Япония: почему в школах не учат истории Второй мировой?

Image caption В школьной программе больше внимания уделяется не современности, а другим эпохам

Японцы часто не понимают, почему в соседних странах им не могут простить событий 1930-х и 1940-х годов. Причиной этого во многом является то, что в Японии практически не знают историю XX-го века. Я сама узнала о событиях той эпохи, когда училась в австралийской школе, уехав из Японии.

От Homo erectus до настоящего времени - 300 тыс. лет человеческой истории - всего за один учебный год. Таким вот образом в возрасте 14-ти лет я впервые познакомилась с темой взаимоотношений Японии с остальным миром.

Три часа в неделю - 105 часов в год - так мы продвигались к истории XX-го века.

Едва ли стоит удивляться, что некоторые классы в ряде школ никогда не доходят в итоге до этого периода. Учителя предлагают школьникам закончить изучение самостоятельно, в свободное время.

Одна строчка о "станциях утешения"

Когда я недавно вернулась в свою школу - "Священное сердце" в Токио - учителя говорили мне, что к концу года они вынуждены торопиться, чтобы хватило времени на период Второй мировой войны.

"У нас крепкие связи с другими школами в азиатском регионе, поэтому мы хотим, чтобы наши ученики знали, как складывались отношения с соседними странами", - сказала мне мой учитель истории, преподававшая в восьмом классе.

Я помню, как она говорила нам 17 лет назад о важности истории Японии времен Второй мировой войны, отмечая, что многие из сегодняшних геополитических проблем уходят своими корнями в тот период.

Я также помню, что задалась вопросом, почему мы не можем сразу перейти к этим сюжетам, если они так важны, вместо того, чтобы тратить время на эпоху плейстоцена.

Когда мы в конце концов добрались до этого времени, то оказалось, что из 357 страниц учебника только 19 были посвящены истории событий 1931-1945 годов.

Китайское правительство наняло актеров, которые изображали из себя жертв [нанкинской резни], пригласив к себе японских журналистов Нобукацу Фудзиока, <br> профессор Токийского университета

Только одна страница была посвящена "Мукденскому инциденту" 1931 года, когда японские солдаты взорвали железную дорогу в Маньчжурии, после чего началось продвижение японской армии вглубь китайской территории.

Одна страница касалась событий, которые привели ко Второй китайско-японской войне в 1937 году, включая одну строчку - в примечании - о резне в Нанкине, которая произошла, когда японские войска захватили город - тогдашнюю столицу Китая.

Одно предложение было о корейцах и китайцах, которых заставляли в годы войны в Японии работать в шахтах. Одна строчка - снова в примечании - была посвящена "станциям утешения", борделям для японских солдат в захваченных районах. В них заставляли работать местных женщин.

Об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки было также одно предложение.

Я хотела знать больше, но у меня не было сил, чтобы самостоятельно разбираться в проблемах прошлого.

"Нанкинская резня"

Я выбрала историю, только уже обучаясь на бакалавра в Австралии.

Мое первое эссе на английском было о Нанкинской резне.

Есть разные мнения о том, что тогда произошло. В Китае утверждают, что были убиты 300 тыс. человек, многие женщины были с особой жестокостью изнасилованы японскими солдатами.

В то же время, занимаясь этой проблемой в течение шести месяцев, я узнала, что некоторые японцы полностью отрицают то, что тогда произошло что-то подобное.

Профессор Токийского университета Нобукацу Фудзиока принадлежит к их числу. Он написал одну из книг, которую я использовала для своей работы.

"Там шли боевые действия, поэтому гибли люди. Однако не было какой-то резни или массовых изнасилований", - сказал он, когда мы встретились в Токио.

Image caption Церемонии памяти японских солдат, погибших во Второй мировой войне, вызывают гнев в странах, которые были оккупированы

"Китайское правительство наняло актеров, которые изображали из себя жертв [Нанкинской резни], пригласив к себе японских журналистов", - заявил он.

"Все фотографии, которые китайцы используют в качестве доказательства резни, сфабрикованы. Те же самые снимки, например, отрубленных голов, показывали как относящиеся к гражданской войне между Гоминьданом и коммунистами", - утверждал он.

