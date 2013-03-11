Уроженки СССР украли миллионы из фондов помощи евреям

Image caption Здесь, в Манхэттенском федеральном суде, слушается дело о хищении средств из фондов помощи жертвам Холокоста

В Нью-Йорке подходит к концу судебный процесс по сенсационному делу о хищении миллионов долларов у двух фондов помощи евреям, пострадавшим от Холокоста. Оба фонда финансируются Германией.

На минувшей неделе виновными в мошенничестве признали себя еще две эмигрантки из бывшего СССР, проходившие по этому делу - 50-летняя жительница Бруклина Полина Староселецкая и 73-летняя Ася Галиндо из-под Лос-Анджелеса.

Расследование началось в декабре 2009 года, когда представители Конференции по материальным искам евреев к Германии, созданной в ФРГ в 1951 году, обратились в ФБР с жалобой на ряд сотрудников своего нью-йоркского отделения, которых они заподозрили в махинациях.

Староселецкая призналась в том, что, работая в Конференции, она сознательно оформляла фиктивные заявления на материальную помощь. Галиндо добывала документы, прилагавшиеся к фиктивным заявлениям.

По последним подсчетам властей, в результате афер Конференция в общей сложности понесла убытки в сумме более 57 миллионов долларов. В один из двух германских фондов было подано по крайней мере 3839 фиктивных заявлений на материальную помощь. В другой – как минимум 1112.

По данным следствия, аферы в фондах начались в 1993-1994 годах.

Маленький винтик или двигатель?

Самая большая группа подозреваемых была привлечена к суду в ноябре 2010 года. Тогда ФБР арестовало 17 человек, а прокуратура обнародовала обвинительные документы по этому делу. До этого власти без лишнего шума уже взяли под стражу четверых фигурантов.

Однако аресты на этом не закончились. Например, Галиндо была взята под стражу лишь в октябре 2011 года.

Всего на данный момент по делу о хищениях у германских фондов арестован 31 человек. 25 уже признали себя виновными. Многие приговорены к сравнительно небольшим срокам.

В августе 2011 года приговор услышала первая из обвиняемых по этому делу – 63-летняя Полина Аношина с Брайтон-Бич, получившая один год и один день тюрьмы. Манхэттенский федеральный судья Дебора Бэттс также постановила, чтобы Аношина возместила Конференции убытки на сумму 105 тысяч долларов.

По словам прокуроров, Аношина играла в афере "одну из ключевых ролей" и привлекла к участию в ней 30 человек, которые подали в Конференцию липовые заявления на компенсацию.

По словам прокуратуры, Аношина тоже выдала себя за пострадавшую и получила от Конференции 9 тысяч долларов, хотя родилась после войны.

Осужденная в слезах молила судью о снисхождении, а ее защитник Марк Зависный говорил, что Аношина была лишь "очень маленьким винтиком в очень большом механизме", и что, по ее мнению, она заслуживала какой-то компенсации, поскольку в детстве терпела лишения "в разрушенной войной России".

"Помощь" соотечественникам

Image caption По приблизительным подсчетам, жертвами Холокоста в годы Второй мировой войны стали 6 миллионов евреев

Последний приговор был вынесен 65-летней Валентине Ромашовой, приговоренной в конце февраля к двум годам лишения свободы. Ей также надлежит возместить убытки в сумме 3 278 154 доллара. В ходе следствия у нее были изъяты 150 110 долларов.

Ромашова работала не в Конференции по претензиям, а в адвокатской конторе, которая помещала в местных русскоязычных газетах объявления с предложением помочь эмигрантам, желающим получить компенсацию за связанные с Холокостом лишения.

По словам прокуратуры, Ромашова помогала просителям подавать фиктивные заявления и получила за это "десятки тысяч долларов".

Ранее были приговорены бывшая киевлянка 71-летняя Лана Каган и уроженка Тбилиси 52-летняя Марина Зайцева. Первая получила 8 месяцев лишения свободы и должна сама явиться в тюрьму 5 апреля. Вторая - к году и одному дню и должна явиться для отбытия наказания 18 марта.

Обе обвиняются в том, что доставали документы, которые прилагались к фиктивным заявлениям. Зайцевой к тому же вменялось то, что она связывалась с потенциальными свидетелями обвинения и просила их держать язык за зубами.