Индия: изнасиловавшие туристку сознались

Image caption Туристы из Швейцарии собирались посетить Тадж Махал в Агре

По словам представителей индийской полиции, пятеро мужчин признались в том, что изнасиловали туристку из Швейцарии в штате Мадхья Прадеш.

Женщина отдыхала вместе с мужем в палатке в лесу. В пятницу вечером на них напала банда примерно из 10 человек, туристов ограбили.

Нападавшие связали мужа и изнасиловали жену.

По словам полицейских, некоторые из вещей супругов были найдены. Установлены имена всех подозреваемых. Всего полиция задержала более 20 человек.

Посольство Швейцарии потребовало провести тщательное расследование произошедшего.

Роковой велопробег

Жительница Швейцарии, которой, по некоторым данным, 39 лет, отправлена в больницу в Гвалиоре. Она находится в сознании и общалась с представителями властей.

Туристы совершали путешествие на велосипедах из Орчхи в Агру, чтобы увидеть Тадж Махал. Это путь в 250 км, и супруги решили заночевать в деревне.

По словам туриста, около 9 вечера на них напала группа мужчин. Они стали бить его деревянными палками, связали и прямо на его глазах изнасиловали жену.

Нападавшие забрали все ценные вещи, в том числе около 200 долларов наличными и компьютер, и скрылись в лесу.

Резонансное дело

Три месяца в назад в столице Индии Дели была изнасилована 23-летняя студентка, которая позже скончалась от полученных травм. Этот случай повлек массовые протесты и акции в защиту прав женщин по всей стране.

В понедельник один из подозреваемых был найден мертвым в тюрьме. По словам полицейских, Рам Сингх повесился. Но родственники подозревают, что он был убит.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, на полицейских сейчас оказывается сильное давление с тем, чтобы как можно быстрее установить виновных в изнасиловании туристки. Получивший широкий резонанс случай в Дели нанес серьезный урон репутации Индии.

Однако индийских полицейских часто обвиняют в том, что на допросах подозреваемых они используют крайне жесткие методы, а случаи изнасилования не расследуются со всей тщательностью.