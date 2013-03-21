Как белорусы обогнали весь мир по числу Шенгенских виз

Image caption Белорусы - самые частые гости в странах Шенгена

Белоруссия лидирует в мире по количеству шенгенских виз, полученных на душу населения.

По данным, опубликованным на сайте Еврокомиссии, в минувшем году граждане Белоруссии получили около 700 тыс. шенгенских виз и более 10 тыс. виз с ограниченным территориальным действием, так называемых "национальных". На тысячу белорусов пришлось 73 шенгенских визы – и это самый высокий показатель в мире.

Германия позволила въехать в Европу 65809 белорусам, соседняя Литва выдала 193219 виз. Но лидирует по количеству выданных въездных документов Польша - 291827 виз.

Сопредельная Польша готова принимать белорусов больше и чаще, но мешает "политический вопрос".

Визы и политика

Введение в действие белорусско-польского соглашения о малом приграничном движении пока не планируется, заявил в четверг на брифинге в Минске пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных.

"Это обусловлено достаточно жесткой антибелорусской позицией, которую занимает правительство Польши", - объяснил официальный представитель МИД.

С территории Польши на Белоруссию вещают две неподконтрольные Минску радиостанции, телеканал "Белсат", из Польши администрируется резко критикующий белорусские власти сайт "Хартия-97".

Варшава регулярно критикует Минск за препятствование развитию демократии, на высоком уровне требует освобождения из белорусских тюрем политических оппонентов Лукашенко, в высоких кабинетах принимает лидеров белорусской оппозиции.

"Да, политически активная часть белорусского населения имеет польские, литовские или шенгенские визы, мы заботимся, чтобы активисты нашей партии такие визы имели", - говорит руководитель оппонирующей Лукашенко Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

"Мы – структура, ориентированная на европейские ценности, и наши активисты должны иметь возможность знать об этих ценностях не понаслышке", - объясняет Лебедько. И добавляет: "Мы сотрудничаем с европейскими партиями, но значительная часть наших общих мероприятий проходит не в Белоруссии – здесь власти просто не позволяют их провести, и нашим европейским партнерам регулярно отказывают во въезде в Белоруссию".

Вредные карты

Неприятие белорусских властей вызвала введенная страной-соседкой в 2008 году "карта поляка" – ее владельцы могут получать бесплатную визу в Польшу, работать в стране на таких же правах, как поляки, пользоваться рядом других льгот. Конституционный суд и белорусский парламент на специальных заседаниях год назад резко осудили "карту", заявив, что она провоцирует раскол в белорусском обществе и польской диаспоре, и обвинив польские спецслужбы в причастности к проекту.

Объективно для белорусского правительства это вредно... люди ведь едут и сравнивают. Особенно после белорусского кризиса 2011 года разницы в ценах, зарплатах очевидны. Прославляемая на родине белорусская экономическая модель явно проигрывает в глазах устремившихся за рубеж за покупками, на отдых белорусов Денис Мельянцов, политолог

Белорусским чиновникам запрещено иметь "карту поляка". К началу нынешнего года "карту поляка" получили уже 42 тыс. белорусов.

Облегченные условия выезда из страны и втрое меньшую, по сравнению с нынешней, плату за визы могут получить и до 600 тыс. белорусов, проживающих в 50-километровой близости от Литвы. Но процесс введения в действие соглашения с Литвой также не завершен, хотя документ об организации малого приграничного движения подписан в октябре 2010 года.

"Объективно для белорусского правительства это вредно. Вредно для госидеологии – люди ведь едут и сравнивают. Особенно после белорусского кризиса 2011 года разницы в ценах, зарплатах очевидны. Прославляемая на родине белорусская экономическая модель явно проигрывает в глазах устремившихся за рубеж за покупками, на отдых белорусов", - замечает политолог Денис Мельянцов.

Любопытно, что по данным опроса, проведенного изгнанным из Белоруссии, но зарегистрированным в Литве Независимым институтом социально-экономических и политических исследований, 22,7% респондентов уверены, что реализации соглашений о малом приграничном движении с европейскими странами-соседями препятствуют белорусские власти. Это – самое массовое мнение после тех, кто не захотел отвечать на вопрос или выбрал вариант "затрудняюсь ответить".

На Балтику, а не в Крым

В прошлом году 75 тыс. поехали отдыхать в Турцию, больше 800 тыс. выездов зафиксировано в Украину. На фоне подобной статистики количество выданных белорусам шенгенских виз не выглядит таким уж большим Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии

Белорусы - непоседливая нация, уверен начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"Мы фиксируем сведения о краткосрочных выездах наших граждан, чтобы иметь информацию. В прошлом году 75 тыс. поехали отдыхать в Турцию, больше 800 тыс. выездов зафиксировано в Украину. На фоне подобной статистики количество выданных белорусам шенгенских виз не выглядит таким уж большим", - замечает Алексей Бегун.

По данным департамента, европейские посольства редко выдают белорусам долгосрочные визы. Двухгодичный "шенген" у белоруса – исключение, в то время как гражданам России часто выдаются визы на три, пять лет. "Между тем, Белоруссия в рамках миграционных рисков не представляет угрозы сопредельным и дальним странам", - уверен Алексей Бегун.

Сдерживает белорусов и стоимость шенгенской визы – 60 евро и за разовую, и за многократный въезд. Для граждан России, Украины, Молдавии аналогичная виза стоит 35 евро.

Но белорусы, все века жившие на европейском перекрестке, связаны с соседями множеством кровных и деловых нитей.

"К родственникам, на могилы предков едут. Конечно, шопинг, бизнес, Европейский гуманитарный университет в Литве, где преимущественно обучаются белорусы. И близость столиц – до Варшавы и Вильнюса порой ближе, чем до своего областного центра, - говорит политолог Денис Мельянцов. - У молодежи модно стало ездить в соседние столицы на концерты, выставки, соревнования. И отдых на Балтике теперь гораздо популярнее, чем отдых в Крыму".

Более 116 тыс. граждан Белоруссии, к слову, имеют вид на жительство в странах Европейского Союза. И вновь среди принимающих стран лидирует Польша - вид на жительство в этой сопредельной стране имеют более 60 тыс. белорусов.