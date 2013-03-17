В Огайо школьников-спортсменов посадили за изнасилование

Image caption Обвиняемые были членами известной своими успехами школьной команды, которая является гордостью Стебенвиля

В штате Огайо двое старшеклассников, участников школьной команды по американскому футболу были признаны виновными в изнасиловании 16-летней девушки, которая была настолько пьяна, что не помнила произошедшего с ней.

Эта история прогремела на все Соединенные Штаты после того, как фотографии и видео произошедшего появились в интернете.

Трент Мэйз, которому 16 лет, и 17-летний Малик Ричмонд совершили акты сексуального насилия над девушкой после вечеринки в городке Стебенвиль.

Их приговорили к году содержания в центре для несовершеннолетних преступников. После этого Мейз отбудет еще один год заключения за то, что он опубликовал в интернете фото и видео обнаженной жертвы.

Оба они разрыдались после оглашения приговора.

Еще трое подростков, которые сняли произошедшее на видео, получили иммунитет от судебного преследования в обмен на свидетельские показания.

Сила социальных сетей

Произошедшее в Стебенвиле вызвало бурную дискуссию по всей стране после того, как на выложенные в интернете материалы обратили внимание блогеры и активисты хакерской группы Anonymous.

Каждый случай изнасилования - это трагедия. Каждый случай изнасилования чреват огромными трудностями для жертвы. В этом случае эти трудности были усугублены тем, что издевательства над жертвой продолжились в социальных сетях Майк Девайн, <br>генеральный прокурор Огайо

Некоторые считали, что местные власти – в том числе и полиция – пытались замять скандал, поскольку обвиняемые были членами известной своими успехами школьной команды, которая является гордостью Стебенвиля.

Как передает корреспондент Би-би-си Матт Уэллс, этот процесс также привлек внимание к проблеме употребления алкоголя в подростковой среде и продемонстрировал, как информация из социальных сетей может послужить материалом для судебного обвинения.

В августе прошлого года Трент Мэйз и Малик Ричмонд покинули вечеринку в компании 16-летней девушки и подвергли ее сексуальному насилию – сначала в машине, а потом в доме приятеля.

Жертва была настолько пьяна, что не помнила того, что случилось с ней в ту ночь. Однако на следующее утро подробности произошедшего были описаны в многочисленных СМС-сообщениях и твитах, отправленных участниками насилия и их друзьями, а в сети появились унизительные для жертвы фотографии и видеозаписи.

По словам обвинения, с жертвой "обошлись как с игрушкой".

Генеральный прокурор Огайо Майк Девайн осудил роль социальных сетей в этой истории.

"Каждый случай изнасилования - это трагедия, - заявил Девайн. – Каждый случай изнасилования чреват огромными трудностями для жертвы. В этом случае эти трудности были усугублены тем, что издевательства над жертвой продолжились в социальных сетях".