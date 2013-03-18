Би-би-си: ОМП Саддама оказалось ложью перебежчиков

Image caption Лондон и Вашингтон настаивали на том, что у Саддама Хусейна есть ОМП, что и стало оправданием для начала войны

Ложная информация от двух иракских перебежчиков о том, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения, сыграла ключевую роль при принятии решения о начале войны с Ираком. Однако еще до начала боевых действий у разведки были данные из высокопоставленных источников о том, что такого оружия в Ираке на самом деле нет. Таковы результаты расследования, проведенного программой Би-би-си Panorama.

За полгода до вторжения бывший тогда премьер-министром Великобритании Тони Блэр заявил, что оружие массового поражения (ОМП), которым обладает Саддам, представляет большую угрозу.

"Программа [по производству ОМП] не закрыта", - сказал он тогда. При этом, оправдывая необходимость вторжения, Блэр сослался на данные разведки.

В тот же день, 24 сентября 2002 года, британское правительство опубликовало так называемое "иракское досье", в котором говорилось о смертоносном оружии, имеющемся в распоряжении Саддама Хусейна.

Оно открывалось предисловием Блэра, который заверял читателей, что Саддам Хусейн "вне сомнений" продолжает производить ОМП.

Однако, хотя в досье это и не упоминалось, такие сомнения были. Первоначальные разведданные, полученные от МИ-6 и других источников, на которых было основано досье, были неверно представлены в документе.

Эти разведданные, как отмечалось в анализе Объединенного комитета разведки, были "спорадическими и фрагментарными", а также "ограниченными".

Однако исключение подобных оценок придало досье ту определенность, которой у него изначально не было.

Image caption Войска США были выведены из Ирака в декабре 2011 года, через восемь лет после начала войны

Многие ключевые разведданные, использованные Даунинг-стрит и Белым домом, были основаны на подлоге, лжи и стремлении принять желаемое за действительное.

По словам экс-главы британских вооруженных сил генерала Майка Джексона, то что "приняли за золото [в отношении информации, полученной разведкой], оказалось фальшивкой. Оно только выглядело золотом".

В то же время были и другие данные об арсенале Саддама, но они были менее тревожными.

Лорд Батлер, который после войны провел первое правительственное расследование в отношении данных об иракском ОМП, заявил, что Блэр и разведка "ввели себя в заблуждение".

И Батлер, и Джексон не считают, что Тони Блэр лгал. По их мнению, он искренне верил в то, что Саддам Хусейн обладал таким оружием.

Ложь перебежчиков

Наиболее важная информация, которая сыграла свою роль в событиях, приведших к войне, была получена от иракского перебежчика Рафида Ахмеда Алуан аль-Джанаби.

Его ложь стала основной частью разведданных, использованных для оправдания одной из самых противоречивых войн в новейшей истории.

Американские разведчики дали ему кодовое имя Curveball ("Обманный бросок").

В 1999 году Джанаби прибыл из Ирака в центр для беженцев в Германии и попросил убежища.

Image caption Лорд Батлер не может объяснить, почему его комиссии не представили ключевые данные разведки об отсутствии ОМП у Саддама

Он заявил, что является инженером-химиком, что привлекло внимание немецкой разведки BND, и рассказал, что видел передвижные биологические лаборатории, смонтированные на грузовиках для того, чтобы избежать обнаружения.

Сведения Джанаби вызвали сомнения у немцев, однако они поделились ими с британцами и американцами.

У МИ-6 тоже были сомнения, однако, как сообщили британцы ЦРУ, "мы склонны полагать, что значительная часть из того, что говорит Curveball, соответствует действительности".

Так же повели себя американцы. Позже Рафид Ахмед Алуан аль-Джанаби признался, что он лгал.

Однако Curveball был не единственным обманувшим всех источником информации об арсенале Саддама.

Бывший офицер иракской разведки Мухаммад Харит заявил, что это ему принадлежит идея создания мобильных лабораторий. По его словам, для этих целей он заказал семь грузовиков "Рено".

Он сбежал из Ирака в Иорданию и там связался с американцами.

Как полагают, Харит солгал, чтобы получить убежище. Сведения, сообщенные им, были признаны ложными еще за 10 месяцев до войны.

Сокрытие источников

Однако не все разведданные были недостоверными. Информация, полученная от двух источников в окружении Саддама Хусейна, оказалась правдивой.

Есть что-то, что наше расследование упустило из вида. Но когда мы спросили об этом, нам сказали, что это не было что-то значительное, так как МИ-6 посчитала это дезинформацией со стороны Саддама Лорд Батлер

Оба заявили, что у Ирака не было ОМП.

Источником ЦРУ был министр иностранных дел Ирака Наджи Сабри.

ЦРУ связалась с ним через посредника, арабского журналиста, который получил 200 тыс. долларов в качестве первоначального платежа.

Бывший сотрудник ЦРУ Билл Маррей, наладивший контакты с министром, говорит, что в итоге Сабри сообщил следующее: "У Саддама Хусейна было химическое оружие, оставшееся с начала 1990-х годов. Он раздал его различным лояльным ему группам. У него были намерения получить ОМП, но на тот момент у него практически ничего не было".

Однако ЦРУ настаивало, что полученная от источника информация указывала на то, что бывший президент Ирака разрабатывал программы производства ОМП. Американцы подчеркивали, что источник упоминал производство и хранение химического оружия, а также наличие мобильных устройств для его использования в боевых целях.

Билл Маррей не согласен с такой интерпретацией.

Вторым высокопоставленным источником был глава иракской разведки Тахир Джалиль Хабуш аль-Тикрити - "бубновый валет" в американской колоде карт, обозначавшей наиболее разыскиваемых членов правительства Ирака.

Офицер МИ-6 встретился с ним в Иордании за два месяца до войны.

Считается, что Тикрити пытался достичь соглашения, которое предотвратило бы неминуемое вторжение. Глава иракской разведки тоже сообщил, что у Саддама не было ОМП.

Удивительно, но лорд Батлер, заявлявший, что британцы имеют все основания для того, чтобы чувствовать себя введенными в заблуждение своим премьером, узнал о существовании информации от Тикрити только после того, как его доклад был опубликован.

"Я не могу объяснить этого", - заявил Батлер.

"Есть что-то, что наше расследование упустило из виду. Но когда мы спросили об этом, нам сказали, что это не было что-то значительное, так как МИ-6 посчитала это дезинформацией со стороны Саддама", - сказал он.

Лорд Батлер также сообщил, что он не знал ничего и о сведениях, полученных от Наджи Сабри.