Будучи 17-летней студенткой, я не пыталась со всей точностью определить, что тогда случилось. Однако то, что я прочитала больше десятка книг по этой теме, по крайней мере, позволило мне понять, почему многие в Китае все еще с горечью относятся к военному прошлому Японии.

В то время как японские школьники могут прочитать всего одну строчку о резне, дети в Китае детально изучают не только нанкинские события, но и другие военные преступления японцев, хотя такой подход иногда и критикуют за чрезмерную враждебность по отношению к Японии.

То же самое можно сказать и о Южной Корее, где во время обучения большое внимание уделяют современной истории. В результате, в странах, которые разделяет всего часовой перелет на самолете, существуют диаметрально противоположные взгляды на события не такого уж давнего прошлого.

Одна из самых острых тем - это "женщины для утешения" в борделях для японских солдат.

Фудзиока считает, что это были проститутки, которые работали за деньги.

Однако в Южной Корее и Тайване утверждают, что женщин превращали в сексуальных рабынь для японских солдат.

Не имея представления об этих разногласиях, трудно понять, почему недавние территориальные споры Японии с Китаем и Южной Кореей вызывают такую эмоциональную реакцию у наших соседей, как, впрочем, и церемонии памяти японских солдат, погибших во Второй мировой войне.

Откровенная враждебность к Японии простых людей на улицах китайских или южнокорейских городов во время акций протеста кажется многим японцам, наблюдающим за этим по телевизору, просто проявлением варварства.

"Виновата система образования"

Я спросила у детей некоторых своих друзей и коллег, как им преподают историю.

21-летняя студентка университета Нами Ёсида и ее старшая сестра Маи ничего не слышали о "женщинах для утешения".

Они сказали мне, что что-то слышали про резню в Нанкине, но не знают точно, к чему это относится.

Image caption Тамаки Мацуока, считает, что власти специально не сообщают молодежи о японских преступлениях в прошлом

"В школе нам больше рассказывают о том, что происходило давно - в эпоху самураев, например", - сказала Нами.

Бывший учитель истории, а ныне ученый Тамаки Мацуока считает, что в некоторых современных международных проблемах Японии виновата японская система образования.

"Наша система [образования] воспроизводит молодежь, которую раздражают жалобы Китая и Южной Кореи, так как их не учат тому, что не устраивает эти страны", - сказала она.

"Это очень опасно. Часть молодых людей может обратиться в поисках информации к интернету и начать разделять взгляды националистов о том, что Япония не сделал ничего плохого", - посетовала Мацуока.

В одном из музеев я видела ее работу, основанную на интервью с японскими солдатами, которые были в Нанкине.

"Было много свидетельств со стороны жертв, но я думала, что нам необходимо также услышать рассказы солдат", - объяснила она.

"Это заняло много лет, но я взяла интервью у 250 из них. Многие из них сначала не хотели говорить со мной, но потом признавались в убийствах, разбое и изнасилованиях женщин", - рассказала Мацуока.

"Антияпонская" школьная программа

Когда Мацуока опубликовала свою книгу, она стала получать угрозы от националистов.

Она и Фудзиока представляют два противоположных лагеря в вопросе о том, чему должны учить в японских школах.

Фудзиока и его "Японское общество по реформе учебников истории" заявляют, что большинство учебников написаны "по-мазохистски" и представляют Японию только в плохом свете.

В его первом учебнике, получившем одобрение властей в 2001 году, кратко упоминаются убийства китайских солдат и мирных жителей в Нанкине, однако, в новых изданиях он собирается еще более лапидарно освещать эти моменты.

В министерстве образования Японии подчеркивают, что всех детей должны знакомить с "историческими отношениями с азиатскими соседями и катастрофическому ущербу, который был нанесен Второй мировой войной человечеству в целом".

Мацуока, однако, полагает, что правительство целенаправленно пытается не сообщать молодежи о японских преступлениях в прошлом.

На этом фоне премьер-министр Японии Синдзо Абэ не так давно назвал китайскую школьную программу по истории антияпонской.

Он, как и Фудзиока, хочет изменить то, как преподают историю в Японии с тем, чтобы дети гордились своим прошлым.