ровшану Тагиеву. У компании нет британских сотрудников, она была создана в оффшоре на Британских Виргинских островах и покупает "Репретин" у производителя в Египте.

"Репретин" – версия дженерикового препарата Epoetin, который принимал в качестве допинга велосипедист Лэнс Армстронг. Это гормональный препарат, увеличивающий производство эритроцитов. Им также пользуются пациенты, проходящие курс диализа.

Британское Агентство по контролю за оборотом лекарств и медицинских товаров (MHRA) заявляет, что никак не может контролировать деятельность компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В заявлении агентства говорится, что если "Репретин" получил лицензию в странах Восточной Европы, в которых он продается, то "контролирующие органы этих стран пришли к выводу, что этот препарат приемлем, безопасен и эффективен".

Адвокаты Тагиева заявили Guardian, что газета не понимает суть их бизнеса, а компания зарегистрирована законно.